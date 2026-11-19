Αξιέπαινη είναι η πρωτοβουλία μαθητών του νησιού μας, οι οποίοι συμμετέχουν με δικό τους ντοκιμαντέρ σε διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Νοέμβριο στον Πύργο, διεκδικώντας μια διάκριση ανάμεσα σε 36 σχολεία από όλη τη χώρα.

Πρόκειται για μια σημαντική προσπάθεια, που αξίζει θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίησή της, πρωτίστως στα ίδια τα παιδιά, αλλά και στους εκπαιδευτικούς που τα καθοδήγησαν και τα στήριξαν.

Τέτοιες δράσεις δεν αρκεί απλώς να προβάλλονται. Πρέπει να αποτελούν παράδειγμα και να βρίσκουν υποστήριξη, καθώς αποδεικνύουν στην πράξη πόσα μπορούν να πετύχουν οι νέοι άνθρωποι όταν έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν, να δημιουργήσουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Το να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να ασχολούνται με δημιουργικές δραστηριότητες και να αναπτύσσουν τα ταλέντα τους είναι ένας ουσιαστικός τρόπος να τα κρατήσουμε μακριά από βλαβερές συνήθειες και να τους δώσουμε τα κατάλληλα εφόδια για το μέλλον.

Πρωτοβουλίες σαν κι αυτή χρειάζονται μιμητές, ανθρώπους με μεράκι, αγάπη και όραμα, που είναι πρόθυμοι να επενδύσουν στη νέα γενιά. Κυρίως, όμως, χρειάζονται τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και των αρχών. Γιατί τα παιδιά αυτά αποδεικνύουν ότι, όταν τους δίνεται χώρος και η κατάλληλη καθοδήγηση, μπορούν να κάνουν σπουδαία πράγματα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που οφείλουμε όλοι να λάβουμε σοβαρά υπόψη.

Διονύσης Μπινιώρης