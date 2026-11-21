Τη μετάβαση του ελληνικού τουρισμού σε ένα νέο μοντέλο ποιοτικής, βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης, με οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, έθεσε ως βασική προτεραιότητα η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας σήμερα στη 14η Γενική Συνέλευση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στο πλαίσιο της έκθεσης XENIA 2026 αναφέρει το ΑΠΕ.

Όπως υπογράμμισε, μετά από τρεις συνεχόμενες χρονιές ιστορικά υψηλών επιδόσεων, από το 2023 έως το 2025, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι και το 2026 μπορεί να αποτελέσει μία ακόμη χρονιά-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Ιδιαίτερα θετική χαρακτήρισε την αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης και των εισπράξεων κατά τους χειμερινούς και τους ενδιάμεσους μήνες, επισημαίνοντας ότι η στρατηγική για την επέκταση της τουριστικής περιόδου αποδίδει καρπούς. Παράλληλα, εξέφρασε αισιοδοξία για το 2027, επικαλούμενη τα θετικά μηνύματα από τη διεθνή αγορά και τις προοπτικές αύξησης των αεροπορικών θέσεων προς ελληνικούς προορισμούς.

Η υπουργός τόνισε, ωστόσο, ότι οι υψηλές επιδόσεις δημιουργούν νέες ευθύνες, καθώς οι αυξημένες τουριστικές ροές, οι πιέσεις στους προορισμούς και η κλιματική κρίση επιβάλλουν αλλαγή προσανατολισμού. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, με έμφαση στον ορεινό, τον γαστρονομικό, τον οινοτουρισμό και τον αγροτουρισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», σημειώνοντας ότι το 70% του προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, ενισχύοντας την περιφερειακή ανάπτυξη και τις επιχειρήσεις εκτός υψηλής περιόδου. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος TAG GREECE, επιχειρείται η σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τη γαστρονομία και τη φιλοξενία.

Στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται περιλαμβάνονται επίσης επενδύσεις σε τουριστικούς λιμένες, καταδυτικές υποδομές και προσβασιμότητα σε περισσότερες από 200 παραλίες, καθώς και η αναβάθμιση του VisitGreece.gr με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Εστιάζοντας στην ανάγκη ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, η υπουργός αναφέρθηκε στο πρόγραμμα επανειδίκευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων για περισσότερους από 18.000 εργαζομένους και ανέργους, καθώς και στις αλλαγές στην τουριστική εκπαίδευση.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στη διαχείριση των προορισμών, με τη σύσταση 19 Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού και τη δημιουργία Εθνικού και Περιφερειακών Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.

Αναφερόμενη στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, υπογράμμισε ότι θεσπίζονται κανόνες για το πού και με ποιους όρους θα αναπτύσσεται η τουριστική δραστηριότητα, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, της φυσιογνωμίας των περιοχών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ειδική αναφορά έκανε και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, επισημαίνοντας τη συνέχιση της αναστολής νέων εγγραφών σε συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς και την ολοκλήρωση 1.500 ελέγχων.

Κλείνοντας, η υπουργός περιέγραψε τη νέα στρατηγική ως «Τουρισμό με Αντίκρισμα», τονίζοντας ότι η πραγματική επιτυχία δεν μπορεί να μετριέται μόνο σε αφίξεις και έσοδα, αλλά κυρίως στην αξία που επιστρέφει στις τοπικές κοινωνίες, στην καθημερινότητα των πολιτών και στα εισοδήματα των εργαζομένων. Παράλληλα, κάλεσε σε στενή συνεργασία Πολιτεία και τουριστικό κλάδο, με τον ξενοδοχειακό τομέα να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός μοντέλου αυθεντικής φιλοξενίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Τουρισμού συμμετέχει στην έκθεση XENIA 2026 με περίπτερο, το οποίο επισκέφθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στo περίπτερο του υπουργείου παρουσιάζεται η νέα πρωτοβουλία «TAG GREECE – Tradition, Agritourism and Gastronomy», μέσω της οποίας δημιουργείται για πρώτη φορά ένα ενιαίο εθνικό πλαίσιο προβολής της ελληνικής γαστρονομίας και του αγροτουρισμού, με στόχο τη διαμόρφωση μιας ισχυρής, συνεκτικής και διεθνώς αναγνωρίσιμης ταυτότητας, που συνδέει την ελληνική παραγωγή, τη γαστρονομία και τη φιλοξενία.

Πρόεδρος ΞΕΕ: Έχουμε κατακτήσει την αναγνώριση, δεν έχουμε κατακτήσει ακόμη τις πολιτικές επί του πεδίου

Την ανάγκη να περάσει η ελληνική Φιλοξενία από τη θεσμική αναγνώριση στην εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ανέδειξε ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κατά την ομιλία του στην 14η Γενική Συνέλευση του ΞΕΕ για το 2026.

Όπως τόνισε, παρά τη διαρκή αναγνώριση της συμβολής του Τουρισμού στην οικονομία και την κοινωνία, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική απόσταση ανάμεσα στις διακηρύξεις και στις πολιτικές που εφαρμόζονται στην πράξη. «Έχουμε κατακτήσει την αναγνώριση, δεν έχουμε κατακτήσει ακόμη τις πολιτικές επί του πεδίου», σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να ενισχύσουν την ποιότητα, τις επενδύσεις και τις αμοιβές, ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνονται με αυξανόμενο λειτουργικό και φορολογικό κόστος.

Ειδική αναφορά έκανε στη φορολογική επιβάρυνση των ξενοδοχείων, επικαλούμενος μελέτη του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, για κάθε 100 ευρώ ξενοδοχειακού τζίρου οι καθαροί φόροι ανέρχονται σε 19,1 ευρώ, έναντι 10,2 ευρώ στους συγκρινόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Με τις εργοδοτικές εισφορές, η συνολική επιβάρυνση φτάνει τα 23,5 ευρώ. Αντίστοιχα, οι καθαροί φόροι διαμορφώνονται σε 6,4 ευρώ στην Ισπανία, 14,8 στην Πορτογαλία, 12,3 στην Ιταλία και 11,5 στην Τουρκία.

Ο πρόεδρος του ΞΕΕ χαρακτήρισε αντίφαση και τη συζήτηση για το τέλος παρεπιδημούντων, υπογραμμίζοντας ότι πριν από οποιαδήποτε νέα επιβάρυνση πρέπει να αξιολογηθεί η ανταποδοτικότητα των υφιστάμενων τελών και η πραγματική αξιοποίηση των πόρων για τις ανάγκες των προορισμών