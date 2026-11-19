Δείτε τη σημερινή 19/11 συνεδρίαση της ΔΕΥΑΖ με σημαντικά θέματα στην ατζέντα για την επιχείρηση.

Αναλυτικά αναφέρει:

1. 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΖ για το έτος 2026.

2. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας εξαρτημάτων για την αποκατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης.

3. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας μηχανήματος έργου αποχέτευσης.

4. Έγκριση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης για την προμήθεια καυσίμων 2026–2027.

5. Έγκριση του 8ου λογαριασμού της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης περιοχής Ρίζας (Λαγόποδο – Δράκας Σκουλικάδου)».

6. Έγκριση εσωτερικής μετάταξης υπαλλήλων της ΔΕΥΑΖ.

7. Ενημέρωση σχετικά με έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων και προγραμματισμός των ενεργειών της ΔΕΥΑΖ.

8. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Ζακύνθου και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) για τον έλεγχο και τη θεώρηση μελετών έργων ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Ζακύνθου.

9. Έγκριση εξόδων μετακίνησης του προέδρου για υπηρεσιακούς λόγους.

10. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για νομικές υπηρεσίες.

11. Αιτήσεις εργαζομένων.

Δείτε live τα όσα θα συζητηθούν

