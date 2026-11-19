•Δ. Γιακουμέλος: «Πρέπει να χάσουμε κι άλλες ανθρώπινες ζωές;»

•Συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας, αυξάνεται στα 70.000 ευρώ το ετήσιο κονδύλι για τις μυοκτονίες

•Τέσσερις με πέντε μήνες ζητά η Περιφέρεια για να παρουσιάσει αποτελέσματα

Η αντιμετώπιση της λεπτοσπείρωσης στα Ιόνια Νησιά και, κυρίως, η πορεία υλοποίησης της ομόφωνης απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη δημιουργία Μόνιμου Παρατηρητηρίου Λεπτοσπείρωσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου.

Το θέμα έθεσε ο περιφερειακός σύμβουλος Διονύσιος Γιακουμέλος, της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α. για τα Ιόνια Νησιά», ζητώντας να ενημερωθεί για τις ενέργειες που έχουν γίνει από την Περιφερειακή Αρχή μετά την απόφαση που είχε ληφθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2025, αλλά και για την επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας σχετικά με το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ζάκυνθος.

Η συζήτηση ανέδειξε ότι, σχεδόν έναν χρόνο μετά την ομόφωνη απόφαση, η Περιφέρεια προχώρησε στις 10 Νοεμβρίου 2026 στη σύσταση τριμελούς ομάδας εργασίας για την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου. Η ομάδα θα αναλάβει τη χαρτογράφηση των περιοχών υψηλού κινδύνου, την αξιολόγηση των δράσεων μυοκτονίας και την υποβολή προτάσεων, ενώ η Περιφερειακή Αρχή ζητά να της δοθεί χρονικό περιθώριο τεσσάρων έως έξι μηνών για να παρουσιάσει αποτελέσματα.

Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, Κωνσταντίνος Καποδίστριας, ανακοίνωσε ότι το κονδύλι για τις μυοκτονίες στο νησί θα αυξηθεί στα 70.000 ευρώ ετησίως για τα έτη 2027 και 2028.

Η ομόφωνη απόφαση

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο κ. Γιακουμέλος χαρακτήρισε τη λεπτοσπείρωση ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας, το οποίο απασχολεί διαχρονικά τα Ιόνια Νησιά και ειδικότερα τη Ζάκυνθο. Υπενθύμισε ότι η παράταξή του είχε φέρει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 13 Δεκεμβρίου 2025. Όπως υπογράμμισε, η απόφαση ήταν ομόφωνη και περιλάμβανε έξι βασικά σημεία, από τα οποία στάθηκε ιδιαίτερα στα τέσσερα πρώτα, θεωρώντας ότι μπορούσαν να εφαρμοστούν άμεσα. Συγκεκριμένα, προβλεπόταν η ίδρυση Μόνιμου Επιδημιολογικού Παρατηρητηρίου Λεπτοσπείρωσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η συστηματική εφαρμογή προγραμμάτων μυοκτονίας στον κατάλληλο χρόνο και τόπο, η κατανομή των διαθέσιμων πόρων με βάση τις ανάγκες κάθε Περιφερειακής Ενότητας και τα καταγεγραμμένα κρούσματα, αντί των πληθυσμιακών κριτηρίων, καθώς και η ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων για τη διάσταση του προβλήματος και τους τρόπους πρόληψης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην απάντηση του Υπουργείου Υγείας, η οποία δόθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2026, μετά από κοινοβουλευτική ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ τον Δεκέμβριο του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, για την περίοδο 2004-2025, ο δείκτης των καταγεγραμμένων κρουσμάτων λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο, ανά 100.000 κατοίκους, ήταν 14 φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο δείκτη της υπόλοιπης χώρας. Ο κ. Γιακουμέλος στάθηκε ιδιαίτερα και στην απάντηση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, σύμφωνα με την οποία δεν κρίνεται αναγκαία η δημιουργία ενός ξεχωριστού μηχανισμού παρακολούθησης, καθώς οι υφιστάμενες διαδικασίες του ΕΟΔΥ θεωρούνται επαρκείς. Όπως επισήμανε, η συγκεκριμένη απάντηση προκαλεί προβληματισμό, καθώς δεν αποτυπώνει, κατά την άποψή του, την ανάγκη για μια πιο οργανωμένη και συστηματική αντιμετώπιση της νόσου στη Ζάκυνθο. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι τον Απρίλιο του 2026, μετά από νέα έξαρση κρουσμάτων και την απώλεια ανθρώπινης ζωής, είχε επισκεφθεί το νησί κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, πραγματοποιώντας σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς. «Ουσιαστικά ο ΕΟΔΥ ήρθε εδώ να μας ενημερώσει τι; Μέσω φυλλαδίων για το πώς πρόκειται να αντιμετωπίσουμε τη νόσο και να κάνει μία αυτοψία μέσα σε μία μέρα της υπάρχουσας κατάστασης», σχολίασε, εκφράζοντας την άποψη ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις δεν αρκούν για την αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού προβλήματος.

