Το ιστορικό των ενεργειών για την παραχώρηση του συγκροτήματος, οι δυσκολίες στη χρηματοδότηση και η νέα πρόταση αξιοποίησης μέσω του ΕΣΠΑ

Το ιστορικό των ενεργειών και των διαδικασιών που έχουν γίνει για την παραχώρηση και την αξιοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος του Παλαιού Νοσοκομείου Ζακύνθου παρουσιάζει ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, Κωνσταντίνος Καποδίστριας, μετά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε για το θέμα στη συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής, έπειτα από ερώτηση της Περιφερειακής Συμβούλου της παράταξης «Μένουμε Ιόνιο», Αθηνάς Αρβανιτάκη.

Η παρέμβαση του κ. Καποδίστρια έρχεται να δώσει απαντήσεις για την πορεία της υπόθεσης, από την αρχική μελέτη για τη δημιουργία Διοικητικού Κέντρου μέχρι την απόφαση να εξεταστεί η μετατροπή του σχεδιασμού σε προσιτές κατοικίες. Παράλληλα, παραθέτει τις ημερομηνίες, τις υπηρεσιακές δυσκολίες, το κόστος των μελετών και τη χρηματοδοτική δυνατότητα που προέκυψε μέσα από πρόσκληση του ΕΣΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Στην ανακοίνωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης περιγράφει αναλυτικά το ιστορικό της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι πλέον υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση για την αξιοποίηση του ακινήτου.

Από τη μελέτη του Διοικητικού Κέντρου στην ολοκλήρωση της παραχώρησης

Αρχικά, ο κ. Καποδίστριας αναφέρεται στη μελέτη που είχε εκπονηθεί για τη δημιουργία Διοικητικού Κέντρου στο παλαιό νοσοκομείο, αλλά και στα προβλήματα που προέκυψαν με το ιδιοκτησιακό και διοικητικό καθεστώς των εγκαταστάσεων. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Έως το έτος 2024 ήταν έτοιμη η μελέτη για τη δημιουργία Διοικητικού Κέντρου στο κτιριακό συγκρότημα του Παλαιού Νοσοκομείου Ζακύνθου, χωρίς, ωστόσο, να έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου. Κατά την εξέταση των ιδιοκτησιακών και διοικητικών δεδομένων του συγκροτήματος, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν παραχωρηθεί στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων όλα τα κτίρια των εγκαταστάσεων του παλαιού νοσοκομείου, καθώς μεταξύ αυτών δεν περιλαμβανόταν το κτίριο 6. Ήταν αναγκαία λοιπόν η εκκίνηση των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών για την παραχώρηση και των υπολειπόμενων τμημάτων του συγκροτήματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνολική αξιοποίησή του. Στο πλαίσιο αυτό, στις 29-11-2024 υποβλήθηκε το πρώτο σχετικό αίτημα προς την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ), με αντικείμενο την παραχώρηση των υπολειπόμενων κτιριακών εγκαταστάσεων του Παλαιού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Μετά από 13 μήνες και μετά από 2 συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, της 6ης ΥΠΕ, του Νοσοκομείου Ζακύνθου και Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών, Εσωτερικών και Υγείας, στις 27/2/2026 η διαδικασία παραχώρησης ολοκληρώθηκε. Μετά την εξασφάλιση της παραχώρησης του συνόλου των απαιτούμενων εγκαταστάσεων, αναζητήθηκαν οι δυνατότητες χρηματοδότησης του έργου. Από τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων λάβαμε αρνητική απάντηση και από το ΕΣΠΑ όμως δεν ήταν επιλέξιμο τέτοιο έργο».

Η ολοκλήρωση της παραχώρησης του συνόλου των εγκαταστάσεων αποτέλεσε, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της αξιοποίησης του ακινήτου. Ωστόσο, το αρχικό σχέδιο για τη δημιουργία Διοικητικού Κέντρου δεν μπορούσε να προχωρήσει, καθώς δεν είχε βρεθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση. Σε αυτό το σημείο, όπως εξηγεί, προέκυψε η ιδέα της αλλαγής χρήσης του συγκροτήματος, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της κατοικίας που γίνεται ολοένα και εντονότερο στα νησιά.

