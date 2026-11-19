Εξαιρετική παρουσία είχε η Δόξα Πηγαδακίων στο Φεστιβάλ Ακαδημιών της Allwyn που διοργανώθηκε την περασμένη Κυριακή στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Ο σύλλογος από τη Ζάκυνθο συμμετείχε μαζί με πάνω από 1.300 παιδιά από τμήματα υποδομής από την Αχαΐα, την Ηλεία, την Αιτωλοακαρνανία και την Άρτα.

Μάλιστα έγιναν σπουδαίες δράσεις με ξεχωριστές αθλητικές προσωπικότητες να δίνουν το παρών. Συγκεκριμένα συμμετείχαν οι: Γιώργος Πρίντεζης, Γιώργος Καλαϊτζής, Σοφοκλής Σχορτσιανίτης, Τάκης Φύσσας, Άγγελος Χαριστέας και Κώστας Κατσουράνης, οι οποίοι μίλησαν επίσης σε παιδιά και γονείς, ενώ συντονιστής των ομιλιών ήταν ο γνωστός δημοσιογράφος Βασίλης Σκουντής.

Ο προπονητής κ. Ανδρέας Γκούσκος αναφέρθηκε στην παρουσία στη συγκεκριμένη εκδήλωση αλλά και σε παιδική διοργάνωση άλλης Ένωσης.

«Θα μείνουμε επιγραμματικά , σε αυτά που ζήσαμε το Σαββατοκύριακο , και κυρίως σε τρεις όμορφες μικρές στιγμές, μια για κάθε αθλητική δραστηριότητα.

Δράση 1η: Συμμετοχή για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΖΑΚΥΝΘΙΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ σε παιδική διοργάνωση , άλλης Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Δυο αγώνες για το τμήμα Κ14 (ένας εκ των διαιτητών αγώνων, τιμή μας που έρχεστε και συμμετέχετε).

Δράση 2η: Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Αθλητισμού , της ALLWYN , , στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Ως η Ακαδημία που εκπροσωπεί το νησί της Ζακύνθου.

( κατά την είσοδο στο Στάδιο , και αντικρίζοντας το όλο σκηνικό του αθλητικού χώρου, και κυρίως κατά την παρέλαση , η 13χρονη αθλήτρια Αλεξάνδρα, αβίαστα είπε: Eίναι πάρα πολύ όμορφα. Σας ευχαριστούμε»).

Η Δόξα Πηγαδακίων έχει συμμετάσχει και στο παρελθόν σε τέτοιες δράσεις και στόχος της είναι να συνεχίσει να δίνει την ευκαιρία σε νέα παιδιά να διαγωνιστούν σε τέτοια τουρνουά.

Διονύσης Μπινιώρης