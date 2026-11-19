Τα ζητήματα στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού αλλά και η πλήρης λειτουργία της Χημειοθεραπευτικής Μονάδας απασχόλησαν ιδιαίτερα στη συνάντηση που είχε το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ζακύνθου “Οι Ποπολάροι” με τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου κ. Αναστάσιο Λιάσκο. Του έθεσαν μάλιστα όλα τα σημαντικά προβλήματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης.

Η ανακοίνωση του Σωματείου για τη συνάντηση

“Συνάντηση εργασίας με τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, κ. Αναστάσιο Λιάσκο, πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ΑμεΑ Π.Ε. Ζακύνθου «Οι Ποπολάροι», με αντικείμενο την ανάδειξη ζητημάτων που αφορούν τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, την προσβασιμότητα και την αναβάθμιση της λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, με το Σωματείο να θέτει ζητήματα ενίσχυσης της νοσηλευτικής στελέχωσής της, της επαναπροκήρυξης της θέσης Νεφρολόγου ιατρού, με στόχο και την επαναλειτουργία δεύτερης βάρδιας αιμοκάθαρσης τις ημέρες Τρίτη-Πέμπτη -Σάββατο, προς εξυπηρέτηση και των νεφροπαθων επισκεπτών του νησιού.

Παράλληλα, ζητήθηκε η δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ σε άμεση γειτνίαση με τη Μονάδα, ώστε να διευκολύνεται ουσιαστικά η πρόσβαση των ασθενών.

Στη συνάντηση τέθηκε επίσης η ανάγκη πλήρους λειτουργίας και ενίσχυσης της Μονάδας Χημειοθεραπείας, με την απαραίτητη ιατρική στελέχωση, προς όφελος των ογκολογικών ασθενών του νησιού, με απώτερο στόχο την δημιουργία πλήρους ογκολογικής κλινικής.

Οι «Ποπολάροι» υπογράμμισαν ότι η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας στη Ζάκυνθο αποτελεί ζήτημα που αφορά το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, ενώ για τα άτομα με αναπηρία και τους χρονίως πάσχοντες η επαρκής στελέχωση, η ασφαλής λειτουργία και η προσβασιμότητα των δομών υγείας αποτελούν καθημερινή και ουσιαστική ανάγκη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πνεύμα συνεργασίας, με το Σωματείο να ζητά την εξέταση των προτάσεών του και την ενημέρωσή του για τις δυνατότητες και το χρονοδιάγραμμα προώθησής τους.

Για τους Ποπολάρους, η διεκδίκηση καλύτερων υπηρεσιών υγείας δεν αφορά μόνο τα άτομα με αναπηρία. Αφορά το δικαίωμα όλων των πολιτών της Ζακύνθου σε αξιοπρεπή, ασφαλή και ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια υγεία”

Ημέρα της Ζακύνθου