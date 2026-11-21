Η Διεύθυνση Υγείας υπενθυμίζει τα μέτρα προστασίας, με έμφαση στους εργαζόμενους σε αγροτικές και υπαίθριες εργασίες

Με αφορμή τα κρούσματα λεπτοσπείρωσης που έχουν καταγραφεί στη Ζάκυνθο κατά τη διάρκεια του 2026, η Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ζακύνθου απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων προφύλαξης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε όσους απασχολούνται σε αγροτικές, κτηνοτροφικές και άλλες υπαίθριες εργασίες, καθώς μεταξύ των ατόμων που νόσησαν περιλαμβάνονται εργαζόμενοι σε αυτούς τους τομείς.

Στη σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται: «Στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας από τη λεπτοσπείρωση και δεδομένου ότι κατά το τρέχον έτος έχουν καταγραφεί κρούσματα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο, μεταξύ ατόμων που εκτελούσαν αγροτικές και υπαίθριες εργασίες, εφιστούμε την προσοχή όλων και ιδιαίτερα όσων απασχολούνται σε αγροτοκτηνοτροφικές και λοιπές υπαίθριες δραστηριότητες, για την τήρηση των βασικών μέτρων προφύλαξης από τη μόλυνση, ώστε να προστατέψουμε την υγεία μας και την υγεία των δικών μας ανθρώπων.

Πώς μπορούμε λοιπόν να προφυλαχθούμε;

-Χρησιμοποιούμε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, όπως αδιάβροχα γάντια εργασίας και παπούτσια ή γαλότσες εργασίας και ρουχισμό, όταν εκτελούμε αγροτικές, κτηνοτροφικές και γενικότερα υπαίθριες εργασίες, καθώς και εργασίες σε σκουπίδια, αποχετεύσεις ή σε λιμνάζοντα νερά.

-Καλύπτουμε τραύματα και ανοικτές πληγές με αδιάβροχα επιθέματα κατά τις υπαίθριες εργασίες, καθώς αυτά αποτελούν πύλη εισόδου της μόλυνσης στον οργανισμό μας.

-Πλένουμε σχολαστικά τα χέρια μας με σαπούνι και νερό και καθαρίζουμε και απολυμαίνουμε αμέσως τυχόν τραύματα και πληγές με αλκοολούχο αντισηπτικό, μετά από επαφή με χώμα, ζώα, στάσιμα νερά και γενικά μετά από υπαίθριες εργασίες.

-Αποφεύγουμε την επαφή με στάσιμα νερά και την κατανάλωση τροφίμων που έχουν έρθει σε επαφή με αυτά.

-Πλένουμε πολύ καλά τα φρούτα και τα λαχανικά. Δεν τα καταναλώνουμε κατευθείαν από το χωράφι.

-Διατηρούμε τα τρόφιμα σε κλειστούς περιέκτες και ποτέ δεν τα καταναλώνουμε όταν υποψιαζόμαστε ότι έχουν έρθει σε επαφή με ποντίκια.

-Απομακρύνουμε τα σκουπίδια και τυχόν υπολείμματα τροφών γύρω από το σπίτι μας ώστε να μην προσελκύουν τα ποντίκια. Γενικά, διατηρούμε όλους τους χώρους κατοικίας και εργασίας μας, καθαρούς και τακτοποιημένους, ώστε να μην ευνοούν εστίες ανάπτυξης ποντικών.

-Εφαρμόζουμε μυοκτονία στους χώρους επιχειρήσεων και κατοικιών ιδιοκτησίας μας.

-Διατηρούμε σε κατάλληλους χώρους και αποθηκεύουμε με ασφάλεια, τρόφιμα, ζωοτροφές, ή αγροτικά προϊόντα, ώστε να μην έχουν πρόσβαση τα ποντίκια.

-Εμβολιάζουμε προληπτικά τα κατοικίδια μας έναντι της λεπτοσπείρωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κτηνιάτρου.

Τηρούμε τα μέτρα διότι η προστασία της Δημόσιας και της Ατομικής υγείας είναι ευθύνη όλων μας!»