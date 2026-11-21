Με φόντο τις επικείμενες εκλογές, ξεκίνησαν οι επισκέψεις κομματικών στελεχών στη Ζάκυνθο.

Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει και το ενδιαφέρον σταδιακά εντείνεται, επιβεβαιώνοντας, έστω και άτυπα, την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου η επίσκεψη του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκου Φαραντούρη, η οποία περιλάμβανε επαφές με την τοπική αγορά, τους φορείς και κεντρική ομιλία. Αντίστοιχα, το νησί θα επισκεφτεί την Κυριακή ο Τομεάρχης της ΕΛ.Α.Σ. Διονύσης Τεμπονέρας, στο πλαίσιο πολιτικής εκδήλωσης που διοργανώνει η Οργάνωση της Ζακύνθου με θέμα την εναλλακτική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης.

Σαφώς, οι συγκεκριμένες επισκέψεις δεν έχουν απλά εθιμοτυπικό χαρακτήρα, αλλά αποτελούν κινήσεις με σαφές πολιτικό περιεχόμενο. Οι πρώτες παρουσίες κομματικών στελεχών στο νησί επιβεβαιώνουν ότι οι κομματικοί μηχανισμοί σταδιακά ενεργοποιούνται – τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο -, επιχειρώντας να ενισχύσουν την παρουσία τους και να ανοίξουν διαύλους επικοινωνίας με τους πολίτες.

Άλλωστε, τα κόμματα διαχρονικά αντιμετωπίζουν την ελληνική περιφέρεια ως έναν ιδιαίτερα σημαντικό σταθμό κάθε προεκλογικής στρατηγικής, αφού εκεί αποτυπώνονται οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, αλλά και τα προβλήματα που συχνά παραμένουν εκτός της καθημερινής πολιτικής συζήτησης στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Η προεκλογική περίοδος στη Ζάκυνθο φαίνεται, λοιπόν, να έχει ήδη αρχίσει. Οι επισκέψεις και οι πολιτικές εκδηλώσεις αναμένεται να πυκνώσουν το επόμενο διάστημα, το ενδιαφέρον των κομματικών επιτελείων να ενταθεί και η τοπική κοινωνία να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο των πολιτικών σχεδιασμών. Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι το ενδιαφέρον για τα θέματα της περιφέρειας να έχει διάρκεια και να μην περιορίζεται στις ανάγκες της προεκλογικής περιόδου. Ας ελπίσουμε ότι από τις επισκέψεις που αναμένουμε θα προκύψει γόνιμη και ουσιαστική συζήτηση για τα προβλήματα και τις προοπτικές του τόπου!

Σοφία Βαρδακαστάνη