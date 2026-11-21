Το Ιταλικό Φεμινιστικό Περιοδικό «Leggere Donna» στο τεύχος Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2026 με ένα εκτενές άρθρο- αφιέρωμα αναφέρθηκε στο έργο της ΧΕΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Στη σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται: «Η Πρόεδρος της ΧΕΝ Ζακύνθου, Δανάη Καπνίση παρουσίασε στις σελίδες του περιοδικού την ιστορία, τις δράσεις και το πολυδιάστατο έργο του κέντρου. Με τίτλο «Solidarietà, Cultura e Diritti delle Donne: Il Cuore Battente della YWCA (XEN) a Zante» (Αλληλεγγύη, Πολιτισμός και Δικαιώματα των Γυναικών: Η Παλλόμενη Καρδιά της ΧΕΝ στη Ζάκυνθο), το άρθρο αναδεικνύει: Τις ιστορικές καταβολές και την προσφορά της ΧΕΝ στην Ελλάδα και τη Ζάκυνθο από το 1954, τη διατήρηση της τοπικής μας παράδοσης, τις σύγχρονες δράσεις μας, τους ισχυρούς πολιτισμικούς δεσμούς και τη γέφυρα φιλίας που ενώνει τη Ζάκυνθο με την Ιταλία. Η φωνή των γυναικών της Ζακύνθου ξεπερνά τα σύνορα του νησιού μας, υπενθυμίζοντας πως η αλληλεγγύη, η ισότητα και η γυναικεία ενδυνάμωση είναι μια παγκόσμια, κοινή προσπάθεια!»

Ενημερωτική εκδήλωση για τη Βία κατά των Γυναικών

Να σημειωθεί ότι η ΧΕΝ Ζακύνθου διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση – συζήτηση, με θέμα: «Βία κατά των Γυναικών: ο ρόλος της αστυνομίας και η προστασία των θυμάτων», την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στις 18:00 στον χώρο της ΧΕΝ (Κ. Ξένου 8). Ομιλητής θα είναι ο Κώστας Καραγκούνης, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα αναλυθεί η διαδικασία της καταγγελίας περιστατικών, τα μέσα προστασίας (panic button) και ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.