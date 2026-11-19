Τοπικοί φορείς και εκπρόσωποι του τουρισμού καλούνται να καταθέσουν προτάσεις για την αναβάθμιση της περιοχής και τη βελτίωση της εικόνας της

Συνάντηση με θέμα τον τουρισμό και τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής διοργανώνει το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Παντοκράτορα, την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2026, στις 18:00, στο κτίριο του πρώην Δήμου Λαγανά

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Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, υπηρεσιακοί παράγοντες, επαγγελματίες του τουρισμού και τοπικοί φορείς, προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή και να καταθέσουν προτάσεις για τη βελτίωση της τουριστικής της εικόνας.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση του Τοπικού Συμβουλίου, στόχος είναι να γίνει μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, να καταγραφούν οι ανάγκες και να εξεταστούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και στην καλύτερη λειτουργία της περιοχής.

Μεταξύ των προσκεκλημένων είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Κωνσταντίνος Καποδίστριας, ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος, οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, η Πρόεδρος των Ξενοδόχων Λαγανά Χριστίνα Τετράδη, ο επικεφαλής της παράταξης «Δύναμη Ελπίδας» Γιώργος Τσουρουνάκης, ο τουριστικός πράκτορας Γ. Φιλιπποπολίτης, ο Διοικητής της Τροχαίας, εκπρόσωποι του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Λαγανά και του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, καθώς και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το Τοπικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι η παρουσία και η συμβολή όλων είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς μέσα από τη συνεργασία και τον διάλογο μπορούν να αναζητηθούν λύσεις για τα ζητήματα που επηρεάζουν την τουριστική ανάπτυξη του Παντοκράτορα και της ευρύτερης περιοχής του Λαγανά.