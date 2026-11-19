Διονύσης Ιθακήσιος Συντάκτης άρθρου

Θεωρώ υγιές και δημοκρατικό, οι πολιτικοί να μην θεωρούν τους εαυτούς τους ισόβιους και αναντικατάστατους.

Μόνο ηγέτες αυταρχικών καθεστώτων ή κομμάτων που δεν σέβονται τις δημοκρατικές διαδικασίες παραμένουν ισόβιοι και τους αντικαθιστούν ανώμαλες συνήθως διαδικασίες. Ευτυχώς στη χώρα μας, τα κόμματα που διακυβέρνησαν, πάντα είχαν αρχηγούς που όσο πετυχημένοι και αν ήταν, μετά μια εκλογική ήττα παραιτούντο και εκλέγετο άλλος ή με διαδικασίες κομματικές επιβεβαιωνόταν η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό τους. Είναι επομένως υγιές που και ο νυν Πρωθυπουργός θέτει από τώρα παραμονές των εκλογών, τις γραμμές του και κοινοποιεί τις προθέσεις του, αν οι εκλογές βγάλουν ένα αποτέλεσμα που δεν θα τον καθιστά κυρίαρχο πολιτικά και Πρωθυπουργό. “Υπάρχει ζωή και εκτός Βουλής”, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη του πριν μια εβδομάδα. Ορισμένοι θεωρούν ότι οι αναφορές αυτές είναι ένα προεκλογικό τρικ. Άλλοι πιστεύουν, ότι όσα λέει δεν θα πρέπει να υποτιμούνται και ότι οι δηλώσεις περί αποχώρησης από την πολιτική σκηνή, είναι μία παράμετρος που θα παίξει τον ρόλο της και στις εκλογές.

Από τις αρχές Οκτωβρίου, ο Πρωθυπουργός είχε ανοίξει ένα ζήτημα. Αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο ενδεχόμενο να μην επιτύχει η ΝΔ το ποσοστό του 25% που ανοίγει το μπόνους των εδρών και περιέγραψε τι θα σημάνει κάτι τέτοιο. Εξήγησε ότι αν συμβεί αυτό θα αναλάβει τις ευθύνες του και θα αποχωρήσει από την ηγεσία της ΝΔ. Κρίσιμη λεπτομέρεια: ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα είπε αυτά απαντώντας σε μία πολύ συγκεκριμένη, σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. Έναν μήνα αργότερα, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του σε συνέδριο ο Πρωθυπουργός έκανε ένα βήμα παραπάνω. Σε μία παρεμφερή συζήτηση ανακοίνωσε: “Τη στιγμή που θα τελειώσει η σταδιοδρομία μου ως Πρωθυπουργός θα τελειώσει και η κοινοβουλευτική μου διαδρομή”. Με τις δύο αυτές δηλώσεις, όχι και τόσο συνηθισμένες είναι αλήθεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια το πλαίσιο του παιχνιδιού εν όψει εκλογών. Και άνοιξε τη συζήτηση για το μετά. Κατά τα λεγόμενά του λοιπόν, στις κάλπες θα κριθεί και το αν θα εξακολουθήσει να είναι αρχηγός της ΝΔ, αλλά και το αν θα παραμείνει στην πολιτική ή τουλάχιστον στην ελληνική πολιτική σκηνή. Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο, αν ο Μητσοτάκης δεν είναι Πρωθυπουργός μετά από τις εκλογές του 2027, δεν θα είναι ούτε βουλευτής, ούτε αρχηγός της ΝΔ, ούτε τίποτε.

Ο τρόπος πάντως με τον οποίο λέγονται όλα αυτά, έχει την σημασία του. Δείχνει προφανώς έναν πολιτικό ρεαλισμό, φανερώνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει σίγουρα κάνει τις αναγκαίες επεξεργασίες για την επόμενη ημέρα μίας πολυετούς, ούτως ή άλλως, παραμονής στην Πρωθυπουργία και σε έναν βαθμό έχει προετοιμάσει τα επόμενα βήματα του. Αυτό ίσως και να είναι το κρίσιμο στοιχείο, εν προκειμένω. Και από εκεί ξεκινούν οι εικασίες, οι προβλέψεις (περισσότερο ή λιγότερο αβάσιμες) και οι εκτιμήσεις για την επόμενη ημέρα, έπειτα από ένα ενδεχομένως ατυχές εκλογικό αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, έπειτα από τις εκλογές του 2027, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είτε θα είναι Πρωθυπουργός, είτε θα είναι εκτός Βουλής και θα προχωρήσει στα επόμενα σχέδιά του. Ποια μπορεί να είναι αυτά; Υπάρχουν πηγές που επιμένουν ότι κάποια στιγμή και όχι στο απώτερο μέλλον, θα αναλάβει κάποια θέση είτε σε ευρωπαϊκό, είτε σε άλλον διεθνή οργανισμό. Κανείς δεν γνωρίζει και πολλοί υποθέτουν πολλά. Αν κάτι πάντως μπορεί να θεωρείται βέβαιο, αυτό είναι ότι ακόμη και αν χάσει τις εκλογές, αν πάψει να είναι πρωθυπουργός, αν αποχωρήσει από την ηγεσία της ΝΔ και από την Βουλή, δεν είναι βέβαιο ότι θα παραμείνει αδρανής. Το δίλημμα όμως, αυτό θα το απαντήσουν οι πολίτες στην κάλπη και οι συσχετισμοί που θα δημιουργηθούν. Πάντως ο Μητσοτάκης έθεσε και τα διλήμματα και τη δική του τοποθέτηση. Αν το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώσει δεν θα σταθεί εμπόδιο στο να σχηματιστεί μια άλλη κατάσταση με άλλο ή άλλα πρόσωπα στη διακυβέρνηση του τόπου. Ο ίδιος δεν θα είναι όχι μόνο εμπόδιο, ούτε καν παρών .