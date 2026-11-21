Η γνωστοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων που προγραμματίζουν για το 2027 ζητείται από όλα τα ενεργά πολιτιστικά σωματεία των Ιονίων Νήσων από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Χρήστος Άνθης, τα σωματεία θα πρέπει να αποστείλουν στις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες τον προγραμματισμό τους έως τις 11 Δεκεμβρίου 2026, αναφέροντας τις ημερομηνίες, τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό, τον τόπο διεξαγωγής και τα πολιτιστικά σωματεία που θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί όλα τα ενεργά πολιτιστικά σωματεία των Ιονίων Νήσων να κοινοποιήσουν στις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες, το αργότερο έως τις 11 Δεκεμβρίου 2026, τον προγραμματισμό των πολιτιστικών τους εκδηλώσεων για το έτος 2027. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Χρήστο Άνθη, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τα πολιτιστικά σωματεία όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων έχει ως εξής:

Α) Αποστολή του προγραμματισμού στο email της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας: Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας: anapl_pin@pin.gov.gr, Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας: antipin.lef@pin.gov.gr, Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας: antipin.kef@pin.gov.gr, Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου: antipin.zak@pin.gov.gr

Β) Ο προγραμματισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά:

1) Ημερομηνίες πραγματοποίησης των εκδηλώσεων.

2) Εκτιμώμενο προϋπολογισμό.

3)Τόπο διεξαγωγής κάθε εκδήλωσης.

4) Συμμετέχοντα Πολιτιστικά Σωματεία. Η έγκαιρη αποστολή του κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να έχει πλήρη εικόνα των προγραμματισμένων πολιτιστικών δράσεων και να μπορέσει να προχωρήσει στον απαραίτητο συντονισμό τους. Παρακαλούνται όλα τα πολιτιστικά σωματεία για την έγκαιρη ανταπόκρισή τους».