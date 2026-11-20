Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, οι μαθητές θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους, συμμετέχοντας ενεργά στον διάλογο και στην ανταλλαγή απόψεων με μαθητές άλλων σχολείων. Η συμμετοχή τους αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να προσεγγίσουν ζητήματα ιστορίας, πολιτισμού και ευρωπαϊκής ταυτότητας, καλλιεργώντας παράλληλα δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και κριτικής σκέψης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Φρανκφούρτη, στο Άαχεν, στο Ντίσελντορφ και στις Βρυξέλλες, με γνωριμία σημαντικών ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων, καθώς και επίσκεψη στο Parlamentarium, το διαδραστικόκέντρο επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της σχολικής γνώσης με τη βιωματική μάθηση, η καλλιέργεια της ιστορικής και πολιτιστικής συνείδησης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας και η γνωριμία των μαθητών με την ευρωπαϊκή ιστορία και τους θεσμούς.