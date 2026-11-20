Η Ζάκυνθος υποδέχεται την πιο λαμπερή περίοδο του χρόνου με ένα πλούσιο πρόγραμμα χριστουγεννιάτικων και πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους! Από τα τέλη Νοεμβρίου έως τις πρώτες ημέρες του νέου έτους, η πόλη και τα χωριά του νησιού φορούν τα γιορτινά τους και γεμίζουν μουσική, φως, χαμόγελα και εορταστικές μελωδίες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

29/11/2026 ΚΥΡΙΑΚΗ

18:00 Πολιτιστικός Σύλλογος Σκουλικάδου «Ο Ερωτόκριτος»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκουλικάδου «Ο Ερωτόκριτος» & ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ρίζας σας προσκαλούν στο Άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.Θα τραγουδήσει η Χορωδία του 3ου Δ.Σ. Ρίζας και των Νηπιαγωγείων Σκουλικάδου, Αγίου Δημητρίου, Πηγαδακίων.

DJ o Σταύρος Πήλικας

Η γιορτή περιλαμβάνει:

Άγιο Βασίλη

Face Painting

Γράμμα στον Άγιο Βασίλη

Το παραμύθι της γιαγιάς

Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Ρίζας.

Γιορτινά κεράσματα

2 /12 /2026 ΤΕΤΑΡΤΗ

18:00 Άναμμα του δέντρου στο Γαϊτάνι από τον Πολιτιστικό σύλλογο ΓΑΙΤΑΝΙΟΥ με εορταστική ατμόσφαιρα.

5 /12/2026 ΣΑΒΒΑΤΟ

17:00 (5:00μ.μ.) Κεντρική πλατεία Μαριών

H μαγεία των Χριστουγέννων έρχεται στο χωριό μας!

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαριών σας προσκαλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, στην καθιερωμένη γιορτή για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, για να υποδεχτούμε μαζί την πιο όμορφη εποχή του χρόνου.

Τι θα περιλαμβάνει η γιορτή μας.

-Ο ΄Αγιος Βασίλης και ο σκανδαλιάρης Καλικάντζαρος: θα βρίσκονται κοντά μας για να μοιράσουν δώρα, χαμόγελα και γιορτινές ευχές σε όλα τα παιδιά.

-Χριστουγεννιάτικο Face Painting

-Τα Χορευτικά συγκροτήματα:

Πολιτιστικού Συλλόγου «ΚΟΥΚΕΣΙ»

Πολιτιστικού Συλλόγου Κατασταρίου «ΜΟΡΦΕΣ»

Πολιτιστικού Συλλόγου Βολιμών «Οι Πουνεντέζοι»

Πολιτιστικού Συλλόγου Μαριών , θα μας χαρίσουν όμορφες στιγμές και γιορτινό ρυθμό.

-Χριστουγεννιάτικο Bazaar

-Πλούσιος μπουφές & ζεστό λικές

-Γιορτινή μουσική και πυροτεχνήματα: Ο ουρανός θα φωτιστεί και η ατμόσφαιρα θα πλημμυρίσει Χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

10 /12/2026 ΠΕΜΠΤΗ

18:00 Άναμμα του Δέντρου πλατεία Διονυσίου Σολωμού

Η Ζάκυνθος υποδέχεται τα Χριστούγεννα 2026 ,με την φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Σολωμού.

Η έναρξη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων θα πλαισιωθεί με απογευματινή εορταστική συναυλία!

Θα προσφερθούν λουκουμάδες προσφορά από το BURGER HOOD by Sweet DORA!!

11 /12 /2026 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17:00 ΠΕΡΑΤΖΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

Με την Δημοτική χορωδία και την μαντολινάτα του ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

12 /12 /2026 ΣΑΒΒΑΤΟ

18:00 Άναμμα του Δέντρου στην Λιθακιά στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.

Ο Πολιτιστικός σύλλογος μαζί με τα Σχολεία Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν με Χριστουγεννιάτικες δράσεις.

Θα προσφερθούν κεράσματα και Χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα!!!

19:30 Συναυλία του Μουσικού Σχολείου στο Δημοτικό θέατρο Ζακύνθου. Αφιέρωμα στον Άγιο Διονύσιο.

