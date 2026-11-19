Εξιχνιάστηκε, από το Αστυνομικό Τμήμα Ιθάκης, υπόθεση κλοπής σε πρακτορείο τυχερών παιγνίων, που σημειώθηκε πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026, σε περιοχή του νησιού.

Δράστης της υπόθεσης είναι 33χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής. Πρόκειται για τον έναν από τους δύο δράστες που εμπλέκονται στην υπόθεση κλοπής χρηματοκιβωτίου από ταξιδιωτικό γραφείο στην Κεφαλονιά (σχετ. το 18-11-2026 Δελτίο Τύπου Γραφείου μας).

Ειδικότερα, από την εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών και τη συνδυαστική αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, προέκυψε ότι ο 33χρονος παραβίασε την πόρτα του πρακτορείου και στη συνέχεια αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των -1.000- ευρώ, καθώς και -15- δελτία στιγμιαίας τύχης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα διαβιβαστεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας.