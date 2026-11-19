Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί και το επόμενο έτος, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών των αεροπορικών καυσίμων, παρά τις προσδοκίες για πτώση της τιμής του πετρελαίου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αυτόν τον μήνα. Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ένας πρώην υψηλόβαθμος πολιτικός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο οποίος σήμερα ηγείται της ένωσης αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ αναφέρει το money-tourism.com

Ο διευθύνων σύμβουλος της Airlines for America, Christopher Sununu, προειδοποίησε στο πλαίσιο του συνεδρίου της Airlines UK στο Λονδίνο: “Δεν μπορούν να γίνουν πολλά για τις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών αν ο [πρόεδρος] Trump αρχίσει να βομβαρδίζει το Ιράν, κάτι που αποτελεί πραγματική πιθανότητα.

“Ο κόσμος λέει: «Μόλις ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, θα δούμε τις τιμές του πετρελαίου να πέφτουν». Όχι, δεν θα τις δούμε να πέφτουν”.

Ο κ. Sununu υπηρέτησε τέσσερις θητείες ως Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της πολιτείας του Νιου Χάμσαϊρ προτού αναλάβει τη διεύθυνση της Airlines for America και δήλωσε ότι διατηρεί στενές σχέσεις με ορισμένα μέλη της τρέχουσας κυβέρνησης του Λευκού Οίκου.

Επέμεινε δε, λέγοντας: “Η σύγκρουση θα συνεχιστεί και το επόμενο έτος. Τα υψηλότερα κόστη [καυσίμων] θα παραμείνουν”.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση Trump “δεν έχει πραγματικά λύση”, σημειώνοντας: “Ο γιος μου υπηρετεί ως πεζοναύτης στον Κόλπο αυτή τη στιγμή, οπότε αυτό δεν είναι κάτι που θέλω να δω. [Όμως] το Ιράν δεν υποχωρεί”.

Αυξημένα κατά 26% τα αεροπορικά εισιτήρια στις ΗΠΑ

Το οικονομικό αποτύπωμα της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή είναι ήδη ορατό στην αμερικανική αεροπορική αγορά. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα που παρέθεσε ο κ. Sununu, η μέση τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί κατά 26% από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην επιβάρυνση από τα καύσιμα, με τις αεροπορικές εταιρίες να μετακυλίουν το 50% του επιπλέον κόστους των καυσίμων στους επιβάτες. Ενώ, το υπόλοιπο 50% απορροφούν οι αεροπορικές εταιρείες.

Ο κ. Sununu σημείωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ είχαν συνολικά περιθώριο κέρδους μόλις 4% πριν από τον πόλεμο, υποδηλώνοντας ότι η “εκτίναξη” της τιμής των καυσίμων καθιστά πλέον πιθανό το ενδεχόμενο χρεοκοπιών.

Ακριβά τα καύσιμα και το 2027

Στο ίδιο πλαίσιο, οι επικεφαλής των βρετανικών αεροπορικών εταιρειών προειδοποίησαν επίσης ότι οι τιμές των καυσίμων πιθανότατα θα παραμείνουν υψηλές. Ο διευθύνων σύμβουλος της British Airways, Sean Doyle, υποστήριξε: “Ποτέ δεν υπάρχει βεβαιότητα, αλλά η τιμή των καυσίμων θα είναι υψηλότερη το 2027, ακόμη και αν η τιμή του πετρελαίου παραμείνει στα σημερινά επίπεδα [και] δεν θα στοιχηματίζατε το σπίτι σας στο ότι θα παραμείνει εκεί. Μέχρι στιγμής, η ζήτηση έχει δείξει ανθεκτικότητα, [όμως] δεν θα ήμουν εφησυχασμένος ως προς αυτό”.