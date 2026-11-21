Αύριο, Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026 εορτάζεται η ημέρα Εθνικής Αντίστασης εναντίον των στρατευμάτων κατοχής 1941-1944, υπήρξε κοινό έργο των Ελλήνων που αντιτάχθηκαν στους κατακτητές ενάντια στο ναζισμό και το φασισμό.

Ο αγώνας αυτός αποτελεί μία ακόμη κορυφαία εκδήλωση για την επιδίωξη του διαχρονικού ιδανικού της Ελευθερίας.

Η Ελληνική πολιτεία καθιέρωσε με το άρθρο 10 του ν. 1285/1982 την επέτειο της Μάχης του Γοργοποτάμου ως ημέρα πανελλήνιου εορτασμού της Εθνικής μας Αντίστασης, ως έμπρακτη απόδοση του ελάχιστου φόρου τιμής σε όλους εκείνους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά που αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν ή έπεσαν ηρωικά προσφέροντας τα μέγιστα στον αγώνα του λαού μας στα μαύρα χρόνια της κατοχής. Η παραπάνω μάχη συνιστά σταθμό της αντιστασιακής δράσης στην Ελλάδα, αποτελώντας, χάρη στον ενωτικό της χαρακτήρα, σταθερό παράδειγμα για τις επερχόμενες γενιές.

Ο φετινός εορτασμός της Εθνικής Αντίστασης, καθώς και ο εορτασμός της μάχης του Γοργοποτάμου θα περιλαμβάνει:

– Δοξολογία στις 10:30 π.μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, στην οποία θα χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ζακύνθου κ.κ. Διονύσιος Δ΄, με το Ιερατείο της πόλης, την ομιλία της ημέρας θα εκφωνήσει η κα Μαρία Άγριου, Φιλόλογος.

– Αμέσως μετά θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων Μνημείο Εθνικής Αντίστασης στην Πλατεία Σολωμού.