– Η περιφερειακή σύμβουλος Αθ. Αρβανιτάκη ζήτησε διευκρινίσεις για το κόστος και τη χρηματοδότηση

– Τι απάντησε ο Περιφερειάρχης για την επιλογή του «Εύδημου»

Η αξιοποίηση του παλιού Νοσοκομείου απασχόλησε την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής, μετά από ερώτηση της περιφερειακής συμβούλου Αθηνάς Αρβανιτάκη, της παράταξης «Μένουμε ΙΟΝΙΟ».

Στο επίκεντρο βρέθηκε η προγραμματική σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Εύδημος», με την κ. Αρβανιτάκη να ζητά απαντήσεις για το κόστος, τις μελέτες, τη χρηματοδότηση και την επιλογή του συγκεκριμένου φορέα. Απαντώντας, ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής υποστήριξε ότι η σύμβαση των 74.400 ευρώ για τα δύο πρώτα στάδια είναι χαμηλού κόστους, ότι υπάρχει χρηματοδότηση για το έργο και ότι η συνεργασία με τον «Εύδημο» κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποστελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Αθ. Αρβανιτάκη «Δεν θέλουμε άλλη μία σύμβαση… Θέλουμε να γίνει το έργο»

Η κα Αρβανιτάκη χαρακτήρισε το παλιό Νοσοκομείο ένα από τα σημαντικότερα δημόσια ακίνητα της Ζακύνθου και ζήτησε να υπάρξει σαφής σχεδιασμός και χρονοδιάγραμμα για την αξιοποίησή του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, επισημαίνοντας ότι για τα δύο πρώτα στάδια προβλέπονται 74.400 ευρώ με ΦΠΑ. Από αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τα 51.000 ευρώ αφορούν έκτακτο προσωπικό ειδικότητας ΠΕ μηχανικών και τα 9.000 ευρώ έμμεσες λειτουργικές δαπάνες. «Γνωρίζουμε πόσοι μηχανικοί πρόκειται να απασχοληθούν, ποιες ειδικότητες και για ποιο χρονικό διάστημα; Το ποσό των 51.000 ευρώ πώς προκύπτει;» ρώτησε, ζητώντας παράλληλα διευκρινίσεις για τις λειτουργικές δαπάνες, την έκπτωση 68% και το συνολικό κόστος εφόσον ενεργοποιηθεί και το τρίτο στάδιο.

Ερωτήματα έθεσε και για τη χρηματοδότηση της κατασκευής, ζητώντας να γίνει γνωστός ο συνολικός προϋπολογισμός και τι θα συμβεί εάν το έργο δεν ενταχθεί στο πρόγραμμα που προβλέπεται. Παράλληλα, ζήτησε να διευκρινιστεί ποιος θα ελέγχει την πληρότητα και την ποιότητα των μελετών, καθώς και γιατί επιλέχθηκε ο «Εύδημος» αντί της αναπτυξιακής εταιρείας της Περιφέρειας. Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι η παράταξή της δεν αντιτίθεται στην προοπτική δημιουργίας κοινωνικών κατοικιών, αλλά ζητά διαφάνεια και συγκεκριμένες απαντήσεις για την υλοποίηση. «Δεν θέλουμε να υπογραφεί μία ακόμα σύμβαση. Αυτό είναι το σημαντικό πρόβλημα. Να γίνει το έργο», ανέφερε.

Γ. Τρεπεκλής «Τα 74.000 ευρώ είναι μια πολύ χαμηλή τιμή»

Ο Περιφερειάρχης διευκρίνισε ότι ο «Εύδημος» δεν αναλαμβάνει την κατασκευή, αλλά τις διαδικασίες προετοιμασίας, ώστε να ακολουθήσει η δημοπράτηση με τη μέθοδο της μελετοκατασκευής. «Καμία κατασκευή δεν κάνει ο Εύδημος. Το έργο θα δημοπρατηθεί με τη διαδικασία μελετοκατασκευής. Πρέπει όμως να υπάρχει προμελέτη, πρέπει να υπάρχουν τα βασικά στοιχεία και μια συγκεκριμένη υποχρέωση για το τι θα βγει στον αέρα και τι θα πρέπει να κάνει μετά ο ανάδοχος», σημείωσε.

Υπεραμύνθηκε, επίσης, του κόστους της σύμβασης, υποστηρίζοντας ότι οι 74.400 ευρώ είναι χαμηλή αμοιβή σε σχέση με τις αρχιτεκτονικές και μηχανολογικές μελέτες, τα τεύχη δημοπράτησης και την προετοιμασία που απαιτείται. Ανέφερε, μάλιστα, ότι είχε προηγηθεί εκτίμηση μελετητή για 400.000 ευρώ, η οποία στη συνέχεια περιορίστηκε στις 180.000 ευρώ.

Για τη χρηματοδότηση, ο κ. Τρεπεκλής διαβεβαίωσε ότι υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου, εξηγώντας ότι ο αρχικός σχεδιασμός αφορούσε την ενεργειακή αναβάθμιση και τη δημιουργία διοικητηρίου, αλλά άλλαξε όταν προχώρησε η διεκδίκηση για κοινωνικές κατοικίες. «Είναι η πρώτη φορά που θέλουμε να έχουμε μελέτη, γιατί έχουμε χρηματοδότηση. Γιατί πολλές φορές έχουμε μελέτες και δεν έχουμε τη χρηματοδότηση», ανέφερε.

Γιατί επιλέχθηκε ο «Εύδημος»

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί δεν αξιοποιήθηκε η αναπτυξιακή εταιρεία της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης υποστήριξε ότι έχει ήδη αναλάβει σημαντικές υποχρεώσεις και δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην τεχνική υποστήριξη Δήμων και φορέων, καθώς και στην προετοιμασία του σχεδιασμού για την ύδρευση. Παράλληλα, επικαλέστηκε την υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών, οι οποίες, όπως είπε, έχουν ήδη μεγάλο φόρτο εργασίας από έργα σε όλα τα νησιά. Για τη Ζάκυνθο έκανε ειδική αναφορά στους κυκλικούς κόμβους, προϋπολογισμού περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ, και στη συντήρηση του οδικού δικτύου, ύψους περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ. «Οι υπηρεσίες δεν αντέχουν. Να χάσουμε τα χρήματα για να μην συνεργαστούμε; Εγώ θα το κάνω, διότι οι υπηρεσίες δεν αντέχουν», ανέφερε, εξηγώντας ότι η συνεργασία με αναπτυξιακούς οργανισμούς αποτελεί, κατά την άποψή του, λύση για να προχωρούν έργα χωρίς νέες καθυστερήσεις.

«Το φθηνό δεν είναι απαραίτητα και συμφέρον»

Στη δευτερολογία της, η κα Αρβανιτάκη επανέφερε την ανάγκη να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς περιλαμβάνει η σύμβαση και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. «Εμείς δεν θέλουμε να εμποδίσουμε το έργο. Εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα θα πιάσουν τόπο. Και, κατά τη δική μας γνώμη, το φθηνό, κύριε Περιφερειάρχα, δεν είναι απαραίτητα και συμφέρον, αν δεν ξέρουμε ακριβώς τι αγοράζουμε και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα», είπε.

Ο κ. Τρεπεκλής επέμεινε ότι η επιλογή του «Εύδημος» έγινε λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων στελέχωσης της Περιφέρειας και της ανάγκης να προχωρήσει η προετοιμασία του έργου.

Γεωργία Καλαμαρά