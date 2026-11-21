Ζωντανά σήμερα από το ΙΟΝΙΑΝ TV οι θρησκευτικές εκδηλώσεις

Με θρησκευτική λαμπρότητα θα εορταστούν τα Εισόδια της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Παναγίας Δερματούσας, στο Τραγάκι, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, με τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό, την αρτοκλασία και το θείο κήρυγμα.

Σήμερα, Σάββατο στις 8:15 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στο τέλος θα πραγματοποιηθεί δοξολογία για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων και θα ακολουθήσει η επίσημη λιτάνευση της σεπτής εικόνας της Παναγίας Δερματούσας.

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις θα μεταδοθούν ζωντανά τηλεοπτικά και διαδικτυακά από το ΙΟΝΙΑΝ TV.

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