Δ. Γιακουμέλος: «Το κονδύλι δεν επαρκεί – Λάθος και ο χρόνος των μυοκτονιών»

Στη συνέχεια, έθεσε το ζήτημα της χρηματοδότησης των προγραμμάτων μυοκτονίας, συγκρίνοντας τα ποσά που διατίθενται στη Ζάκυνθο και την Κέρκυρα. Όπως ανέφερε, στη Ζάκυνθο έχει προγραμματιστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ύψους 37.200 ευρώ, ενώ στην Κέρκυρα το αντίστοιχο κονδύλι ανέρχεται περίπου στις 150.000 ευρώ. Εκτός από το ύψος της χρηματοδότησης, ο κ. Γιακουμέλος έθεσε και το ζήτημα του χρόνου κατά τον οποίο πραγματοποιούνται οι μυοκτονίες. Παράλληλα, ζήτησε συγκεκριμένες απαντήσεις για το ποιες από τις προβλέψεις της ομόφωνης απόφασης έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και ποιες ενέργειες έχουν γίνει προς το Υπουργείο Υγείας. Ειδικότερα, αναρωτήθηκε αν το Υπουργείο είχε ενημερωθεί για την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου πριν από την απάντηση που έδωσε τον Ιανουάριο του 2026, με την οποία ουσιαστικά δεν θεωρούσε αναγκαία τη δημιουργία Παρατηρητηρίου. Κλείνοντας, ζήτησε από τον Περιφερειάρχη να αναλάβει πρωτοβουλίες, όχι μόνο σε επίπεδο Περιφέρειας αλλά και μέσω της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, προκειμένου να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση για ουσιαστικότερη στήριξη των Ιονίων.

Γ. Ζήκος: «Συγκροτήθηκε τριμελής ομάδα εργασίας»

Απαντώντας, ο εντεταλμένος σύμβουλος Υγείας και Παιδείας της Περιφέρειας, Ιωάννης Γιάννης Ζήκος, αναφέρθηκε αρχικά στο ύψος των κονδυλίων για τις μυοκτονίες, αναγνωρίζοντας ότι το ποσό που διατίθεται σήμερα στη Ζάκυνθο είναι μικρό. Όπως είπε, το ζήτημα της αύξησης της χρηματοδότησης είχε συζητηθεί με τον Περιφερειάρχη ήδη από τα προηγούμενα δύο χρόνια και έχει αποφασιστεί να διατεθούν περισσότερα χρήματα για τις επόμενες χρονιές. Στη συνέχεια, όταν ο κ. Γιακουμέλος επέμεινε ότι το ερώτημά του δεν αφορούσε τις μυοκτονίες αλλά την εφαρμογή της συνολικής απόφασης του Π.Σ., ο κ. Ζήκος σημείωσε ότι έχει ήδη συγκροτηθεί ομάδα εργασίας. Όπως ανέφερε, η σχετική απόφαση εκδόθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2026 και αφορά τη «Σύσταση ομάδας εργασίας για την επιδημιολογική επιτήρηση της λεπτοσπείρωσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων». Η ομάδα αποτελείται από τρία άτομα και έχει ως αντικείμενο την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, τη χαρτογράφηση των περιοχών υψηλού κινδύνου, την αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων ολοκληρωμένων δράσεων μυοκτονίας και την υποβολή προτάσεων. Ο κ. Ζήκος διευκρίνισε ότι η ομάδα συγκροτήθηκε πρόσφατα, με απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ενώ για τα υπόλοιπα σημεία της απόφασης και την επικοινωνία με το Υπ. Υγείας παρέπεμψε και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, κ. Τριανταφυλλούδη.

