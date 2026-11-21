Τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια μετά τις απογευματινές ώρες. Μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και βόρεια. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη αναφέρει το meteo.gr

Πιο αναλυτικά, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, αναμένονται παροδικές νεφώσεις τοπικά πιο αυξημένες κυρίως στα δυτικά και βόρεια, με τοπικές βροχές στα δυτικά και στα βόρεια μετά τις απογευματινές ώρες. Τις βραδινές ώρες προς πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας αναμένονται και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά. Τις νυχτερινές και πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 14-15 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -1 έως 17 βαθμούς, στην Ήπειρο από 4 έως 18 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 2 έως 18 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 19-20 βαθμούς, στην Κρήτη από 7 έως 20-21 βαθμούς, στα Επτάνησα από 9 έως 18, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 17-18 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ, ενώ από τις απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ με τάση περαιτέρω ενίσχυσης προς τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ, ενώ από τις απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με παρόμοιες εντάσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται παροδικές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.