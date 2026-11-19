Τα ευρήματα της νέας έκθεσης του ΙΝΣΕΤΕ για το τρίτο τρίμηνο του 2026

Όπως προκύπτει από την νέα έκθεση του ΙΝΣΕΤΕ για το τρίτο τρίμηνο του 2026 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος), η συνολική εμπειρία των επισκεπτών στη χώρα μας διαμορφώθηκε στο 9,1, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 8,8. Η Ελλάδα ξεπέρασε μάλιστα την Κροατία, την Ισπανία και την Ιταλία, ενώ σε οριακά υψηλότερο επίπεδο βρέθηκε η Πορτογαλία, με 9,2.

Η συνολική εικόνα του ελληνικού τουρισμού

Από την έρευνα προκύπτει ότι η θετική εικόνα της Ελλάδας οφείλεται στον πολιτισμό της, στη γαστρονομία της και στην ανθρώπινη φιλοξενία. Ο πολιτισμός απέσπασε βαθμολογία 9,3, η γαστρονομία 9,1 , ενώ υψηλότερα αξιολογήθηκε το ανθρώπινο δυναμικό, με 9,5 , αποτυπώνοντας την σημαντική συμβολή των εργαζομένων και των επαγγελματιών του τουρισμού στην ποιότητα της ελληνικής φιλοξενίας. Επιπρόσθετα, η σχέση ποιότητας – τιμής συγκέντρωσε βαθμολογία 8,9, επιβεβαιώνοντας ότι η συνολική αξία της εμπειρίας εξακολουθεί να αξιολογείται θετικά. Αντίθετα, η καθαριότητα και οι συνθήκες υγιεινής, όπως και η βιωσιμότητα, περιορίστηκαν στο 8,0.

Στον αντίποδα, διαφορετική εικόνα παρουσιάζει η διαδικτυακή φήμη της χώρας , η οποία υποχώρησε σημαντικά τον Αύγουστο. Για το τρίτο τρίμηνο του 2026, η Ελλάδα κατέγραψε στον δείκτη Net Sentiment Index (NSI) 19, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση ανάμεσα στις ανταγωνιστικές χώρες. Η Κροατία βρέθηκε στην πρώτη θέση με 53, ενώ ακολούθησε η Πορτογαλία με 51, η Ιταλία με 27 και η Ισπανία με 3. Αναλυτικότερα, ο ελληνικός δείκτης NSI διαμορφώθηκε στο 14 τον Ιούλιο, υποχώρησε στο 2 τον Αύγουστο και ανέκαμψε στο 41 τον Σεπτέμβριο. Η υποχώρηση της διαδικτυακής φήμης σχετίζεται με τις πιέσεις που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές, τα περιστατικά που αφορούσαν την ασφάλεια των επισκεπτών και τα προβλήματα των υποδομών. Αντίθετα, η βελτίωση του Σεπτεμβρίου οφείλεται στη χαμηλότερη πίεση της περιόδου.

Πώς αξιολογείται η τουριστική εμπειρία ανά Περιφέρεια

Η έρευνα αποτιμά και την τουριστική εμπειρία ανά Περιφέρεια, αποτυπώνοντας υψηλό επίπεδο ικανοποίησης σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Στην κορυφή βρίσκεται η Δυτική Μακεδονία με 9,7, ενώ ακολουθούν η Θεσσαλία και η Δυτική Ελλάδα με 9,4. Η Αττική, οι Κυκλάδες, η Στερεά Ελλάδα, η Ήπειρος και η Πελοπόννησος έλαβαν συνολική βαθμολογία στο 9,2. Η Κεντρική Μακεδονία και τα Ιόνια Νησιά βαθμολογήθηκαν με 9,1 και βρέθηκαν στο επίπεδο του εθνικού μέσου όρου. Η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη συγκέντρωσαν βαθμολογία 9,0, ενώ το Βόρειο Αιγαίο, με 8,8, παρουσίασε τη χαμηλότερη συνολική επίδοση.

Εξίσου εντυπωσιακές είναι οι επιδόσεις του ανθρώπινου δυναμικού σε περιφερειακό επίπεδο. Η Δυτική Ελλάδα και η Δυτική Μακεδονία έφθασαν το 9,9. Στις περισσότερες Περιφέρειες η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού ήταν 9,3 ή υψηλότερη, με τις χαμηλότερες επιδόσεις να καταγράφονται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με 8,8, και στο Βόρειο Αιγαίο, με 9,0. Όσον αφορά τη σχέση ποιότητας – τιμής, η Δυτική Ελλάδα συγκέντρωσε 9,5, η Δυτική Μακεδονία και η Στερεά Ελλάδα 9,4, η Πελοπόννησος 9,1 και η Αττική, η Ήπειρος και τα Ιόνια Νησιά 9,0. Η χαμηλότερη επίδοση καταγράφηκε στο Βόρειο Αιγαίο, με 8,4.

Μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις και χαμηλότερες επιδόσεις καταγράφηκαν στους δείκτες καθαριότητας και υγιεινής, καθώς και στη βιωσιμότητα. Στην καθαριότητα και στις συνθήκες υγιεινής, η Ήπειρος και το Βόρειο Αιγαίο συγκέντρωσαν βαθμολογία 9,1. Αντίθετα, η Στερεά Ελλάδα περιορίστηκε στο 6,3, τα Ιόνια Νησιά στο 7,1 και η Θεσσαλία στο 7,4, εμφανίζοντας σημαντικές αποκλίσεις από τις καλύτερες περιφερειακές επιδόσεις. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η βιωσιμότητα. Στο πεδίο αυτό, οι χαμηλότερες αξιολογήσεις καταγράφηκαν στην Πελοπόννησο με 7,1, στα Ιόνια Νησιά με 7,6, καθώς και στην Κρήτη και τη Θεσσαλία με 7,7.

Η διαφοροποίηση μεταξύ των Περιφερειών επιβεβαιώνει ότι η τουριστική εμπειρία διαμορφώνεται από διαφορετικούς παράγοντες σε κάθε τόπο και υπενθυμίζει ότι οι προτεραιότητες διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή.

Ιόνια Νησιά: Το ανθρώπινο δυναμικό ως το μεγαλύτερό μας πλεονέκτημα

Η εικόνα που προκύπτει ιδιαίτερα για τα Ιόνια Νησιά είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, αλλά συνάμα αντιφατική. Από την μια πλευρά η Περιφέρεια διατηρεί υψηλή συνολική αξιολόγηση της τουριστικής εμπειρίας. Από την άλλη, εμφανίζει σημαντικές αδυναμίες σε τομείς που συνδέονται με την καθημερινότητα και τη μακροπρόθεσμη αντοχή του τουριστικού προϊόντος. Εν ολίγοις, στα Ιόνια Νησιά η ποιότητα της φιλοξενίας δεν συνοδεύεται από την ποιότητα των υποδομών.

Το μεγάλο μας πλεονέκτημα αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς φανερώνει πως η ανθρώπινη διάσταση της φιλοξενίας εξακολουθεί να είναι ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία του τουριστικού μας προϊόντος. Εξίσου θετικό στοιχείο για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι η σχέση ποιότητας – τιμής. Το γεγονός ότι τα Ιόνια Νησιά βρίσκονται πάνω από τον εθνικό μέσο όρο του 8,9 δείχνει ότι οι επισκέπτες δεν αξιολογούν αρνητικά το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με το κόστος τους.

Καθαριότητα και βιωσιμότητα επηρεάζουν αρνητικά το τουριστικό μας προφίλ

Ωστόσο, στα Ιόνια Νησιά η βαθμολογία 7,1 στην καθαριότητα και στις συνθήκες υγιεινής είναι αισθητά χαμηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο, ο οποίος διαμορφώνεται στο 8,0. Αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, τη διαχείριση των απορριμμάτων κατά την τουριστική περίοδο, την επάρκεια των υποδομών και ,τελικά, την ικανότητα των Επτανήσων να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες που παρουσιάζουν οι μήνες αιχμής.

Η δεύτερη μεγάλη αδυναμία της Περιφέρειάς μας είναι η βιωσιμότητα. Όπως προαναφέρθηκε, στον δείκτη αυτό τα Ιόνια Νησιά βαθμολογούνται με 7,6 , ενώ ο εθνικός μέσος όρος βρίσκεται στο 8,0. Η χαμηλή βαθμολογία υποδεικνύει ότι η τουριστική ανάπτυξη και η περιβαλλοντική διαχείριση δεν αποτυπώνονται με την ίδια θετική εικόνα στις αξιολογήσεις των επισκεπτών.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι αριθμοί επιβεβαιώνουν την κοινή παρατήρηση ότι η επιτυχία ενός προορισμού δεν συνδέεται αποκλειστικά με τον αριθμό των αφίξεων και τα έσοδα, αλλά μετριέται και από το κατά πόσο μπορεί να διατηρεί σε καλό επίπεδο τις υποδομές του, τη διαχείριση απορριμμάτων του, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη δυνατότητα να υποδέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής.

Σοφία Βαρδακαστάνη