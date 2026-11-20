Αναστασία (Τάνια) Πέττα Φιλόλογος Ελληνικής και Ιταλικής, M.Ed, Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού

Την περασμένη Τρίτη 17/11 οι δρόμοι της πόλης μας γέμισαν με μαθητές, οι οποίοι νωρίς νωρίς πήγαν για καφέ, καθώς είχε ήδη τελειώσει η σχολική τους γιορτή.

Η σκηνή είναι γνωστή. Το πρωί, στις αυλές ή στις αίθουσες εκδηλώσεων των σχολείων, τα παιδιά παραταγμένα. Ένας χαιρετισμός, δύο απαγγελίες, ένα τραγούδι που έχει ακουστεί σε όλες τις προηγούμενες χρονιές. Και κάπου στο βάθος, αδιόρατο αλλά παρόν, το πραγματικό πρόγραμμα της ημέρας: τι ώρα θα σχολάσουμε, πού θα βρεθούμε.

Θα ήταν εύκολο να στραφεί η μομφή εναντίον τους, να πούμε ότι τα παιδιά δεν σέβονται πια τίποτα. Θα ήταν όμως και ψέμα, ή τουλάχιστον μισή αλήθεια. Αν τα ρωτήσεις τι γιορτάζουμε, τα περισσότερα θα απαντήσουν σωστά: φοιτητές, χούντα, 1973. Τη σελίδα του βιβλίου την ξέρουν. Αυτό που δεν ξέρουν είναι τι σχέση έχει όλο αυτό με τη δική τους ζωή.

Εδώ πρέπει να κοιτάξουμε προς τους ενήλικες. Φτιάξαμε μια γιορτή που δεν ζητά τίποτα από κανέναν. Ούτε σκέψη, ούτε ερώτηση, ούτε διαφωνία. Ζητά μόνο να σταθείς όρθιος και να περιμένεις να τελειώσει. Και τα παιδιά έκαναν ακριβώς αυτό. Πέρασαν την ώρα και σκέφτηκαν το επόμενο διάλειμμα. Εμείς τους το μάθαμε.

Το παράδοξο είναι ότι η συγκεκριμένη επέτειος έχει από τη φύση της ό,τι χρειάζεται για να μιλήσει σε έφηβους: νέοι άνθρωποι που αμφισβήτησαν, που ρίσκαραν, που πλήρωσαν. Δεν υπάρχει πιο «δικό τους» θέμα. Κι όμως το κάναμε τελετουργικό χωρίς περιεχόμενο.

Η πρότασή μου είναι απλή και λίγο αντισυμβατική. Δύο με τρεις ώρες γιορτή, αλλά γιορτή με λόγο ύπαρξης. Πηγές, μαρτυρίες, φωτογραφίες της εποχής, μια συζήτηση όπου τα παιδιά ρωτούν και δεν απαγγέλλουν απλώς. Και μετά κανονικό μάθημα. Όχι ως τιμωρία, αλλά ως συνέπεια: αν η γιορτή δεν είναι η έξοδος της ημέρας, παύει να είναι το εισιτήριο για τον καφέ. Και τότε, ίσως για πρώτη φορά, να χρειαστεί πραγματικά να μας ακούσουν.

Η αργία είχε νόημα όταν η μνήμη ήταν ζωντανή. Σήμερα θυμίζει μόνο ότι δεν έχουμε μάθημα.

Τιμάμε νέους που είπαν «όχι», με παιδιά που δεν έχουν δικαίωμα να ρωτήσουν ούτε «γιατί». Κι ύστερα απορούμε που κράτησαν μόνο την ώρα της κράτησαν μόνο την ώρα της εξόδου.