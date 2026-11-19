Στη Ζάκυνθο θα βρεθεί την Κυριακή 22 Νοεμβρίου ο εργατολόγος και Τομεάρχης Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ., Διονύσης Τεμπονέρας, στο πλαίσιο πολιτικής εκδήλωσης που διοργανώνει η Οργάνωση Ζακύνθου με θέμα την εναλλακτική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψής του, θα έχει επαφές με κοινωνικούς, επαγγελματικούς και παραγωγικούς φορείς του νησιού, ενώ τη Δευτέρα θα συναντηθεί και με ελαιοπαραγωγούς στη Λιθακιά, προκειμένου να συζητήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

-Κυριακή 22 Νοεμβρίου – Ανοιχτή πολιτική εκδήλωση – Συζήτηση μελών και φίλων

Η ΕΛ.Α.Σ. – Οργάνωση Ζακύνθου διοργανώνει την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στις 19:00, στη Λέσχη «Ο Ζάκυνθος», στην πλατεία Αγίου Μάρκου, ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με ομιλητή τον Διονύση Τεμπονέρα, Τομεάρχη Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ. και εργατολόγο. Θέμα της εκδήλωσης: «ΕΛ.Α.Σ.: Εναλλακτική Πρόταση Προοδευτικής Διακυβέρνησης».

Στην ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ., για την εκδήλωση αναφέρεται: “Σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, η ανάγκη για μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση, με επίκεντρο την εργασία, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και την παραγωγική ανασυγκρότηση, βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η εκδήλωση φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης. Η ΕΛ.Α.Σ. Ζακύνθου καλεί τα μέλη, τους φίλους της και όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στην ανοιχτή πολιτική εκδήλωση και συζήτηση της Κυριακής”.

-Δευτέρα 23 Νοεμβρίου – Διάλογος με την κοινωνία της Ζακύνθου

Τη Δευτέρα, ο Διονύσης Τεμπονέρας θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με κοινωνικούς, επαγγελματικούς και παραγωγικούς φορείς του νησιού.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται συναντήσεις με:

•Τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου «Ο Άγιος».

•Τον Δικηγορικό Σύλλογο Ζακύνθου.

•Την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου.

•Τον Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Ζακύνθου.

Συνάντηση με ελαιοπαραγωγούς στη Λιθακιά – Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 10:00 π.μ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 10:00 π.μ., στο ελαιοτριβείο «ΑΡΙΣΤΑΙΟΝ» του Νίκου Σούλη, στην Κοινότητα Λιθακιάς, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση και συζήτηση με ελαιοπαραγωγούς και ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές του ελαιολάδου και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Στην ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ., αναφέρεται: “Στόχος των επαφών είναι η ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, η καταγραφή των προβλημάτων και η ανάδειξη ζητημάτων που αφορούν την εργασία, την παραγωγή, την κοινωνική προστασία, τη δημόσια υγεία και τη λειτουργία των θεσμών. Η επίσκεψη του Διονύση Τεμπονέρα στη Ζάκυνθο εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια πολιτικής επικοινωνίας με την κοινωνία και τους φορείς της, με στόχο οι πραγματικές ανάγκες των πολιτών να αποτελέσουν αφετηρία για συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις και διεκδικήσεις. Για την ΕΛ.Α.Σ., η προοδευτική εναλλακτική πρόταση δεν οικοδομείται πίσω από κλειστές πόρτες. Οικοδομείται μέσα στην κοινωνία, με διάλογο, συμμετοχή, αλληλεγγύη και πολιτικές που απαντούν στις ανάγκες των πολλών”.