Διάδρομοι Πολιτισμού τεχνών και επιστημών.

Δράσεις- Ίχνη του Αγίου Διονυσίου!!!

13 / 12 /2026 ΚΥΡΙΑΚΗ.

16:00 εως 19:00

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΝ ΒΟΡΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΥΝΕΝΤΕΖΟΙ – ΒΟΛΙΜΑ

Ο Πολιτιστικός σύλλογος ΠΟΥΝΕΝΤΕΖΟΙ σας προσκαλεί στην πλατεία του χωριού στη Μέσω Βολίμα.

Θα υπάρχουν δραστηριότητες για παιδιά, Face painting, Bazzar και το άναμμα του δέντρου.

16:30

Ο Πολιτιστικός σύλλογος ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ‘ΜΟΡΦΕΣ’ και το τοπικό συμβούλιο ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ διοργανώνουν την καθιερωμένη γιορτή για το άναμμα του δέντρου. Με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, παραδοσιακούς χορούς καθώς και BAZZAR.

Θα υπάρχει κλόουν και ΄Αγιος Βασίλης για τους μικρούς μας φίλους!!!!!!

18 /12 /2026 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2026

17:00 Έναρξη … ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ [ΦΟΥΑΓΙΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ]

1η Ημέρα -Το μαγικό εργαστήρι του ΄Αγιου Βασίλη!

Εικαστικό εργαστήρι με ζωγραφική και κατασκευή χριστουγεννιάτικων στολιδιών.

Τα παιδιά δημιουργούν τις δικές τους διακοσμητικές κατασκευές και συμμετέχουν στον στολισμό ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Η σχολή χορού One More Dance by Korina Visvardi φέρνει τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από τον χορό.

Στη σκηνή θα ανέβουν τα τμήματα.

•Mini Kids

•Kids

•Juvenile Commercial

•Τα παιδιά ετοιμάζουν όμορφες χριστουγεννιάτικες χορογραφίες, γεμάτες ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και γιορτινή διάθεση.

Υπεύθυνη Ομάδας και Εικαστικών δραστηριοτήτων : Αθηνά Λυκούρεση.

19 / 12 /2026 ΣΑΒΒΑΤΟ

17:00 Δεντράκια θα στηθούν στην πλατεία Αγίου Μάρκου και θα στολιστούν από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του νησιού μας.

Θα προσφερθούν γλυκίσματα και κεράσματα.

19:00 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ του ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ [ΦΟΥΑΓΙΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ].

2η Ημέρα – Το μυστήριο των Χριστουγέννων

Ένα διαδραστικό παιχνίδι με χριστουγεννιάτικο κυνήγι θησαυρού, γρίφους, κρυμμένα μηνύματα και ομαδικές αποστολές. Τα παιδιά συνεργάζονται για να ανακαλύψουν το χαμένο χριστουγεννιάτικο δώρο.

Υπεύθυνη Ομάδας και Εικαστικών δραστηριοτήτων : Αθηνά Λυκούρεση.

20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2026

11:00 Πλατεία Σολωμού.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ.

17:00 Πλατεία Σολωμού Το Εργαστήρι του ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ [ΦΟΥΑΓΙΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ]

3η Ημέρα Το δέντρο των ευχών

Μια δημιουργική δράση αφιερωμένη στην αγάπη, τη φιλία και την προσφορά. Τα παιδιά ζωγραφίζουν χριστουγεννιάτικες κάρτες, δημιουργούν αστέρια με τις προσωπικές τους ευχές και στολίζουν όλοι μαζί το Δέντρο των Ευχών.

Τα παιδικό τμήμα του χορευτικού του Πολιτιστικού Συλλόγου Κάτω Γερακαρίου «Ευαγγελίστρια» συμμετέχει στη χριστουγεννιάτικη γιορτή, μεταφέροντας το πνεύμα της παράδοσης, της χαράς και της συλλογικότητας μέσα από τον χορό.

Οι μικροί χορευτές και χορεύτριες ετοιμάζουν μια ξεχωριστή παρουσίαση με παραδοσιακούς χορούς, γεμάτη ζωντάνια, ενθουσιασμό και παιδικά χαμόγελα.

