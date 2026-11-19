Ένα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε στο προαύλιο του 2ου Δημοτικού καθώς άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε λευκές κόλλες χαρτί. Οι καπνοί ανάγκασαν τους περίοικους να καλέσουν την Πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο και έσβησε τη μικρή εστία. Το ανησυχητικό ήταν ότι η πολύ μικρής έκτασης φωτιά θα μπορούσε εύκολα να επεκταθεί σε κάποια αίθουσα που ήταν πολύ κοντά στο σημείο και να προκληθεί μεγαλύτερη ζημιά στις εγκαταστάσεις.



Άμεσα ήταν στο σχολείο και ο Διευθυντής κ. Αμπελάς, ένα πυροσβεστικό όχημα με δυο άνδρες χρειάστηκε και σβήστηκε η πυρκαγιά χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί μάνικα.

Παρόλα αυτά το περιστατικό προκαλεί έντονο προβληματισμό, ενώ και Πυροσβεστική θα διερευνήσει τι έχει συμβεί.

Διονύσης Μπινιώρης