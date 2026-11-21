

Σε μια αιχμηρή ανακοίνωση προχώρησε ο Αθλητικός Σύλλογος Ζακύνθου που υποχρεώθηκε φέτος να μην λειτουργήσει ανδρικό τμήμα βόλεϊ λόγω της έλλειψης υποδομών. Ο σύλλογος προχώρησε σε επιστολή τόσο στην ΕΣΠΕΠ που ήδη έχει ανταποκριθεί και στην ΕΟΠΕ ζητώντας τη στήριξη τους για να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

Μάλιστα τονίζει μέσα στο δελτίο τύπου που δημοσιεύει ότι η στήριξη του αθλητισμού δεν μπορεί να περιορίζεται σε ευχολόγια, δηλώσεις και καλές προθέσεις.

Η σχετική ανακοίνωση

“Υπάρχουν στιγμές που η επιμονή, η υπομονή και η διάθεση για προσφορά δεν αρκούν. Στιγμές που, παρά τις συνεχείς προσπάθειες, συναντάς διαρκώς έναν τοίχο.

Σε αυτή ακριβώς τη θέση βρίσκεται σήμερα ο Αθλητικός Σύλλογος Ζακύνθου.

Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις για να αναπτύξουμε την πετοσφαίριση στο νησί μας. Έχουμε επενδύσει χρόνο, προσωπική εργασία, οικονομικούς πόρους και τεχνογνωσία. Έχουμε δημιουργήσει ακαδημίες, έχουμε καταρτισμένους προπονητές, έχουμε παιδιά που αγαπούν το άθλημα και ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν.

Αυτό που δεν έχουμε είναι το αυτονόητο: την απαραίτητη πρόσβαση σε αθλητικούς χώρους και ώρες προπόνησης.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες και τις επαφές με τους αρμόδιους τοπικούς θεσμούς , παρά τις δεσμεύσεις που έχουν δοθεί και την υπομονή που έχουμε επιδείξει, βρισκόμαστε σήμερα σε ένα σημείο όπου δεν διαφαίνεται καμία ουσιαστική διέξοδος.

Και εδώ γεννάται ένα εύλογο ερώτημα:

Ποιος είναι τελικά ο ρόλος των θεσμών απέναντι στον αθλητισμό και στην τοπική κοινωνία;

Η στήριξη του αθλητισμού δεν μπορεί να περιορίζεται σε ευχολόγια, δηλώσεις και καλές προθέσεις. Απαιτεί ευθύνη, σχεδιασμό, πράξεις και ουσιαστικές λύσεις.

Δεν είναι δυνατόν ένας σύλλογος που προσπαθεί να δημιουργήσει αθλητικές ευκαιρίες για τα παιδιά ενός ολόκληρου νησιού να αναγκάζεται να παλεύει μόνος του για τα αυτονόητα.

Δεν είναι δυνατόν η έλλειψη αθλητικών υποδομών και η αδυναμία εξεύρεσης λύσεων να οδηγούν στην εγκατάλειψη προσπαθειών που έχουν χτιστεί με κόπο και προσωπικές θυσίες.

Επειδή, όμως, δεν είμαστε διατεθειμένοι να εγκαταλείψουμε αυτή την προσπάθεια, έχουμε ήδη απευθυνθεί στα ανώτερα θεσμικά όργανα της πετοσφαίρισης.

Με επίσημη επιστολή μας προς την Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου (ΕΣΠΕΠ) Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου και την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) Hellenic Volleyball Federation , ζητήσαμε την ουσιαστική παρέμβαση και στήριξή τους.

Η ΕΣΠΕΠ έχει ήδη ανταποκριθεί στην επιστολή μας, γεγονός που αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε. Αντίθετα, μέχρι σήμερα, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση από την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ).

Θεωρούμε ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Ζάκυνθο απαιτεί την προσοχή και την ενεργό παρέμβαση όλων των αρμόδιων αθλητικών φορέων. Δεν πρόκειται για ένα απλό λειτουργικό πρόβλημα ενός σωματείου, αλλά για ένα ζήτημα που αφορά το μέλλον της πετοσφαίρισης σε ένα ολόκληρο νησί.

Περιμένουμε από την ΕΟΠΕ να τοποθετηθεί και να αναλάβει τον θεσμικό της ρόλο.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Ένωση και η Ομοσπονδία θα συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάδειξη του προβλήματος και στην εξεύρεση λύσης.

Σε διαφορετική περίπτωση, η προσπάθειά μας δεν θα σταματήσει εδώ.

Εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση και έμπρακτη υποστήριξη, θα προχωρήσουμε στα επόμενα θεσμικά βήματα, εξετάζοντας ακόμη και την προσφυγή μας στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (CEV), προκειμένου να αναδείξουμε το ζήτημα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δεν διεκδικούμε προνόμια. Διεκδικούμε το δικαίωμα να υπάρχουμε, να λειτουργούμε και να προσφέρουμε στον αθλητισμό του τόπου μας.

Το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο από τη λειτουργία ενός αθλητικού τμήματος. Είναι το μέλλον του βόλεϊ στη Ζάκυνθο, οι ευκαιρίες των παιδιών μας και η δυνατότητα ενός περιφερειακού νησιού να έχει ισότιμη πρόσβαση στον αθλητισμό.

Δεν ζητάμε να μας χαριστεί τίποτα. Ζητάμε να μην αφήσουν να χαθεί κάτι που με τόσο κόπο δημιουργήσαμε.

Ο Αθλητικός Σύλλογος Ζακύνθου θα συνεχίσει να διεκδικεί. Για τους αθλητές του, για τα παιδιά των ακαδημιών του και για το δικαίωμα της Ζακυνθινής κοινωνίας στον αθλητισμό.

Η σιωπή και η αδράνεια δεν μπορούν να αποτελούν απάντηση.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ”.

Διονύσης Μπινιώρης