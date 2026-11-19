Έντονη συζήτηση, διαμαρτυρίες και αντιπαραθέσεις προκάλεσε η παρουσία της επταμελούς επιτροπής, προκειμένου να μπορέσει το Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου να λάβει άδεια επιπέδου Γ1, ώστε να χρησιμοποιηθεί για αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών.

Η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε σε πρώτη φάση προκάλεσε έντονο προβληματισμό από τα όσα διαπίστωσαν τα μέλη της επιτροπής, στην οποία προεδρεύει μηχανικός της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και συμπεριλαμβάνει εκπροσώπους από Αστυνομία, Πυροσβεστική, δημόσιο φορέα υγείας, ΕΠΟ και Super League 2.

Το ζήτημα της στατικότητας της λειτουργικής κερκίδας προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους φιλάθλους της ιστορικής ομάδας του νησιού, του ΑΠΣ Ζάκυνθος, η οποία παραμένει «ξενιτεμένη» για τους εντός έδρας αγώνες της, με τη διοίκηση να επωμίζεται ένα δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος που τη φέρνει κυριολεκτικά κοντά στον «γκρεμό».

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Νίκος Γκλαβάς, ο οποίος είναι υπεύθυνος από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής για τις εργασίες στο στάδιο, τοποθετήθηκε για το ζήτημα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Δήμος ήθελε να γνωρίζει επακριβώς τι εκκρεμεί για να πάρει τη σχετική άδεια η αθλητική εγκατάσταση: «Αυτό που προέκυψε από τη συζήτηση των στελεχών της επιτροπής είναι -και περιμένουμε να μας έρθει και το πρακτικό στα χέρια – ότι η εγκατάσταση έχει τη δυνατότητα και τις υποδομές να χαρακτηριστεί κατηγορίας Γ1 με κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις. Κάποιες από αυτές είχαν σχεδιαστεί και έπονται ούτως ή άλλως, δηλαδή είχαν προγραμματιστεί και απλά η επιτροπή θα επιβεβαίωνε το σχεδιασμό τους και όχι την ύπαρξή τους. Κάποιες από τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει σαν δήμος και υπήρχαν εκεί μας υποδείχθηκαν μικρές βελτιώσεις».

Οι παρεμβάσεις σε σήμανση, πυρασφάλεια, κιγκλιδώματα και ιατρείο

Ο κ. Γκλαβάς τόνισε ότι η επιτροπή υπέδειξε στον Δήμο τα ζητήματα που χρήζουν παρέμβασης, ξεκαθαρίζοντας ότι το επίσημο πρακτικό θα είναι εκείνο που θα δώσει τις ακριβείς οδηγίες. «Αυτό που θεωρούμε θετικό αποτέλεσμα ότι αυτά που σαν δήμος θεωρούσαμε ότι είναι ολοκληρωμένα μας υπέδειξαν ποια είναι όντως ολοκληρωμένα και ποια χρήζουν μικρής παρέμβασης για να ολοκληρωθούν. Για παράδειγμα, απαιτήθηκε καλύτερη σύμβαση του συνόλου της εγκατάστασης όσον αφορά με βελάκια, εξόδους οδεύσεις, εξόδους κινδύνου κτπ με δεδομένο ότι μέσα στην εγκατάσταση του γηπέδου υπάρχει ένα μέρος της κερκίδας η οποία έχει στατική ανεπάρκεια. Έπρεπε λοιπόν η επιτροπή να εξασφαλίσει ότι κάθε χρήστης του γηπέδου αθλητής, οπαδός, φίλαθλος ή ό,τι άλλο έχει πλήρη εικόνα ώστε να μην πλησιάζει σε αυτό το μέρος της εγκατάστασης. Άρα μας υποδείχθηκε να γίνει καλύτερη σήμανσή του. Όχι απλά με πινακίδα που αναγράφει “απαγορεύετα”ι, αλλά με πιο ευκρινή πράγματα. Η πυρασφάλεια ήταν ξεκάθαρη. Ήθελε μία στοχευμένη συμπλήρωση σε δύο σημεία με πυροσβεστικές φωλιές. Η αστυνομία ήταν ξεκάθαρη ότι ήθελε μόνιμα και καλύτερης κατασκευής, μεγαλύτερης αντοχής κιγκλιδώματα σε δύο σημεία επίφοβα για ανεπιθύμητη είσοδο φιλάθλων. Το ένα είναι η πλάτη της εγκατάστασης στο λόφο και το άλλο είναι η καινούργια ράμπα που θα είναι για τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Μας επισημάνθηκε να ενισχυθεί καλύτερα το κιγκλίδωμα σε αυτά τα σημεία. Ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου μας υπέδειξε λίστα αναλώσιμων για το ιατρείο και την αίθουσα doping αφού το σύνολο της επιτροπής πιστοποίησε ότι η αίθουσα του ιατρείου είναι ορθώς χωροθετημένη στο σημείο αυτό».

Σχετικά με τη στατική μελέτη και τις παρεμβάσεις που χρειάζεται να προχωρήσουν, ο κ. Γκλαβάς σημείωσε ότι πρέπει να δοθούν ακριβείς λεπτομέρειες για το πώς θα μπορέσουν να εκτελεστούν οι εργασίες. «Όσον αφορά τη στατική μελέτη και τις στατικές παρεμβάσεις, πρέπει να “κλειδώσουμε” με ακριβή λεπτομέρεια τον αριθμό των φιλάθλων που θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την λειτουργική κερκίδα. Με το σκεπτικό ότι τον καιρό που κατασκευάστηκε, η νομοθεσία προέβλεπε άλλο μέγεθος φορτίων ανά τετραγωνικό μέτρο και άλλο προβλέπει η σημερινή νομοθεσία. Για να μπορέσει να είναι ασφαλής και 100% λειτουργική η υφιστάμενη κερκίδα πάνω από τα ανακαινισμένα αποδυτήρια, θα πρέπει να “κλειδώσουμε” τον ακριβή αριθμό φιλάθλων που έχουν δικαίωμα να κάθονται εκεί».

