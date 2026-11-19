– Το ντοκιμαντέρ «Το νησί των ποιητών» επιλέχθηκε ανάμεσα σε 36 ταινίες για το «Camera Zizanio»

– Οι μικροί δημιουργοί της Ζακύνθου ξεχωρίζουν πανελλαδικά

Σε μια υπέροχη πρωτοβουλία προχώρησαν μαθητές του νησιού μας, καθώς δημιούργησαν ένα ντοκιμαντέρ διάρκειας 40 λεπτών με τίτλο «Το νησί των ποιητών», το οποίο επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο διαγωνιστικό πρόγραμμα της Camera Zizanio, της Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας.

Πρόκειται για τμήμα του 29ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, που διεξάγεται στον Πύργο στις 28 και 29 Νοεμβρίου, ενώ οι απονομές των βραβείων θα πραγματοποιηθούν στις 5 Δεκεμβρίου.

Συνολικά 25 παιδιά, ηλικίας από 5 έως 11 ετών, από το 3ο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Ζακύνθου, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ρίζας και το Δημοτικό Σχολείο Δερματούσας συμμετείχαν στη συγκεκριμένη δράση. Η εκπαιδευτικός κ. Ελπίδα Κοκκινογένη, μαζί με τον υποψήφιο διδάκτορα στην Τεχνητή Νοημοσύνη κ. Γιώργο Παπαδόπουλο, ο οποίος παρέδωσε μαθήματα ρομποτικής, προχώρησαν σε αυτή την πρωτοβουλία που απέφερε εξαιρετικά αποτελέσματα.

Η κ. Κοκκινογένη, αναφερόμενη στη δράση, τόνισε: «Ξεκινήσαμε πέρσι, κάναμε κάποια εθελοντικά εργαστήρια για τον κινηματογράφο και την ρομποτική. Από το εργαστήριο κινηματογράφου προέκυψαν δύο ταινίες. Το ένα ήταν ντοκιμαντέρ. Είναι «Το νησί των ποιητών». Είναι ντοκιμαντέρ για τη Ζάκυνθο και το άλλο είναι συνεργασία με το εργαστήριο ρομποτικής «Η επανάσταση των ρομποτάκηδων». Τα παιδιά εξ’ ολοκλήρου έφτιαξαν τις ταινίες, δηλαδή, εξοικειώθηκαν πρώτα με τη χρήση του drone για εναέριες λήψεις, με το τρίποδο, την κάμερα και τα μικρόφωνα. Ρυθμίζαμε στα εργαστήρια τις ερωτήσεις που θα κάνουμε, σε ποιους θέλουμε να πάρουμε συνέντευξη και για τι πράγμα θα μας μιλήσουν, οπότε το νησί των ποιητών ήταν το ντοκιμαντέρ που κάναμε τη σύνθεση. Το παρουσιάσαμε τον Ιούνιο στον κινηματογράφο Φώσκολο. Εμείς οι εκπαιδευτικοί δεν παρεμβήκαμε καθόλου, παρά μόνο λίγο στο μοντάζ, όπου δυσκολεύτηκαν τα παιδιά. Στείλαμε το καλοκαίρι τις δύο ταινίες στο φεστιβάλ Ολυμπίας που είναι για παιδιά και νέους. Και από το «κάμερα ζιζάνιο» που είναι το κομμάτι του φεστιβάλ που περιλαμβάνει ταινίες φτιαγμένες από παιδιά δεχθήκανε και τις δυο ταινίες να διαγωνιστούν απλώς έπρεπε να επιλέξουμε τη μια, οπότε δώσαμε «Το νησί των ποιητών» που παρουσιάζει πιο πολύ το νησί μας».

Ανάμεσα στις 36 καλύτερες ταινίες από εκατοντάδες συμμετοχές

Η κ. Κοκκινογένη υπογράμμισε ότι υποβλήθηκαν εκατοντάδες ταινίες και το ντοκιμαντέρ από τη Ζάκυνθο κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα στις 36 που επελέγησαν να προβληθούν στο φεστιβάλ στον Πύργο, φέρνοντας μια ξεχωριστή διάκριση για το νησί μας και τους μικρούς μαθητές του: «Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί είμαστε μέσα στις 36 ταινίες που θα διαγωνιστούν από εκατοντάδες που στείλανε φέτος. Θα γίνουν οι προβολές 28 και 29 Νοεμβρίου και η απονομή των βραβείων θα γίνει 5 Δεκεμβρίου στον Πύργο. Το επόμενο βήμα μας είναι να συζητήσουμε από τον δήμο μερική κάλυψη των εξόδων, μήπως οργανώσουμε μια αποστολή ώστε τα παιδιά να εκπροσωπήσουν τη Ζάκυνθο και συνεχίζουμε για να προχωρήσουμε σε περισσότερες ταινίες».

Πολύμηνη δουλειά με εξαιρετικά αποτελέσματα – Παιδιά η κριτική επιτροπή

Τέλος, η κ. Κοκκινογένη επισήμανε ότι έγινε σημαντική δουλειά από πέρσι τον Δεκέμβριο μέχρι και τον Μάιο, με τα αποτελέσματα να είναι εξαιρετικά: ««Ξεκινήσαμε τα εργαστήρια Δεκέμβριο και οι εξορμήσεις γινόντουσαν Κυριακές, από Ιανουάριο μέχρι Μάιο. Η κριτική επιτροπή για το διαγωνιστικό κομμάτι είναι παιδιά και διαλέγουν ποια ταινία τους αρέσει. Είναι το μεγαλύτερο και παλαιότερο φεστιβάλ στην Ελλάδα για παιδιά».

Διονύσης Μπινιώρης