Η πρόταση για προσιτή κατοικία και το κόστος της νέας μελέτης

Ο κ. Καποδίστριας σημειώνει ότι η πρόταση για την αξιοποίηση του παλαιού νοσοκομείου ως χώρου προσιτής κατοικίας προήλθε από τον Περιφερειάρχη, ενώ ακολούθησαν προσπάθειες για την εξεύρεση μελετητή που θα αναλάμβανε την τροποποίηση της αρχικής μελέτης.

Ειδικότερα, αναφέρει: «Το ίδιο διάστημα ιδιαίτερα στα νησιά μας γιγαντώνεται το πρόβλημα της κατοικίας. Με ευαισθησία για το θέμα ο Περιφερειάρχης μας πρότεινε να δούμε τις δυνατότητες αλλαγής της μελέτης σε μελέτη προσιτής κατοικίας. Αμέσως μετά τόσο εγώ όσο και οι τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Ε.Ζ. προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με τον μελετητή της αρχικής μελέτης του παλαιού Νοσοκομείου προκειμένου να μας δώσει προσφορά για την ζητούμενη τροποποίηση της μελέτης σε προσιτές κατοικίες. Μετά από πολλές τηλεφωνικές προσπάθειες και πιέσεις το μελετητικό γραφείο απάντησε με mail στις 21/4/2026 γράφοντας ότι: “Βάσει των διατάξεων του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών, η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή για το σύνολο των απαιτούμενων μελετών, ανέρχεται στο ποσό των 488.696,81 €. Η οικονομική προσφορά της Εταιρείας μας διαμορφώνεται στο ποσό των 195.000 €, το οποίο αντιστοιχεί σε συνολική έκπτωση της τάξεως του 60%.” Δεδομένο που ξεκάθαρα λόγω του μεγάλου κόστους και των καθυστερήσεων που θα προέκυπταν, οδήγησε στην αναζήτηση εναλλακτικής και οικονομικότερα συμφέρουσας λύσης. Στις 28/7/2026 ανακοινώνεται η πρόσκληση ΙΟΝ77 της Διαχειριστικής Ιονίων Νήσων με τίτλο “Ανακαίνιση δημοσίων κτιρίων προς μίσθωση σε εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες & σε φοιτητές”. Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης του ΕΣΠΑ είναι η 31η-12-2026. Ως εκ τούτου, τα διαθέσιμα χρονικά περιθώρια είναι εξαιρετικά περιορισμένα και καθιστούν επιτακτική την άμεση ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη υποβολή της πρότασης και να μη χαθεί η δυνατότητα αξιοποίησης της συγκεκριμένης χρηματοδοτικής ευκαιρίας».

Η συγκεκριμένη πρόσκληση του ΕΣΠΑ αποτελεί πλέον τη χρηματοδοτική δυνατότητα στην οποία στρέφεται η Περιφερειακή Αρχή, καθώς αφορά την ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων με σκοπό τη μίσθωσή τους σε εργαζόμενους δημόσιων υπηρεσιών και φοιτητές. Ωστόσο, για να μπορέσει να υποβληθεί πρόταση, απαιτείται η τροποποίηση της αρχικής μελέτης. Σε αυτό το σημείο, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, προέκυψε και ένα ακόμη σημαντικό εμπόδιο, καθώς οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου δήλωσαν αδυναμία να αναλάβουν τη συγκεκριμένη εργασία, λόγω του αυξημένου φόρτου τους.