Γ. Τριανταφυλλούδης: «Δώστε μας τέσσερις με πέντε μήνες»

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας, κ. Τριανταφυλλούδης, ο οποίος αναφέρθηκε στον ρόλο του ΕΟΔΥ, στην επιδημιολογική παρακολούθηση της νόσου και στις αρμοδιότητες της νέας ομάδας εργασίας. Για τη νέα ομάδα εργασίας διευκρίνισε ότι αποτελείται από δύο επόπτες Δημόσιας Υγείας, ενώ πρόεδρός της είναι η κτηνίατρος από τη Ζάκυνθο, με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη λεπτοσπείρωση. Παράλληλα, προβλέπεται συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς, ώστε να αξιοποιηθούν επιστημονικά στοιχεία για την επιδημιολογική επιτήρηση και τη χαρτογράφηση των περιοχών υψηλού κινδύνου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ομάδα θα εξετάζει και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων μυοκτονίας, ενώ θα καταθέτει προτάσεις για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Ο κ. Τριανταφυλλούδης αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο ελέγχεται η εκτέλεση των προγραμμάτων μυοκτονίας, εξηγώντας ότι δεν αρκεί η απλή παρουσία ενός αναδόχου σε μια περιοχή. Όπως είπε, οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων ενημερώνονται για την ημέρα και το σημείο όπου θα πραγματοποιηθεί η παρέμβαση και στη συνέχεια πιστοποιούν ότι αυτή πράγματι υλοποιήθηκε. Επιπλέον, σημείωσε ότι στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ έχει εγγραφεί ποσό 200.000 ευρώ για δράσεις Δημόσιας Υγείας, στις οποίες θα περιλαμβάνονται και ενημερωτικές παρεμβάσεις για τη λεπτοσπείρωση, αλλά και για άλλα ζητήματα που απασχολούν τα Ιόνια Νησιά. Αναφερόμενος, τέλος, στη λειτουργία της νέας ομάδας, ζήτησε να της δοθεί χρόνος για να ολοκληρώσει το έργο της και να παρουσιάσει τα πρώτα συμπεράσματα. «Δώστε μας έναν χρόνο, τέσσερις με πέντε μήνες, να δούμε τι αποτελέσματα θα φέρει. Θα σας τα παρουσιάσουμε και από εκεί και πέρα, εάν η πολιτική ηγεσία και εσείς ως περιφερειακοί σύμβουλοι δώσετε μια άλλη κατεύθυνση, εδώ είμαστε για να τα υλοποιήσουμε», σημείωσε.

