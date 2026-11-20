Το 2ο Γυμνάσιο Αργοστολίου «Ιωσήφ Μομφερράτος» θα συμμετάσχει στο 11ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας, με θέμα «Μάαστριχτ, στην καρδιά της Ευρώπης: Ιστορία – Ταυτότητα – Πολιτισμός – Τεχνολογία», αφιερωμένο στη διακεκριμένη βυζαντινολόγο και ιστορικό Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ.Από τις 19 έως τις 24 Νοεμβρίου 2026, μαθητές του σχολείου μας θα πραγματοποιήσουν εκπαιδευτική μετακίνηση με κύριο σκοπό τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Συνεδρίου. Τους μαθητές θα συνοδεύσουν ο Διευθυντής του σχολείου, Φίλιππος Μπαζίγος (ΠΕ86), και η φιλόλογος Αντιγόνη Χριστοφοράτου (ΠΕ02) αναφέρει το kefaloniafocus.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, οι μαθητές θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους, συμμετέχοντας ενεργά στον διάλογο και στην ανταλλαγή απόψεων με μαθητές άλλων σχολείων. Η συμμετοχή τους αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να προσεγγίσουν ζητήματα ιστορίας, πολιτισμού και ευρωπαϊκής ταυτότητας, καλλιεργώντας παράλληλα δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και κριτικής σκέψης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Φρανκφούρτη, στο Άαχεν, στο Ντίσελντορφ και στις Βρυξέλλες, με γνωριμία σημαντικών ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων, καθώς και επίσκεψη στο Parlamentarium, το διαδραστικόκέντρο επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της σχολικής γνώσης με τη βιωματική μάθηση, η καλλιέργεια της ιστορικής και πολιτιστικής συνείδησης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας και η γνωριμία των μαθητών με την ευρωπαϊκή ιστορία και τους θεσμούς.