Υπεύθυνη Ομάδας και Εικαστικών δραστηριοτήτων : Αθηνά Λυκούρεση.

18:30 Αίθουσα Πολυχώρου Πολιτιστικού Συλλόγου Λιθακιάς

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθακιάς σας προσκαλεί στην κοπή της Χριστουγεννιάτικης κουλούρας που θα πραγματοποιηθεί στις 20/12/2026 Κυριακή και ώρα 18:30 στην αίθουσα του πολυχώρου Λιθακιάς.

18:30 Χριστουγεννιάτικη Περατζάδα στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης από την Φιλαρμονική Δ.Ε. Ζακυνθίων 1816.

19:00 Λέσχη Ο Ζάκυνθος- πλατεία Αγίου Μάρκου-κόψιμο κουλούρας.

Η Λέσχη ο Ζάκυνθος και ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Δήμου Ζακύνθου 1816, θα κόψουν την πατροπαράδοτη Χριστουγεννιάτικη κουλούρα υπό τους ήχους της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ζακύνθου 1816 με αρχιμουσικό τον Αλέξανδρο Αγαλιώτη. Η ατμόσφαιρα θα πλημμυρίσει με Χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2026

11:00 ΠΕΡΑΤZΑΔΑ στους δρόμους της πόλης από το μουσικό Σχολείο!!!

Άγιος Παύλος, Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, Αλεξάνδρου Ρώμα με κατάληξη στην πλατεία Σολωμού.

13:00 Ο.Δ.Α.Ζ Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από το Μουσικό Σχολείο.

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ – ΜΠΑΤΙΝΑ του Μουσικού Σχολείου.

17:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ [ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ] ΦΟΥΑΓΙΕ Εργαστήρι του ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ.

4η Ημέρα Η μεγάλη γιορτή των μικρών ζωγράφων

Τα παιδιά συνεργάζονται για τη δημιουργία μιας μεγάλης χριστουγεννιάτικης ομαδικής ζωγραφιάς. Παράλληλα, συμμετέχουν στον στολισμό μικρών χριστουγεννιάτικων δέντρων και παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους σε μια μικρή έκθεση , ολοκληρώνοντας το τετραήμερο με μια γιορτινή συνάντηση, με μουσική χορό και γλυκίσματα.

Υπεύθυνη Ομάδας και Εικαστικών δραστηριοτήτων : Αθηνά Λυκούρεση.

22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 2026

18:00. πλατεία Αγίων Σαράντα με τερματισμό στην πλατεία Σολωμού. 7ο Santa’s Walk. Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ξένων Γλωσσών Ζακύνθου , διοργανώνει το 7ο Santa’s Walk.

Η πιο γιορτινή βόλτα της χρονιάς επιστρέφει και μας καλεί όλους να γίνουμε μια μεγάλη γιορτινή παρέα!

ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ πλατεία Αγίων Σαράντα.

Παιχνίδια, Γρίφους!

Υπέροχα Δώρα και Βραβεία!

Μικροί και μεγάλοι φορέστε το γιορτινό σας χαμόγελο, βάλτε τα σκουφάκια του ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ και ελάτε να γεμίσουμε τους δρόμους της Ζακύνθου με χαρά, μουσική και αγάπη!

23/12/2026 ΤΕΤΑΡΤΗ – 05/01/2026

Στο CINE ΦΩΣΚΟΛΟΣ πλατεία Σολωμού θα προβάλλονται ταινίες από τις

11:00 έως 13:00

Είσοδος Ελεύθερη εκτός παραμονής Χριστουγέννων και Χριστούγεννα, παραμονής Πρωτοχρονιάς και Πρωτοχρονιά.

17:30 Χριστουγεννιάτικη περατζάδα. Το χριστουγεννιάτικο τρενάκι θα βολτάρει τους μικρούς μας φίλους αλλά και τους μεγάλους στους δρόμους της πόλης για να ζήσουν μια ξεχωριστή μαγική εμπειρία.

18:00 Εορταστική συναυλία στο ωδείο του ΑΓΓΕΡΙΚΟΥ.