Η αδυναμία των Τεχνικών Υπηρεσιών και η συμφωνία με τον ΕΥΔΗΜΟ

Ο Αντιπεριφερειάρχης παραθέτει το έγγραφο της Προϊσταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών, με ημερομηνία 15 Σεπτεμβρίου 2026, αλλά και την εναλλακτική λύση που βρέθηκε με την ανάθεση της τροποποίησης της μελέτης στον ΕΥΔΗΜΟ, έναντι σημαντικά χαμηλότερου ποσού από την αρχική προσφορά. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Στις 15/9/2026 με έγγραφό της Προϊστάμενης των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, η αρμόδια υπηρεσία δήλωσε αντικειμενική αδυναμία ανάληψης της τροποποίησης της μελέτης, λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας (προκηρύξεις, συμβάσεις, παρακολούθηση έργων όπως τα αντιπλημμυρικά, οι κόμβοι, οι 2 οδοποιίες και το λιμάνι των Βολιμών) και αδυναμία ετοιμασίας και υποβολής πρότασης ΕΣΠΑ. Με αυτά τα δεδομένα και τους περιορισμούς, απευθυνθήκαμε στον ΕΥΔΗΜΟ, με τον οποίον έχουμε συνεργαστεί και σε άλλες μελέτες και ο οποίος αποδέχθηκε να αναλάβει την απαιτούμενη τροποποίηση της μελέτης έναντι συνολικής αμοιβής 74.400,00 ευρώ, προσφέροντας μια σημαντικά οικονομικότερη, πρακτική και άμεση λύση για την προώθηση όλης της διαδικασίας. Οφείλω να ευχαριστήσω δημόσια τον πολιτικό μηχανικό κ. Γιώργο Κομιώτη, που με ανιδιοτέλεια προσφέρθηκε να βοηθήσει την όλη μας προσπάθεια μας, με την εύρεση παλαιών οικοδομικών αδειών και εγγράφων του οικοδομικού συγκροτήματος».

Από τα στοιχεία που παραθέτει ο κ. Καποδίστριας προκύπτει ότι η προσφορά του ΕΥΔΗΜΟΥ, ύψους 74.400 ευρώ, είναι σημαντικά χαμηλότερη από τα 195.000 ευρώ που είχε ζητήσει το αρχικό μελετητικό γραφείο για την τροποποίηση της μελέτης. Παράλληλα, ο ίδιος αναγνωρίζει τη συμβολή του πολιτικού μηχανικού Γιώργου Κομιώτη, ο οποίος βοήθησε στην αναζήτηση παλαιών οικοδομικών αδειών και εγγράφων, απαραίτητων για την προώθηση της διαδικασίας.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρεται στον στόχο της κοινωνικής κατοικίας, υπογραμμίζοντας ότι το Παλαιό Νοσοκομείο δεν πρέπει να συνεχίσει να παραμένει αναξιοποίητο, με διαδοχικές εξαγγελίες και αλλαγές σχεδιασμού. Μάλιστα, κάνει ειδική αναφορά και στην Περιφερειακή Σύμβουλο Αθηνά Αρβανιτάκη, η οποία είχε χρησιμοποιήσει τη φράση «και επί… τέλους…» στην εισήγησή της. Στο τελευταίο μέρος της τοποθέτησής του τονίζει: «Και επί…τέλους… (όπως σωστά ανέφερε στην εισήγηση της και η Π.Σ. κ. Αρβανιτάκη) Το παλαιό Νοσοκομείο Ζακύνθου δεν θέλουμε να παραμένει ένα ακίνητο με διαρκείς εξαγγελίες και διαδοχικές αλλαγές σχεδιασμού, χωρίς να γνωρίζουμε πότε και με ποιους πόρους θα αξιοποιηθεί. Η κοινωνική κατοικία είναι ένας στόχος που από αυτή την περιφερειακή αρχή εξετάστηκε για πρώτη φορά σοβαρά. Η σοβαρότητα του εγχειρήματος αποδεικνύεται από την πληρότητα του σχεδιασμού και τη διαφάνεια στη διαχείριση των δημόσιων πόρων. Θέλουμε να γίνει το έργο και θα γίνει!»

Γεωργία Καλαμαρά