Η διαφοροποίηση στην παρουσία φιλάθλων σε γήπεδο Γ1 από γήπεδο Β2

Ο κ. Γκλαβάς ανέλυσε και το ζήτημα της διαφοροποίησης όσον αφορά την παρουσία φιλάθλων σε γήπεδο κατηγορίας Γ1, που αφορά τη Super League 2, σε σχέση με εγκαταστάσεις κατηγορίας Β2, που προορίζονται για τη Γ’ Εθνική, λέγοντας τα εξής: «Είναι ακριβώς το ίδιο και είναι το στρεβλό της δημόσιας διοίκησης ότι για κατηγορία Β2 γηπέδου – πέραν από τις απαιτήσεις σε χώρους αποδυτηρίων κτλπ που είναι διαφορετικές, υπάρχει και διαφορετική αντιμετώπιση όσον αφορά τους θεατές. Στο μυαλό το δικό μου δεν είναι διαφορετικής αγριότητας ή διαφορετικής διάθεσης οι φίλαθλοι της Β Εθνικής από τη Γ Εθνική; Ίδιες ανάγκες πρέπει να έχουν. Στο μυαλό του νομοθέτη υπάρχει διαφοροποίηση».

Το πρακτικό που θα τα κρίνει όλα και το μέλλον του ΑΠΣ Ζάκυνθος

Ο κ. Γκλαβάς τόνισε ότι ο Δήμος αναμένει το επίσημο πρακτικό, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις επισημάνσεις για όσα πρέπει να προχωρήσουν στο Δημοτικό Στάδιο. «Περιμένουμε το πρακτικό το οποίο μας ενδιαφέρει να γράφει οριστικά αυτό που συζητήσαμε ότι το γήπεδο γίνεται Γ1 με αυτές τις επισημάνσεις. Μόλις γίνει αυτό και έως ότου ολοκληρωθεί οριστικά το γήπεδο για να γίνει ο τελικός έλεγχος τον οποίο τον ορίσαμε σε δύο μήνες, στο μεσοδιάστημα ανάλογα ποιες από τις επισημάνσεις έχουν διορθωθεί θα μπορεί κατά περίπτωση να συζητιέται ο τρόπος αδειοδότησης τέλεσης αγώνων στο γήπεδο αυτό με τα στελέχη της περιφέρειας. Μόλις έχουμε στα χέρια μας το πρακτικό της επιτροπής θα μπορούσαμε να έχουμε ξεκάθαρο χρονικό ορίζοντα για το πότε θα γίνει. Μπορεί σε 10 μέρες να είναι μερικώς λειτουργική εγκατάσταση».

Να σημειωθεί ότι, προκειμένου να αγωνιστεί έστω και κεκλεισμένων των θυρών, η Ζάκυνθος πιθανότατα χρειάζεται να διαθέτει λειτουργικό φαρμακείο, πυροσβεστικές φωλιές, κιγκλιδώματα που να αποτρέπουν την ανεπιθύμητη είσοδο φιλάθλων, αλλά και μία διόρθωση στη στατική μελέτη σχετικά με τις κερκίδες.

Όσον αφορά τον ΑΠΣ Ζάκυνθος και το μέλλον του, η διοίκηση περιμένει το πρακτικό για να λάβει τις τελικές της αποφάσεις, καθώς βρίσκεται κυριολεκτικά με το ενάμισι πόδι στον «γκρεμό». Σε περίπτωση που ο χρονικός ορίζοντας για την παρουσία φιλάθλων αποδειχθεί μεγάλος, η ΠΑΕ δεν θα αντέξει άλλο οικονομικά, καθώς ήδη έχει δαπανήσει πολλές χιλιάδες ευρώ σε μετακινήσεις, διαμονές και αγώνες στην Αθήνα (τα περισσότερα ματς έχουν διεξαχθεί στο Μαρκόπουλο). Ήδη η οικονομική κατάσταση της ομάδας βρίσκεται σε σημείο «μηδέν», με τους ανθρώπους της να τονίζουν ότι η αποχώρηση από το πρωτάθλημα δεν απέχει πολύ. Παρόλα αυτά, θα αναμείνουν το επίσημο πρακτικό και στη συνέχεια θα λάβουν τις οριστικές τους αποφάσεις.

Ο φίλαθλος κόσμος «βράζει» στην ιδέα ότι δεν θα δει καθόλου την αγαπημένη του ομάδα στο γήπεδο και ότι θα υποβιβαστεί άδικα στη Γ’ Εθνική, εκεί όπου πέρσι «μόχθησε» και σημείωσε σπουδαία επιτεύγματα για να τα καταφέρει, ενώ επιρρίπτει βαριές ευθύνες στη Δημοτική Αρχή για τους χειρισμούς της από το φινάλε της περσινής σεζόν και τη μεγάλη, όπως υποστηρίζει, κωλυσιεργία της στην υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Μάλιστα, ο γειτονικός ΠΑΣ Πύργος έχει ήδη επιστρέψει στη φυσική του έδρα, παρότι ξεκίνησε και εκείνος «εξόριστος», με την τοπική κοινωνία να απορεί γιατί η Ζάκυνθος να οδηγηθεί στον «γκρεμό». Άπαντες βρίσκονται πλέον εν αναμονή των εξελίξεων, την κατάληξη των οποίων κανείς δεν μπορεί ακόμη να προδικάσει.

Διονύσης Μπινιώρης