Δέκα χρόνια εθελοντικής προσφοράς συμπληρώνει η Εθελοντική Ομάδα Ζακύνθου και επιλέγει να γιορτάσει την επέτειό της επιστρέφοντας στην πρώτη δράση με την οποία ξεκίνησε την πορεία της.

Σήμερα, Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, τα μέλη της ομάδας θα βρεθούν ξανά στους δρόμους του νησιού, με στόχο να καθαρίσουν τις πινακίδες οδικής σήμανσης από τα αυτοκόλλητα που καλύπτουν τις ενδείξεις τους και δυσκολεύουν την ορατότητά τους. Παράλληλα, απευθύνουν κάλεσμα σε πολίτες και συλλογικούς φορείς να στηρίξουν την προσπάθεια, υπενθυμίζοντας ότι η προστασία της οδικής σήμανσης είναι ζήτημα ασφάλειας για όλους.

Στη σχετική ανάρτηση που έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρεται: «10 ολόκληρα χρόνια περάσανε… Συνεχίζουμε… Αντέχουμε… Βοηθάμε… Νοιαζόμαστε…

Δέκα χρόνια μετά, επιστρέφουμε στην πρώτη μας δράση! Πριν από δέκα χρόνια, η Εθελοντική Ομάδα Ζακύνθου έκανε τα πρώτα της βήματα με μια απλή αλλά ουσιαστική δράση: τον καθαρισμό πινακίδων οδικής σήμανσης από αυτοκόλλητα που κάλυπταν το περιεχόμενό τους. Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, επιστρέφουμε εκεί απ’ όπου ξεκινήσαμε. Στις πινακίδες του νησιού μας που έχουν καλυφθεί ξανά με αυτοκόλλητα ομάδων, συλλόγων και άλλων φορέων, δυσκολεύοντας τους οδηγούς να διακρίνουν τις απαραίτητες ενδείξεις. Οι πινακίδες οδικής σήμανσης βρίσκονται στον δρόμο για να μας προστατεύουν. Κάθε ένδειξη που κρύβεται μπορεί να στερήσει από έναν οδηγό μια κρίσιμη πληροφορία και να θέσει σε κίνδυνο οδηγούς, επιβάτες και πεζούς. Με τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την πρώτη μας δράση, θέλουμε να δώσουμε ξανά το ίδιο μήνυμα: αγαπάμε τη Ζάκυνθο και το δείχνουμε με πράξεις. Φροντίζουμε τον δημόσιο χώρο και σεβόμαστε όσα υπηρετούν την ασφάλεια όλων μας. Καλούμε τους συμπολίτες μας να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και τις ομάδες, τους συλλόγους και τους φιλάθλους να συμβάλουν στην προστασία της οδικής σήμανσης, αποφεύγοντας την τοποθέτηση αυτοκόλλητων στις πινακίδες. ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026. ΩΡΑ 11 Π.Μ. Καθαρίζουμε τις οδοπινακίδες. Πάρτε τα γάντια σας, τα καθαριστικά σας, τις σπάτουλές σας… Και, προσοχή… Καθαρίζουμε, δεν καταστρέφουμε…»