Κ. Καποδίστριας: «Θα πρέπει να εμπλακεί και ο Δήμος και το Επιμελητήριο»

Στη συζήτηση παρενέβη και ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, Κωνσταντίνος Καποδίστριας, ο οποίος θέλησε να δώσει διευκρινίσεις για την πορεία των προγραμμάτων μυοκτονίας στο νησί, τις καθυστερήσεις των προηγούμενων ετών και την αύξηση της χρηματοδότησης. Αρχικά, ανέφερε ότι μέχρι το 2022 η Π.Ε. Ζακύνθου διέθετε περίπου 25.000 ευρώ για μυοκτονίες, καθώς έτσι είχαν εκτιμηθεί τότε οι ανάγκες, ενώ υπενθύμισε ότι στο παρελθόν υπήρχε σημαντική συνεισφορά και από τον Δήμο. Για τα έτη 2023 και 2024, όπως εξήγησε, η Περιφέρεια προχώρησε σε δημοπρατήσεις ύψους περίπου 50.000 ευρώ, ωστόσο οι διαδικασίες καθυστέρησαν λόγω διοικητικών προβλημάτων και δικαστικών προσφυγών μεταξύ των ενδιαφερόμενων αναδόχων. «Το 2023 και το 2024 έχουμε δημοπρατήσει στις τάξεις των 50.000 ευρώ, με μεγάλες καθυστερήσεις για θέματα διοικητικά. Είχε αποτέλεσμα κάπου στον Ιούνιο και όχι στον Απρίλιο και τον Μάιο, όπως σωστά είπατε, να γίνεται δημοπράτηση, να γίνεται σύμβαση και μετά να τρέχουμε στα δικαστήρια. Να τελειώνει η διαμάχη των δικαστηρίων κάπου στο Νοέμβριο, με αποτέλεσμα το 2023 και το 2024 να γίνουν πάρα πολύ μικρές μυοκτονίες», ανέφερε.

Εξήγησε, επίσης, ότι οι προσφορές των ενδιαφερόμενων αναδόχων ήταν χαμηλότερες από τον αρχικό προϋπολογισμό, καθώς ενώ οι δημοπρατήσεις γίνονταν για 50.000 ευρώ, οι προσφορές κινούνταν περίπου στις 30.000 ευρώ. Ο Αντιπεριφερειάρχης αναγνώρισε, πάντως, ότι τα σημερινά χρήματα δεν επαρκούν και επιβεβαίωσε την αύξηση του προϋπολογισμού για την επόμενη διετία. «Τα 36-37.000 ευρώ δεν είναι ικανοποιητικά. Την επόμενη χρονιά θα είναι 70.000 ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια, δηλαδή 70.000 ευρώ το χρόνο». Ωστόσο, έθεσε και μια άλλη διάσταση του προβλήματος, επισημαίνοντας ότι η μυοκτονία δεν μπορεί από μόνη της να δώσει οριστική λύση, όσο εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στη διαχείριση των απορριμμάτων και στη λειτουργία των υποδομών. «Σε ένα νησί που παράγει συνεχώς σκουπίδια, το ποντίκι θα προτιμήσει το φιλέτο του εστιατορίου από το δόλωμα. Θα έχουμε απλώς λίγο καλύτερα αποτελέσματα», είπε χαρακτηριστικά. Για τον λόγο αυτό, υπογράμμισε ότι απαιτείται η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. «Θα πρέπει να εμπλακεί και ο Δήμος και το Επιμελητήριο και όλες οι επιχειρήσεις στη διαδικασία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια σχεδιάζει να διεκδικήσει επιπλέον χρηματοδότηση και μέσω του ΕΣΠΑ. Αναφερόμενος, τέλος, στην απάντηση του Υπ. Υγείας για το Παρατηρητήριο, εξέφρασε την προσωπική του εκτίμηση ότι η στάση αυτή μπορεί να σχετίζεται και με την αποφυγή ανάληψης οικονομικών υποχρεώσεων από την πλευρά του Υπουργείου.

