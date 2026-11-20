Διονύσης Ν. Μουσμούτης Επίτιμος δρ. του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκδότης – διευθυντής του περιοδικού «Ιστορία Εικονογραφημένη»

Η έκδοση «Αναφορές» (Proforma Publications, 2026) αποτελεί μια ιδιαίτερα αξιόλογη συναγωγή δημοσιευμάτων και ομιλιών του φιλολόγου Γιώργου Φιορεντίνου –ευρύτερα γνωστού για τη μακρόχρονη και αδιάλειπτη προσφορά του τόσο στην εκπαίδευση όσο και στα πολιτιστικά πράγματα της Ζακύνθου– η οποία έρχεται να διασώσει στον χρόνο πολύτιμες πτυχές της πνευματικής και πολιτισμικής μας ιστορίας.

Στις 202 σελίδες του βιβλίου συγκεντρώνονται άρθρα που φιλοξενήθηκαν κατά καιρούς σε εφημερίδες και λογοτεχνικά περιοδικά, καθώς και εισηγήσεις που εκφωνήθηκαν σε αφιερωματικές επετείους και πνευματικές εκδηλώσεις. Το υλικό αυτό, που μέχρι πρότινος παρέμενε διάσπαρτο στον περιοδικό και ημερήσιο τύπο, αποκτά πλέον ενιαία μορφή, καθιστώντας το άμεσα προσβάσιμο στον σύγχρονο αναγνώστη.

Κεντρικός άξονας του βιβλίου είναι η ανάδειξη προσωπικοτήτων και θεσμών του πολιτισμού και των γραμμάτων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους, τόσο σε τοπικές κοινωνίες –με ιδιαίτερη, φυσικά, έμφαση στη Ζάκυνθο– όσο και σε πανελλήνιο επίπεδο. Από τον Αντώνη Σαμαράκη έως τον Νίκια και τον Αλέκο Λούντζη, από τον Γρηγόριο Ξενόπουλο έως τον Γιάννη Τσακατσιάνο, από τη Γκιόστρα έως τους Τραγουδιστάδες τση Ζάκυθος, ο Φιορεντίνος μάς προσφέρει πολύτιμες ψηφίδες του ζακυνθινού πολιτισμού και της ευρύτερης νεοελληνικής πνευματικής ζωής. Το επιτυγχάνει μέσα από μια ευφάνταστη, καλλιεπή, προσιτή στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, αλλά υποδειγματική εν πολλοίς δοκιμιακή γραφή, η οποία καταφέρνει να αποφεύγει τη στείρα ακαδημαϊκή ακαμψία χωρίς να χάνει στο ελάχιστο τη σοβαρότητά της. Πιστός στην επιστημονική ακρίβεια και τη φιλολογική τεκμηρίωση, καταθέτει κείμενα που συνδυάζουν τη νηφάλια, διεισδυτική κρίση με τη γνώση των πηγών και την ειλικρινή αγάπη για το αντικείμενό του, παρά τον συναισθηματισμό που είναι κατά τόπους εύκολα διακριτός.

Το μεγαλύτερο προτέρημα του βιβλίου έγκειται στη διττή του λειτουργία και στην αδιαμφισβήτητη χρησιμότητά του. Αφενός, προσφέρει στο ευρύ αναγνωστικό κοινό ένα ευανάγνωστο, γοητευτικό και ουσιαστικό ανάγνωσμα πνευματικής ενημέρωσης, που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα. Αφετέρου, λειτουργεί ως ένα αξιόπιστο εργαλείο μελέτης, έρευνας και αναφοράς για τους μελετητές της τοπικής Ιστορίας, της επτανησιακής παράδοσης και της νεοελληνικής γραμματείας. Ξεχωριστή μνεία αξίζει, επίσης, το υποδειγματικό της γραφής του κειμένου «Ο ανεικόνιστος Κάλβος ανάμεσα σε Φώσκολο και Σολωμό».

Οι «Αναφορές» του Γιώργου Φιορεντίνου δεν αποτελούν απλώς μια νοσταλγική αναδρομή στο παρελθόν, αλλά μια ζωντανή παρακαταθήκη πολιτισμικής μνήμης, αισθητικής καλλιέργειας και αυτογνωσίας.