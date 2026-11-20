Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στα μέλη φερόμενου μεγάλου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε από ελεγκτές των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, το οποίο, μέσω εικονικών συναλλαγών, απέκρυπτε φορολογητέα έσοδα και ζητούσε παράνομες επιστροφές φόρων δημοσιεύει το ΑΠΕ.

Η δίωξη για τους 15 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων λογιστές και τραπεζικά στελέχη, αφορά σωρεία κακουργημάτων που φαίνεται να διαπράττονταν στο πλαίσιο οργανωμένης εγκληματικής ομάδας.

Τα αδικήματα που κατά περίπτωση αποδίδονται στους συλληφθέντες είναι συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, απόπειρα απάτης, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φοροδιαφυγή φέρεται να έχει τελεστεί είτε μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ, είτε μέσω της έκδοσης εικονικών τιμολογίων, αλλά και μέσω ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στα δικαστήρια ώστε να παραπεμφθούν στον ανακριτή που θα χειριστεί την υπόθεση.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, «οι εμπλεκόμενοι είχαν στήσει μηχανισμό συστηματικής φοροδιαφυγής μέσω ανταλλαγής εικονικών τιμολογίων υψηλών ποσών, που κατέληξε σε 8 εταιρείες να αποκρύψουν φορολογητέα ύλη που υπερβαίνει τα 28 εκατ. ευρώ (13 σε φόρο εισοδήματος και 15 σε ΦΠΑ) -και υποβάλουν και να λάβουν επιστροφές φόρων συνολικού ποσού 4,8 εκατ. ευρώ, χωρίς να τις δικαιούνται. Κατόπιν των ελέγχων του ΔΕΟΣ, τα 28 εκατ. ευρώ έχουν ήδη καταλογιστεί».