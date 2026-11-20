Ταυτοποιήθηκαν οι εμπλεκόμενοι στην καταδίωξη μέσα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων. Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη ενός άνδρα και μίας γυναίκας, μέλη εγκληματικής ομάδας που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες στα Ιωάννινα με τη λεία τους να ανέρχεται σε σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ.

Οι δύο κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρας ανθρωποκτονίας, απείθειας, βίας κατά υπαλλήλων, επικίνδυνης οδήγησης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, οι αστυνομικοί είχαν ταυτοποιήσει αυτοκίνητο το οποίο εμπλεκόταν σε τηλεφωνικές απάτες που είχαν λάβει πρόσφατα σε περιοχές των Ιωαννίνων. Αναλυτικότερα, το χρονικό διάστημα 9-11 Νοεμβρίου 2026, άγνωστοι, πραγματοποίησαν πλήθος αιφνιδιαστικών τηλεφωνικών κλήσεων σε ανυποψίαστους ηλικιωμένους πολίτες, προσποιούμενοι κατά περίπτωση τους λογιστές ή υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, ισχυριζόμενοι, αντίστοιχα, ότι υπάρχει υπερφόρτωση ηλεκτρικής ενέργειας και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από μεταλλικά κυρίως αντικείμενα και χρήματα ή απαιτείται καταγραφή των χρημάτων και τιμαλφών που διαθέτουν στο σπίτι τους, για την αποφυγή επιβολής προστίμου από την εφορία.

Με τον συγκεκριμένο τρόπο, οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν τέσσερις ηλικιωμένες, οι οποίες τοποθέτησαν χρήματα και τιμαλφή σε σημείο εξωτερικά του σπιτιού τους, όπως τους είχε υποδειχθεί από του δράστες, συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου 100.000 ευρώ, από όπου τα παρέλαβαν συνεργοί τους, χρησιμοποιώντας το παραπάνω Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Επιπλέον, διακριβώθηκε ότι το εν λόγω όχημα είχε εμπλακεί λίγο πριν από τον εντοπισμό του από τον δικυκλιστή αστυνομικό του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων, σε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στην πόλη των Ιωαννίνων, πράξη που καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, από την οποία οι δράστες απέσπασαν χρηματικό ποσό 51.000 ευρώ και περίπου 400 χρυσές λίρες.

Η καταδίωξη στο νοσοκομείο

Το μεσημέρι της Τετάρτης (18/11) στα Ιωάννινα, αστυνομικός της τροχαίας εντόπισε ύποπτο αυτοκίνητο με τρεις επιβαίνοντες και προέκυψε ότι εμπλέκεται σε απάτες. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήματα στάσης του και ανέπτυξε ταχύτητα με σκοπό την αποφυγή του ελέγχου.

Το όχημα, ακολουθούμενο από τον αστυνομικό, κατευθύνθηκε προς τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και συγκεκριμένα σε χώρο στάθμευσης, όπου παρέσυρε την μπάρα ελεγχόμενης διέλευσης οχημάτων, ενώ ο αστυνομικός τοποθέτησε την υπηρεσιακή μοτοσικλέτα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίσει τη διαφυγή του οχήματος.

Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εμβόλισε τη μοτοσικλέτα, από την οποία ο αστυνομικός κατάφερε έγκαιρα να αποβιβαστεί για να αποφύγει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, κάνοντας για τον λόγο αυτό χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού, πυροβολώντας στο ύψος των ελαστικών του οχήματος, το οποίο τελικώς διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Κατά την αυτοψία του τόπου του συμβάντος βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν επτά κάλυκες πυροβόλου όπλου, ενώ ο αστυνομικός, κατά την πτώση της μοτοσικλέτας από την παράσυρσή της από το όχημα, τραυματίστηκε στο πόδι, με αποτέλεσμα να νοσηλευθεί στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα», από όπου έλαβε εξιτήριο χθες (19/11). Για το συγκεκριμένο περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια, ταυτοποιήθηκε ο οδηγός

Κατά την εξέλιξη των ερευνών, ταυτοποιήθηκε ο κατηγορούμενος ως οδηγός του οχήματος, ενώ προχθές (18-11-2026) βράδυ συνελήφθη σε περιοχή της Αττικής η ημεδαπή, ιδιοκτήτρια του οχήματος, όταν μετέβη σε αστυνομική υπηρεσία για να καταγγείλει την κλοπή του. Οι έρευνες για την ανακάλυψη της ταυτότητας και των λοιπών μελών της εγκληματικής ομάδας συνεχίζεται, ενώ η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Πηγή: protothema.gr