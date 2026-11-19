Την καταπληκτική τους πορεία συνεχίζουν άνδρες και παίδες της ΑΓΕΖ που επικράτησαν στους αγώνες τους και συνεχίζουν την εξαιρετική φετινή τους παρουσία.

Πάμε στην ανδρική ομάδα που νίκησε τον Εθνικό Πολύτεκνο στα Ροΐτικα και παραμένει χωρίς αρνητικό αποτέλεσμα φέτος στο πρωτάθλημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 10-20 στην πρώτη περίοδο, αλλά έβγαλαν αντίδραση στη συνέχεια για να προσπεράσουν με 36-32 στο ημίχρονο. Μάλιστα στο δεύτερο μέρος άνοιξαν ακόμα περισσότερο τη διαφορά παίζοντας εξαιρετικά στην άμυνα και προηγήθηκαν στο φινάλε των 30 λεπτών με 55-47. Στην τελευταία περίοδο δεν άλλαξε κάτι με την ΑΓΕΖ να επικρατεί με 73-62. Εκ των κορυφαίων ήταν ξανά ο Διονύσης Λιβέρης που είχε 24 πόντους, ενώ αρκετοί παίκτες έδωσαν λύσεις για να έρθει η νίκη. Αυτή ήταν η 6η σερί νίκη των ασταμάτητων φέτος «ερυθρόλευκων.

Δεκάλεπτα: 20-10, 32-36, 47-55, 62-73

ΑΓΕΖ (Ξενούλης Αρ.): Καψαμπέλης Δ. 11, Μάργαρης Δ. 4, Λιβέρης Δ. 24, Θεοδωρίτσης Δ. 7, Βαρβαρίγος Α. 15, Θεοδωρίτσης Κ.10, Μουζάκης Θ. 2, Λέσι, Λούτας Δ.Ε., Τσίπηρας Δ.Θ., Μοθωναίους Β.Δ., Πομόνης

Πάμε και στους παίδες της ΑΓΕΖ που λύγισαν μακριά από την έδρα τους τον Γλαύκο Έσπερο με 71-67 και συνεχίζουν την εξαιρετική τους παρουσία στην κατηγορία. Οι νεαροί παίκτες από το νησί μας έχουν πολύ καλή πορεία σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και έχουν θέσει ψηλά τον πήχη φέτος καθώς μετράνε 7 νίκες και μόλις 3 ήττες στα πρώτα 10 ματς της σεζόν. Η ΑΓΕΖ προηγήθηκε 40-32 στο ημίχρονο και παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 53-52 στο τρίτο δεκάλεπτο, βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα να αντιδράσουν και να επικρατήσουν με 71-67.

Δεκάλεπτα: 16-21,32-40,53-52,67-71

ΑΓΕΖ: Ζούρος Π., Γιαννούλης Ελ., Καραγιάννης Γ., Πήλικας Ν., Τράνακας Δ., Αλιάζης Δ., Μάργαρης Π., Μαρούδας Κ., Πίσκοπος Ηλ.