Η δευτερολογία του Δ. Γιακουμέλου και το ερώτημα για τις ανθρώπινες ζωές

Στη δευτερολογία του, ο κ. Γιακουμέλος χαρακτήρισε θετική την ανακοίνωση για την αύξηση του προϋπολογισμού των μυοκτονιών, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία και στον χρόνο εφαρμογής τους. Στη συνέχεια, επανήλθε στο βασικό ερώτημα που είχε θέσει από την αρχή: αν η Περιφερειακή Αρχή είχε ενημερώσει το Υπουργείο Υγείας για την ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και ειδικότερα για την ανάγκη δημιουργίας Μόνιμου Παρατηρητηρίου. Απευθυνόμενος στον Εκτελεστικό Γραμματέα, αμφισβήτησε κατά πόσο μια ομάδα μόλις τριών ατόμων μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός τόσο σοβαρού ζητήματος, χωρίς τη θεσμική συμμετοχή του ΕΟΔΥ, του Νοσοκομείου και των Δήμων. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η ομάδα συγκροτήθηκε σχεδόν έναν χρόνο μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, τη στιγμή που η Ζάκυνθος εξακολουθεί να καταγράφει ιδιαίτερα υψηλούς δείκτες λεπτοσπείρωσης. «Γιατί δεν το κάνετε τώρα αυτό; Πρέπει να περιμένουμε χρόνια ακόμα; Πρέπει να χάσουμε κι άλλες ανθρώπινες ζωές;» είπε χαρακτηριστικά.

Τριανταφυλλούδης: «Δεν είναι απόρροια ενός Παρατηρητηρίου οι ανθρώπινες ζωές»

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας υποστήριξε ότι η επιδημιολογική παρακολούθηση της λεπτοσπείρωσης αποτελεί ήδη αντικείμενο του ΕΟΔΥ, ο οποίος διαθέτει ετήσιες εκθέσεις και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες όταν καταγράφονται αυξημένα κρούσματα. «Οι ανθρώπινες ζωές, έτσι όπως το έθεσε ο κύριος Γιακουμέλος, δεν είναι απόρροια ενός Παρατηρητηρίου. Γιατί αυτόν τον ρόλο μέχρι σήμερα τον επιτελεί ο ΕΟΔΥ, ο οποίος έχει ετήσια επιδημιολογική έκθεση που αφορά το θέμα της λεπτοσπείρωσης», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η Περιφέρεια γνωρίζει την κατάσταση και τις περιόδους κατά τις οποίες καταγράφονται αυξημένα περιστατικά, ενώ επισήμανε ότι η νέα ομάδα εργασίας θα ασχολείται συστηματικά με το ζήτημα και θα μπορεί να αξιολογήσει εάν χρειάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις. «Αν μπορεί μία επιτροπή τριών επιστημόνων, οι οποίοι θα ασχολούνται συστηματικά με αυτό το ζήτημα, να λειτουργήσει και να φέρει αποτελέσματα; Βεβαίως και το πιστεύω», σημείωσε. Για το ενδεχόμενο διεύρυνσης της ομάδας και συμμετοχής επιπλέον φορέων, ανέφερε ότι αυτό θα εξεταστεί με βάση τα πρώτα αποτελέσματα της δουλειάς της. «Δώστε μας τέσσερις με πέντε μήνες, να δούμε τι αποτελέσματα θα φέρει. Θα σας τα παρουσιάσουμε και από εκεί και πέρα, εάν χρειαστεί να εμπλακούν και άλλοι φορείς, εδώ είμαστε για να το υλοποιήσουμε», ήταν η απάντησή του.

Τέλος, ο κ. Γιακουμέλος, ζήτησε να διευκρινιστεί τι προτίθεται να κάνει η Περιφέρεια και προσωπικά ο Περιφερειάρχης, ώστε να πιέσουν την κεντρική κυβέρνηση να διαθέσει περισσότερους πόρους και να στηρίξει με ουσιαστικότερα μέτρα τη Ζάκυνθο και συνολικά τα Ιόνια Νησιά. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση γνωρίζει, μέσω των στοιχείων του ΕΟΔΥ, τη σοβαρότητα της κατάστασης, ωστόσο δεν έχει προχωρήσει στις ενέργειες που απαιτούνται για την αντιμετώπισή της.

Γεωργία Καλαμαρά