Ο Ερασιτεχνικός θεατρικός όμιλος Αγίου Κήρυκα «Ο ΜΑΡΤΕΛΑΟΣ» και η Δημοτική φιλαρμονική Ζακύνθου (Δ.Ε. Αρκαδίων) σας προσκαλούν στη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση που οργανώνουν στο ωδείο Δ.ΜΥΛΩΝΑ στον ΑΓΓΕΡΙΚΟ

19:30 Πλατεία Σολωμού

«Η Βιβλιοθήκη φέρνει τα Χριστούγεννα στην πλατεία Σολωμού», από τον Σύλλογο Φίλων της Ξενοπούλειου βιβλιοθήκης, για όλα τα παιδιά!!!

21:00 Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου- Εορταστική Χριστουγεννιάτικη Συναυλία – Δημοτική Φιλαρμονική Ζακύνθου Δ.Ε. Αρτεμισίων

Η Δημοτική Φιλαρμονική Ζακύνθου (Δ.Ε. Αρτεμισίων) με αρχιμουσικό τον Διονύσιο Μαλλιά, σας προσκαλεί στην Εορταστική Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της ,που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23/12/2026 και ώρα 21:00 ( 9 μ.μ.) στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου.

27/12/2026 ΚΥΡΙΑΚΗ

6:00 Οι Φιλαρμονικές θα παιανίζουν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ στο κέντρο της πόλης!!!

28/12/2026 ΔΕΥΤΕΡΑ

17:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ [ΦΟΥΑΓΙΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ]

Στο εργαστήρι του Άη Βασίλη -Δράσεις φαντασίας και δημιουργίας.

Οι μικροί μας φίλοι ζωγραφίζουν τον Άη Βασίλη….

Υπεύθυνη Ομάδας και Εικαστικών δραστηριοτήτων : Αθηνά Λυκούρεση.

29/12/2026 ΤΡΙΤΗ 2026

17:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ [ΦΟΥΑΓΙΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ].

Στο εργαστήρι του Άη Βασίλη -Δράσεις φαντασίας και δημιουργίας.

Η περιπέτεια των χαμένων σάκων του Άη Βασίλη….

Υπεύθυνη Ομάδας και Εικαστικών δραστηριοτήτων : Αθηνά Λυκούρεση.

17:30 ΠΕΡΑΤΖΑΔΑ με την Δημοτική χορωδία και μαντολινάτα του ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 2026

17:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ [ΦΟΥΑΓΙΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ].

Στο εργαστήρι του Άη Βασίλη -Δράσεις φαντασίας και δημιουργίας.

Το ταχυδρομείο του Άη Βασίλη μαζί με Πρωτοχρονιάτικες μελωδίες!….

Υπεύθυνη Ομάδας και Εικαστικών δραστηριοτήτων : Αθηνά Λυκούρεση.

17:30 Προπαραμονιάτικη περατζάδα. Το τρενάκι των Χριστουγέννων θα βολτάρει στους δρόμους της πόλης με τους μικρούς μας φίλους αλλά και τους μεγάλους, για να ζήσουν μια διαφορετική μαγική εμπειρία.

1/1/2027 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

18:30 Η Ζάκυνθος υποδέχεται το 2027 και αποχαιρετά το 2026

Η γιορτή θα ξεκινήσει με κεράσματα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη, φως που θα στείλει το μήνυμα της νέας Χρονιάς.

Η Χορωδία Φανερωμένη θα ερμηνεύσει Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα.

Θα προσφερθούν κεράσματα από το κατάστημα ζαχαρωτών Loukoumother’s.

Θα ακολουθήσει ο Α.Σ. Cheerleading Αστέρια Ζακύνθου με ακροβατικό χριστουγεννιάτικο SHOW.

Τα χορευτικά Τμήματα των Πολιτιστικών Συλλόγων Ζακύνθου θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα.

Συμμετέχουν:

Πολιτιστικός Σύλλογος Γαϊτανίου

Πολιτιστικός Σύλλογος «Μαρτελάος»

Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιθέας

Πολιτιστικός Σύλλογος Άγιοι Πάντες/Γαλάρο

Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Δημητρίου «Αφέντης Λαός».