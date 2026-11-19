Το οξυμένο ζήτημα της στέγασης και της διαβίωσης των εκπαιδευτικών στη Ζάκυνθο και στα Ιόνια Νησιά έθεσε ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειακός Σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης», κ. Παναγιώτης Σοφός, ζητώντας να μάθει εάν υπάρχει ουσιαστική μέριμνα προκειμένου να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί και να στηριχθεί έμπρακτα η δημόσια εκπαίδευση.

Π. Σοφός: «Εκρηκτικό το στεγαστικό πρόβλημα – Δεν φτάνουν οι μισθοί των εκπαιδευτικών»

Ο κ. Σοφός, ο οποίος υπέβαλε αρχικά το ερώτημα, τόνισε ότι καταγράφεται μεγάλη έλλειψη σε εκπαιδευτικούς και σημείωσε πως το κράτος δεν στηρίζει και δεν βοηθά, ώστε να επιλυθεί το συγκεκριμένο χρόνιο ζήτημα.

Μάλιστα, ο ίδιος υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Το στεγαστικό πρόβλημα είναι εκρηκτικό για χιλιάδες εργαζόμενους και τις οικογένειες τους, στον τουρισμό, στους εκπαιδευτικούς, στους υγειονομικούς, στους πυροσβέστες, φοιτητές και άλλους με ιδιαίτερη ένταση στα νησιά. Στη συνεδρίαση αναφερόμαστε ειδικά στους εκπαιδευτικούς και πιο συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, θυμίζοντας ότι έχουμε κατ΄ επανάληψη φέρει αυτά τα προβλήματα για όλους τους εργαζόμενους σε όλα τα νησιά. Μιλάμε για εκτόξευση των ενοικίων και από την άλλη η μείωση του πραγματικού μιστού και του διαθέσιμου εισοδήματος. Οι μισοί των εκπαιδευτικών δεν φτάνουν για να καλύψουν βασικές καθημερινές ανάγκες όταν ο μισθός του νεοδιόριστου ξεκινά από τα 820€ με τον πληθωρισμό να έχει εκτοξεύσει τις τιμές».

Παράλληλα, ο κ. Σοφός ανέφερε ότι ο νόμος 5314 του 2026 και το άρθρο 529 δίνουν τη δυνατότητα ενίσχυσης των εκπαιδευτικών για επίδομα ενοικίου και ενοικίαση καταλυμάτων. Σχετικά με την αξιοποίηση του παλιού Νοσοκομείου, τόνισε ότι δεν θα υπάρξει άμεσο αντίκρισμα, λόγω του ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις θα έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Γ. Τρεπεκλής: «Είμαστε η πρώτη Περιφέρεια με 20 εκατ. ευρώ στο ΕΣΠΑ για κοινωνική κατοικία»

Απαντώντας στο οξύ πρόβλημα στέγασης των εκπαιδευτικών και υγειονομικών, ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι η πρώτη Περιφέρεια που συμπεριέλαβε τη δράση της «Κοινωνικής Κατοικίας» στην αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, εξασφαλίζοντας πόρους ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Στη Ζάκυνθο, το κτίριο του πρώην Νοσοκομείου μετατρέπεται σε συγκρότημα κοινωνικών κατοικιών, με την εκπόνηση της μελέτης να έχει ανατεθεί στον Φορέα «ΕΥΔΗΜΟΣ» έναντι 70.000 ευρώ για την ταχεία σύνταξη των τευχών δημοπράτησης. Αντίστοιχα, στην Κέρκυρα προχωρά η μετατροπή του παλιού συνεδριακού κέντρου της Μητρόπολης μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού (ΑΟΠΙΝ), ενώ στην Κεφαλονιά δρομολογείται η παραχώρηση ακινήτου για 30 χρόνια. Τα πρώτα έργα αναμένεται να βγουν στον αέρα έως τον Ιανουάριο.

Αλλαγή σχεδιασμού για το παλιό Νοσοκομείο – Προτεραιότητα τα τεύχη δημοπράτησης

Σε ό,τι αφορά το παλιό Νοσοκομείο Ζακύνθου, ο Περιφερειάρχης τόνισε: «Ο σχεδιασμός παλιά ήταν να γίνει διοικητήριο. Αναθέσαμε στον ΕΥΔΗΜΟ. Ο μελετητής είχε ολοκληρώσει τη μελέτη του. (…) Ερχόμαστε τώρα εμείς να μετατρέψουμε το κτίριο αυτό από ένα διοικητήριο σε κοινωνική κατοικία». Ο κ. Τρεπεκλής συμπλήρωσε ότι υπάρχει η δυνατότητα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να ετοιμαστούν τα τεύχη δημοπράτησης και να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα η κοινωνική κατοικία.

Το ζήτημα σαφούς χρονοδιαγράμματος έθεσε εκ νέου από την πλευρά του ο κ. Σοφός, καθώς σημείωσε ότι πρόκειται για ένα θέμα που «πονάει» ιδιαίτερα την κοινωνία.

Διονύσης Μπινιώρης