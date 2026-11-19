Τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και πιθανώς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίο και τη Θράκη. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη αναφέρει το meteo.gr

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 10 έως 19 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 7 έως 22-23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 22-24 βαθμούς, στην Κρήτη από 11 έως 28 βαθμούς, στα Επτάνησα από 15 έως 21, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 13 έως 20 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 και τοπικά στο Βορειοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες από δυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου.