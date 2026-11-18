– Αυξήθηκαν κατά 12,5% τα δηλωθέντα εισοδήματα, αλλά οι μισθωτοί καταγράφουν το χαμηλότερο μέσο εισόδημα πανελλαδικά, μόλις 12.518 ευρώ ετησίως

– Νίκος Τσουκαλάς: “Η Ζάκυνθος έχει τεράστιο πλούτο, αλλά κινδυνεύει να διευρύνει τις ανισότητες”

Μια ενδιαφέρουσα, αλλά ταυτόχρονα αντιφατική εικόνα για την οικονομία της Ζακύνθου αναδεικνύουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2025 και αφορούν τα εισοδήματα του 2024. Από τη μία πλευρά, το νησί καταγράφει σημαντική αύξηση των συνολικών δηλωθέντων εισοδημάτων και θεαματική άνοδο στην εισοδηματική κατάταξη των περιοχών της χώρας. Από την άλλη, οι μισθωτοί εμφανίζουν το χαμηλότερο μέσο ετήσιο εισόδημα πανελλαδικά.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, τα εισοδήματα που δήλωσαν οι Έλληνες στην Εφορία το 2025 άγγιξαν τα 116 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, το φορολογητέο εισόδημα άγγιξε τα 119,95 δισ. ευρώ , ενώ ο συνολικός φόρος που βεβαιώθηκε σε μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες, εισοδηματίες και αγρότες ανήλθε στα 13,87 δισ. ευρώ από 12,27 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, σημειώνοντας αύξηση κατά 13%.

Από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτουν σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά την κατάταξη των νομών της χώρας σε «πλούσιους» και «φτωχούς». Στην κορυφή της εισοδηματικής κατάταξης βρίσκεται, πιο συγκεκριμένα, η Αττική, με μέσο δηλωθέν εισόδημα 20.683 ευρώ ανά φορολογική δήλωση. Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες θέσεις της εισοδηματικής κατάταξης καταλαμβάνονται από τη Ροδόπη, την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία.

Η Ζάκυνθος εντάσσεται στις περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα, οι οποίες κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα. Ενδεικτικό της αύξησης που παρουσιάζει το νησί είναι το γεγονός ότι το 2019 καταλάμβανε την 40η θέση στο μέσο δηλωθέν εισόδημα, ενώ το 2024 εκτοξεύτηκε στην 14η θέση. Ωστόσο, αυτή η άνοδος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλοι οι φορολογούμενοι έχουν περισσότερα εισοδήματα. Πιο συγκεκριμένα, τα εισοδήματα στο νησί αυξήθηκαν κατά 12,5%, αλλά οι μισθωτοί δηλώνουν κατά μέσο όρο τα χαμηλότερα εισοδήματα στη χώρα. Στη Ζάκυνθο, οι μισθωτοί δηλώνουν κατά μέσο όρο 12.518 ευρώ ετησίως, όταν στην Αττική το αντίστοιχο ποσό φτάνει τα 20.655 ευρώ. Η διαφορά ανέρχεται σε 8.137 ευρώ, με το μέσο δηλωθέν εισόδημα των μισθωτών στην Αττική να είναι περίπου 65% υψηλότερο. Μάλιστα, η Ζάκυνθος έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό δηλώσεων μισθωτών στη χώρα, το οποίο φτάνει το 44,8%.

Η αντίφαση που προκύπτει στην περίπτωση της Ζακύνθου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Από την μία πλευρά, εμφανίζει ισχυρή αύξηση των συνολικών εισοδημάτων, αλλά, από την άλλη, αυτό δεν συνεπάγεται αντίστοιχα υψηλές δηλωθείσες αποδοχές για τους μισθωτούς.

Πού αποδίδεται η αύξηση του πλούτου;

Ο πρόεδρος της ΕΛΦΕΕΖ Ζακύνθου κ. Νίκος Τσουκαλάς, επιχειρώντας να ερμηνεύσει αυτήν την αντίφαση, εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο παράγεται και κατανέμεται ο πλούτος στο νησί. Αρχικά σημειώνει: «αυτή η αντίφαση δημιουργείται επειδή από τη μια μεριά εμφανίζεται αύξηση του πλούτου. Οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και οι μεγάλες επιχειρήσεις, όμως, δεν έχουν έδρα στη Ζάκυνθο. Επίσης, από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τους εργαζόμενους, δουλεύουν αφενός εποχιακά και αφετέρου δημιουργείται το θέμα που έχει να κάνει με τα χαμηλά εισοδήματα που πρέπει να δηλώνονται ώστε να μπορέσουν να λαμβάνουν την κρατική μέριμνα».

