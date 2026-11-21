Την έντονη διαμαρτυρία του για τη γενικότερη κατάσταση στο νησί μας και τα χρονίζοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει εκφράζει ο Σύλλογος «Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο», ο οποίος αύριο, Κυριακή πραγματοποιεί τη Γενική του Συνέλευση.

Στα κρίσιμα θέματα που θίγει περιλαμβάνονται το ζήτημα της ύδρευσης και της έλλειψης πόσιμου νερού, η καθαριότητα και όσα συμβαίνουν στον Λίβα, η αποχέτευση, αλλά και το μείζον θέμα με τις εξορύξεις υδρογονανθράκων . Η Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Ιωάννα Αρβανιτάκη, μιλώντας στην «Ημέρα», αναφέρθηκε αναλυτικά σε μια σειρά ζητημάτων και στα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται στην καθημερινότητα και το περιβάλλον του νησιού μας.

Σε ό,τι αφορά το νερό, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ο σύλλογός μας έχει κάνει πάρα πολλούς αγώνες. Προσφύγαμε στον Συνήγορο του Πολίτη και ο Δήμος απαντά όλα αυτά τα χρόνια ότι για να γίνει εφικτό να υπάρχει πόσιμο νερό στα σπίτια των καταναλωτών απαιτούνται έργα τα οποία έχουν πάρα πολλά χρήματα και χρειάζονται και χρόνο και γι’ αυτό ακόμα δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Αυτό όμως αποτελεί μία δικαιολογία που πλέον έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και καμία δημοτική αρχή – ούτε και η τελευταία που είναι τώρα τρία χρόνια – δεν το είχε προτάξει.. Εάν δεν το είχε λύσει τουλάχιστον θα ήταν σε πολύ καλό δρόμο προς την επίλυσή του».

Η κ. Αρβανιτάκη σχολίασε και το ζήτημα της αποχέτευσης, σημειώνοντας : «Πριν από λίγες μέρες μας καλέσανε στο Δήμο να μας πουν ότι ξεκινάει η ανακύκλωση. Ποια ανακύκλωση; Μια ανακύκλωση η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο μηδέν. Πώς θα λειτουργήσει; Με το να υπάρχουνε μόνο κάποιοι μπλε κάδοι που έχουνε μπει; Δεν θα λειτουργήσει ανακύκλωση έτσι! Χρειάζεται καμπάνια, ενημέρωση, υποδομές. Δεν έχουνε φτιάξει πράσινα σημεία, δεν έχουν ενημερώσει και ευαισθητοποιήσει τον κόσμο».

«Χαβούζα ο Λίβας – Θα έρθει η στιγμή που θα πληρώσουμε νέα πρόστιμα»

Η Πρόεδρος του Συλλόγου «Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο» αναφέρθηκε εκτενώς και στην κατάσταση που επικρατεί στον Λίβα, όπου δημιουργείται το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, τονίζοντας ότι ο χώρος έχει μετατραπεί σε μια χαβούζα και οι συνέπειες βρίσκονται προ των πυλών: «Ο Λίβας είναι μία καινούργια χαβούζα της Ζακύνθου. Ακούσατε τον κ. Κάρδαρη. 7.000 τόνοι σύμμεικτου σκουπιδιού μόνο τον Αύγουστο. Εάν η δημοτική αρχή είχε φροντίσει να λειτουργήσει ανακύκλωση, εκεί πάνω θα πήγαινε ένα 10% από αυτές τις ποσότητες. Τώρα μιλάμε για τόνους. Είμαι σίγουρη ότι αν δεν έχει ήδη κορεστεί, θα είναι πολύ λίγος ο χρόνος που θα μιλάμε για ένα κορεσμένο κύτταρο. Είναι βέβαιο ότι θα ‘ρθει η στιγμή που θα πληρώσουμε πρόστιμα διότι ο Λίβας έχει φτιαχτεί με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τελείως διαφορετικές προδιαγραφές από αυτές με τις οποίες λειτουργεί».

Καταστροφικός ο αντίκτυπος από τις εξορύξεις

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις εξορύξεις στο Βόρειο Ιόνιο, η κ. Αρβανιτάκη προειδοποίησε ότι το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό για το νησί μας και ο αντίκτυπος ακόμη χειρότερος: «Για το θέμα των εξορύξεων, η κυβέρνηση έχει αποφασιστεί να γίνουν εξορύξεις στο βόρειο Ιόνιο. Αυτό θα έχει τρομερές επιπτώσεις και στους θαλάσσιους οργανισμούς, τα κητώδη, τα οποία πλήττονται θανάσιμα από αυτές τις ενέργειες. Και φυσικά ένα ατύχημα που δεν είναι καθόλου απίθανο, γιατί συμβαίνουν αυτά, να έχουμε μία διαρροή. Καταλαβαίνετε τι τρομερό αντίκτυπο θα έχει όχι μόνο στο περιβάλλον -που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό – εδώ μιλάμε για θαλάσσιο πάρκο, για προστατευόμενα είδη κλπ. Εκτός λοιπόν από τον τρομερό αντίκτυπο στο περιβάλλον, θα υπάρξει τρομερός αντίκτυπος και στην τουριστική ανάπτυξη».

Διονύσης Μπινιώρης