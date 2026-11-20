Τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια. Πτώση της θερμοκρασίας. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, αναμένονται τοπικές βροχές στα δυτικά και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη αναφέρει το meteo.gr

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 15-16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 21 βαθμούς, στην Ήπειρο από 4 έως 18 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 4 έως 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 20-22 βαθμούς, στην Κρήτη από 10 έως 22 βαθμούς, στα Επτάνησα από 11 έως 18, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 10 έως 18 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος γενικά καιρός. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα είναι πιθανό να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.