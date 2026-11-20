Δ. Βερτζάγιας: “Η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ισπανίας και της Ιταλίας”

Να στηριχθούν άμεσα οικονομικά οι ελαιοπαραγωγοί στη Ζάκυνθο ζητά ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, κ. Διονύσης Βερτζάγιας, ο οποίος σημείωσε ότι πρέπει να υπάρξει αποζημίωση τόσο για την ιδιαίτερα χαμηλή τιμή του προϊόντος (κάτω από 3 ευρώ το κιλό), όσο και για το αυξημένο κόστος για εργατικά χέρια, καύσιμα και εξοπλισμό.

Μάλιστα, έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το αίτημα της Ιταλίας και της Ισπανίας για δίκαιη αποζημίωση στους παραγωγούς: «Εάν η Ελλάδα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν ακολουθήσει την πολιτική που ακολούθησε η Ιταλία και Ισπανία δυστυχώς θα εγκαταλειφθούν οι καλλιέργειες. Η Ιταλία και Ισπανία πρότειναν να δοθεί δίκαιη αποζημίωση στους ελαιοπαραγωγούς, να βγει κοστολόγιο ανά περιοχή και εν συνεχεία να δοθεί μία αποζημίωση στη διαφορά τιμής και βέβαια, πρέπει να λάβουν υπόψη τους και το πρόβλημα της ακαρπίας που έχουμε, διότι πάρα πολλά λιοστάσια δεν έχουν παραγωγή, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει αυτό που έκαναν η Ισπανία και η Ιταλία».

«Πλήγμα και από το γλοιοσπόριο»

Ο κ. Βερτζάγιας, αναφερόμενος στην τιμή του ελαιολάδου στο νησί, σημείωσε ότι παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ τα προβλήματα για τους αγρότες δεν σταματούν εκεί, καθώς λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στη Ζάκυνθο αναπτύσσεται έντονα το γλοιοσπόριο: «Από ότι δείχνουν τα πράγματα αντιμετωπίζουμε δύο βασικά προβλήματα. Το ένα είναι η τιμή, για την οποία δεν υπάρχει «φως στο τούνελ». Έρχεται μια παραγωγή της Ισπανίας που ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο τόνους και καταλαβαίνετε τι θα συμβεί. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι λόγω κλιματικής αλλαγής, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες αυτές τις ημέρες και αυτό σημαίνει αύξηση της υγρασίας που έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε προσβολή από γλοιοσπόριο. Η γνωστή «σαπίλα» για την οποία, δυστυχώς, δεν υπάρχουν φυτοφάρμακα για να την αντιμετωπίσουμε. Ως γνωστόν έχουν αποσύρει τα φυτοφάρμακα από την ευρωπαϊκή αγορά και από την ελληνική και καταλαβαίνετε ότι οι μέρες συγκομιδής είναι πάρα πολύ λίγες. Χειροτερεύει διότι δεν υπάρχουν και εργατικά χέρια Τα εργατικά χέρια είναι πανάκριβα και με το δίκιο τους οι εργαζόμενοι, γιατί περνάμε μια μεγάλη ακρίβεια».

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ζάκυνθος έχει πάρει τον λάθος δρόμο όσον αφορά τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, γεγονός που ουσιαστικά κατέστρεψε στο παρελθόν και την παραγωγή της σταφίδας και των σταφυλιών: «Είναι γνωστό ότι έχουμε τη χαμηλότερη τιμή και στη σταφίδα και στο λάδι και είμαστε και στο ακριβότερο κόστος σε ότι αφορά τα ημερομίσθια και στα εφόδια. Έχουμε μια αύξηση τιμής περίπου στο 20%. Δεν βλέπουμε φως στο τούνελ και η Ζάκυνθος μπαίνει σε λάθος δρόμο».

«Κίνδυνος πυρκαγιάς από την εγκατάλειψη της υπαίθρου»

Τέλος, υπογράμμισε ότι όσο εγκαταλείπονται οι αγροτικές εκτάσεις, ο κίνδυνος για καταστροφικές πυρκαγιές θα αυξάνεται επικίνδυνα: «Κινδυνεύουμε το καλοκαίρι να καούμε. Εγκαταλείπεται η ύπαιθρος. Θα καούμε και η φωτιά δεν θα σβήνει. Πρέπει να μας απασχολήσει. Ας πάει κάποιος στα χωριά να δει τι εγκατάλειψη έχουμε».

Διονύσης Μπινιώρης