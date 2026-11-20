Η πρόεδρος του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων, κα Ελένη Πυλαρινού, με παρέμβασή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανοίγει μια ευρύτερη συζήτηση για την προστασία των χώρων πολιτισμού και τις ευθύνες όλων απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά του νησιού.

Με αφορμή επαναλαμβανόμενα περιστατικά κατά τα οποία παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο στην πλατεία Αγίου Μάρκου προκαλούν φθορές στο Μουσείο, η κα Πυλαρινού εστιάζει ιδιαίτερα στην στάση των ενηλίκων. «Υπάρχουν στιγμές που η αγανάκτηση και ο προβληματισμός ξεπερνούν τα όρια μιας απλής διαμαρτυρίας. Κάθε εβδομάδα, στο μπαλκόνι και στον περίβολο του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων, βρίσκουμε μπάλες. Παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο στην ιστορική πλατεία του Αγίου Μάρκου, με αποτέλεσμα να χτυπούν επανειλημμένα τους τοίχους του Μουσείου, να τους λερώνουν και να δημιουργούν μια κατάσταση που δεν μπορεί πλέον να θεωρείται φυσιολογική. Σήμερα χρειάστηκε να κάνουμε επανειλημμένες παρατηρήσεις. Δυστυχώς, χωρίς αποτέλεσμα. Εκείνο όμως που με προβλημάτισε ακόμη περισσότερο δεν ήταν η συμπεριφορά των παιδιών, αλλά η απόλυτη αδιαφορία των ενηλίκων που βρίσκονταν γύρω τους. Κανείς δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να παρέμβει, να μιλήσει στα παιδιά ή έστω να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί. Ας είμαστε ξεκάθαροι: Τα παιδιά δεν γεννιούνται με γνώση των κανόνων σεβασμού. Τους μαθαίνουμε εμείς. Η ευθύνη, επομένως, δεν είναι δική τους. Είναι των γονέων, των εκπαιδευτικών και όλων όσοι οφείλουν να διαπαιδαγωγούν τη νέα γενιά», σημειώνει.

Σε επόμενο σημείο της ανάρτησής της, η πρόεδρος του Μουσείου προσθέτει: «δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Το ίδιο συμβαίνει και στην πλατεία Σολωμού. Τοίχοι λερωμένοι από τις μπάλες, ιστορικά φωτιστικά σπασμένα, δημόσιος χώρος που αντιμετωπίζεται χωρίς την παραμικρή αίσθηση ευθύνης. Θυμάμαι με πικρία και μια άλλη εμπειρία, πριν από δυόμισι περίπου χρόνια, όταν πραγματοποιήσαμε στην πλατεία Σολωμού μια μεγάλη συναυλία για τα 200 χρόνια από τη συγγραφή του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν». Είχαμε τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε 120 μουσικούς της Παλαιάς Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας. Και όμως, η συναυλία δεν μπορούσε να ξεκινήσει, επειδή πίσω από το άγαλμα του εθνικού μας ποιητή επικρατούσε απίστευτη φασαρία από παιδιά που έπαιζαν, ενώ οι συνοδοί τους απολάμβαναν αμέριμνοι τον καφέ τους στα γειτονικά καταστήματα».

Σύμφωνα με την κα Πυλαρινού, το Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων, στο ισόγειο του οποίου στεγάζεται το Μαυσωλείο με τα οστά του Διονυσίου Σολωμού και του Ανδρέα Κάλβου, συνιστά χώρο ιδιαίτερης ιστορικής μνήμης και εθνικής σημασίας και, ως εκ τούτου, απαιτείται ο στοιχειώδης σεβασμός. «Αναρωτιέμαι, λοιπόν: Ποιος μαθαίνει στα παιδιά μας τι σημαίνει ιστορικός χώρος; Ποιος τους μιλά για τον Διονύσιο Σολωμό και τον Ανδρέα Κάλβο; Ποιος τους εξηγεί ότι το Μουσείο που βρίσκεται δίπλα τους δεν είναι ένας οποιοσδήποτε χώρος; Στο ισόγειο του Μουσείου βρίσκεται το μαυσωλείο, όπου αναπαύονται τα οστά των δύο μεγάλων εθνικών μας ποιητών. Πρόκειται για έναν μοναδικό τόπο ιστορικής μνήμης και εθνικής σημασίας. Έναν χώρο που θα έπρεπε να προκαλεί σεβασμό και να αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε ζακυνθινό», αναφέρει στην ανάρτησή της.

Καταληκτικά η κα Πυλαρινού υπογραμμίζει ότι ο πολιτισμός είναι συνδεδεμένος με την καθημερινή μας συμπεριφορά. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι, σύμφωνα με την ίδια, να συνυπάρχουν κανόνες και όρια με την προστασία των μνημείων. «Δεν ζητάμε να στερήσουμε από τα παιδιά το παιχνίδι. Ούτε να μετατρέψουμε τις πλατείες μας σε χώρους απαγορεύσεων. Ζητάμε το αυτονόητο: να υπάρχουν όρια, να προστατεύονται τα μνημεία, να γίνεται σεβαστή η πολιτιστική μας κληρονομιά. Είναι πραγματικά απογοητευτικό να βλέπεις ανθρώπους να προσπαθούν, με κόπο, προσωπικό χρόνο και αγάπη, να διατηρήσουν και να αναδείξουν τον πολιτισμό αυτού του τόπου και την ίδια στιγμή να αισθάνονται ότι παλεύουν μόνοι τους απέναντι στην αδιαφορία. Πολιτισμός δεν είναι μόνο οι συναυλίες, οι εκδηλώσεις, τα μουσεία και οι επετειακοί λόγοι. Είναι πρωτίστως η καθημερινή μας συμπεριφορά. Είναι ο σεβασμός στον δημόσιο χώρο, στην ιστορία, στον διπλανό μας και στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Και αυτός ο σεβασμός δεν επιβάλλεται με παρατηρήσεις. Καλλιεργείται με το παράδειγμα και την παιδεία. Ας αναλογιστούμε όλοι τις ευθύνες μας. Γιατί ένας τόπος που δεν σέβεται την ιστορία του και δεν φροντίζει να μεταδώσει αυτή την αξία στις επόμενες γενιές κινδυνεύει να χάσει κάτι πολύ σημαντικότερο από τους φθαρμένους τοίχους και τα σπασμένα φωτιστικά του», καταλήγει.