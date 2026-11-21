Τα Χριστούγεννα στη Ζάκυνθο έχουν πάντα κάτι ξεχωριστό. Είναι οι μυρωδιές από τα σπίτια, οι γνώριμες φωνές στους δρόμους, οι αναμνήσεις των παιδικών μας χρόνων, η ανάγκη να νιώσουμε λίγο πιο κοντά ο ένας στον άλλον.

Είναι, όμως, και μια καλή ευκαιρία να κοιταχτούμε στον καθρέφτη.

Γιατί, αλήθεια, πόσο χριστουγεννιάτικο είναι ένα νησί που θυμάται να στολιστεί, αλλά συχνά ξεχνά να φροντίσει την καθημερινότητα των ανθρώπων του; Πόσα φωτάκια χρειάζονται για να κρύψουν τις λακκούβες, την εγκατάλειψη, την αδιαφορία και τα προβλήματα που παραμένουν αναμμένα όλο τον χρόνο; Οι φωτογραφίες με τα στολισμένα σημεία είναι όμορφες, αλλά η πραγματική ομορφιά ενός τόπου δεν μετριέται σε λαμπιόνια και κορδέλες.

Η Ζάκυνθος δεν χρειάζεται μόνο έναν εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο στολισμό. Χρειάζεται περισσότερη φροντίδα, λιγότερα μεγάλα λόγια και ανθρώπους που να νοιάζονται πραγματικά, όχι μόνο όταν πλησιάζουν οι γιορτές.

Ας κρατήσουμε, λοιπόν, τη μαγεία των Χριστουγέννων, αλλά ας μην ξεχάσουμε και την αλήθεια. Γιατί το πιο όμορφο δώρο για τη Ζάκυνθο δεν βρίσκεται κάτω από το δέντρο. Είναι μια καλύτερη καθημερινότητα για τους ανθρώπους της.

Καλά Χριστούγεννα, με λιγότερη βιτρίνα και περισσότερη ουσία!

Κυριακή Βυθούλκα