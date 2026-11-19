Μάλιστα έγιναν σπουδαίες δράσεις με ξεχωριστές αθλητικές προσωπικότητες να δίνουν το παρών. Συγκεκριμένα συμμετείχαν οι: Γιώργος Πρίντεζης, Γιώργος Καλαϊτζής, Σοφοκλής Σχορτσιανίτης, Τάκης Φύσσας, Άγγελος Χαριστέας και Κώστας Κατσουράνης, οι οποίοι μίλησαν επίσης σε παιδιά και γονείς, ενώ συντονιστής των ομιλιών ήταν ο γνωστός δημοσιογράφος Βασίλης Σκουντής.
Ο προπονητής κ. Ανδρέας Γκούσκος αναφέρθηκε στην παρουσία στη συγκεκριμένη εκδήλωση αλλά και σε παιδική διοργάνωση άλλης Ένωσης.
«Θα μείνουμε επιγραμματικά , σε αυτά που ζήσαμε το Σαββατοκύριακο , και κυρίως σε τρεις όμορφες μικρές στιγμές, μια για κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Δράση 1η: Συμμετοχή για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΖΑΚΥΝΘΙΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ σε παιδική διοργάνωση , άλλης Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Δυο αγώνες για το τμήμα Κ14 (ένας εκ των διαιτητών αγώνων, τιμή μας που έρχεστε και συμμετέχετε).
Δράση 2η: Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Αθλητισμού , της ALLWYN , , στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Ως η Ακαδημία που εκπροσωπεί το νησί της Ζακύνθου.
( κατά την είσοδο στο Στάδιο , και αντικρίζοντας το όλο σκηνικό του αθλητικού χώρου, και κυρίως κατά την παρέλαση , η 13χρονη αθλήτρια Αλεξάνδρα, αβίαστα είπε: Eίναι πάρα πολύ όμορφα. Σας ευχαριστούμε»).
Η Δόξα Πηγαδακίων έχει συμμετάσχει και στο παρελθόν σε τέτοιες δράσεις και στόχος της είναι να συνεχίσει να δίνει την ευκαιρία σε νέα παιδιά να διαγωνιστούν σε τέτοια τουρνουά.