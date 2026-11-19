Ο Δήμος Ζακύνθου ενημερώνει τους γονείς και κάθε ενδιαφερόμενο ότι αναρτήθηκε από την ΕΕΤΑΑ η Β΄ Πρόσκληση για τον Β΄ Κύκλο της περιόδου 2026-2027, η οποία αφορά τη χορήγηση αξιών τοποθέτησης (voucher) για τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας. Η πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά σε γονείς που δεν έλαβαν voucher στο πλαίσιο της Α΄ Πρόσκλησης του Β΄ Κύκλου του Προγράμματος.

Η εν λόγω πρόσκληση αφορά αποκλειστικά παιδιά που μπορούν να φιλοξενηθούν σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β.Σ.Ο.Φ) (κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1, Β2 και Β3).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά και μόνο οι νόμιμοι εκπρόσωποι παιδιών (γονείς) που ΔΕΝ έλαβαν αξία τοποθέτησης (voucher) στο πλαίσιο της Α΄ Πρόσκλησης του Β΄ Κύκλου του Προγράμματος (Πρόσκληση

30306/17.07.2026).

Το Χρονοδιάγραμμα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι το ακόλουθο:

α/α Φάσεις Υποβολής Αιτήσεων – Αποτελέσματα Ημερομηνίες

1 Υποβολή Αιτήσεων 18/11 – 26/11/2026

2 Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 3/12/2026

3 Υποβολή Ενστάσεων 04/12 – 08/12/2026

4 Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 11/12/2026

Όσον αφορά το εισοδηματικό κριτήριο, τα όρια του οικογενειακού εισοδήματος ανά κατηγορία, είναι τα εξής:

Έως 29.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,

Έως 32.000€ για οικογένειες που έχουν τρία (3) παιδιά,

Έως 35.000€ για οικογένειες που έχουν τέσσερα (4) παιδιά, και

Έως 38.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

Οι οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά και εισόδημα 29.000,01€ έως 37.000€ θα λάβουν voucher μειωμένης αξίας. Οι υπόλοιπες κατηγορίες (τρίτεκνες, πολύτεκνες) που το εισόδημά τους ξεπερνά τα παραπάνω όρια, θα λάβουν voucher μειωμένης αξίας ανεξαρτήτως το ύψος αυτού.

Σημαντικές παρατηρήσεις:

•Τα ηλικιακά όρια όσον αφορά τα παιδιά παραμένουν τα ίδια (Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών & Προ-νήπια από 2,5 έως 4 ετών).

•Τα νέα voucher θα είναι μέγιστης διάρκειας επτά (7) μηνών, για το σχολικό έτος 2026-2027, με δυνατότητα εγγραφής από την 1η Ιανουαρίου 2027.