Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών γιορτάστηκαν σήμερα Σάββατο 21 Νοεμβρίου τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου στη Μονή Υπεραγάθου Σινά, στον Κοιλιωμένο.

Η ημέρα ξεκίνησε με τη Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί και στη συνέχεια ακολούθησε η λιτανεία της Ιερής Εικόνας στο Αλώνι της Παναγίας. Στην πομπή συμμετείχαν προσκυνητές, η Ιστορική Φιλαρμονική Ζακύνθου και άγημα.

Μετά την επιστροφή της εικόνας στην εκκλησία, προσφέρθηκε στους παρευρισκόμενους ο καθιερωμένος μπακαλιάρος με σκορδαλιά, σύμφωνα με το τοπικό έθιμο.

Το πανηγύρι αποτέλεσε μια όμορφη ευκαιρία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες να βρεθούν μαζί, να τιμήσουν την Παναγία και να κρατήσουν ζωντανή την παράδοση του τόπου. Μια γιορτή που ενώνει τις παλαιότερες με τις νεότερες γενιές, μεταφέροντας τα έθιμα της Ζακύνθου από γενιά σε γενιά.

ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