Όπως διευκρινίζει στην συνέχεια ο κ. Τσουκαλάς, η αύξηση των εισοδημάτων στη Ζάκυνθο αποδίδεται σε δύο βασικές συνιστώσες: αφενός στην αύξηση των εισοδημάτων που προκύπτουν από τον τεκμαρτό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και αφετέρου στην πραγματική αύξηση των κερδών ενός μέρους των επιχειρήσεων.

«Αυτή η αντίφαση είναι δημιούργημα του τεκμαρτού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν περισσότερα εισοδήματα από τις εργασίες τις οποίες κάνουν, είτε είναι απλοί εργαζόμενοι με μπλοκάκι είτε είναι επιχειρήσεις με τζίρο κάτω από 1,5 εκατομμύριο. Αυτή η παράμετρος δίνει αυτή την αύξηση», υπογραμμίζει και εν συνεχεία προσθέτει: «πάντως αυτή τη στιγμή έχουν αυξηθεί τα εισοδήματα στη Ζάκυνθο. Μια δεύτερη συνισταμένη είναι ότι όντως έχουμε μια αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων. Έχουμε, δηλαδή, μεγαλύτερα εισοδήματα από τον επιχειρηματικό κόσμο».

Επομένως, η άνοδος των συνολικών δηλωθέντων εισοδημάτων δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην τουριστική ανάπτυξη ή στη βελτίωση των αποδοχών των εργαζομένων. Στην εικόνα συνυπάρχουν τόσο πραγματικές επιχειρηματικές επιδόσεις όσο και φορολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των δηλωθέντων εισοδημάτων.

Η εποχική εργασία πίσω από την χαμηλή εισοδηματική εικόνα των μισθωτών

Ένας καθοριστικός παράγοντας για τη χαμηλή εισοδηματική εικόνα των μισθωτών είναι η εποχικότητα της απασχόλησης. Παράλληλα, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρεται στο ζήτημα της διαμόρφωσης των δηλωθέντων εισοδημάτων σε συνάρτηση με την πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές.

«Η μισθωτή εργασία στη Ζάκυνθο έχει το εξής χαρακτηριστικό: είναι εποχική. Άρα μιλάμε για έξι μισθούς συν 1,5 ακόμα που είναι το δώρο Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας. Δηλώνονται μόνο αυτά. Από την άλλη μεριά, οι εργαζόμενοι προσπαθούν να δηλώσουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα εισοδήματα για να μπορέσουν να έχουν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με το επίδομα ενοικίου και με διάφορα άλλα επιδόματα που λαμβάνουν», διευκρινίζει.

Η επισήμανση αυτή προσθέτει ακόμη μία διάσταση στην ερμηνεία των φορολογικών στοιχείων, καθώς η εικόνα των δηλωθέντων αποδοχών δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το σύνολο των οικονομικών δυνατοτήτων κάθε νοικοκυριού.

Η υποχώρηση της αγροτικής οικονομίας αφήνει κενό στο οικογενειακό εισόδημα

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει ο πρόεδρος της ΕΛΦΕΕΖ και στη σταδιακή υποχώρηση της αγροτικής οικονομίας, η οποία στο παρελθόν λειτουργούσε συμπληρωματικά προς τον τουρισμό. Η τουριστική εργασία κατά τους θερινούς μήνες συνδυαζόταν με την αγροτική παραγωγή, εξασφαλίζοντας ένα πιο ολοκληρωμένο ετήσιο εισόδημα για πολλές οικογένειες.

«Ένα τρίτο στοιχείο που θα πρέπει να αναμοχλεύσουμε είναι ότι ο τουρισμός ναι μεν είναι σε εξαμηνιαία βάση, αλλά η Ζάκυνθος τα προηγούμενα χρόνια είχε και μια δεύτερη παράμετρο που είχε να κάνει με την αγροτική οικονομία. Η αγροτική οικονομία συμπλήρωνε το εισόδημα τους υπόλοιπους μήνες και δημιουργούσε το οικογενειακό εισόδημα που επέτρεπε στην οικογένεια να ζήσει και να βιοποριστεί με αξιοπρέπεια. Τώρα ,όμως, με τη μείωση της αγροτικής παραγωγής και την απαξίωση των αγροτικών προϊόντων, όλοι πλέον ασχολούνται με τον τουρισμό για αυτούς τους 6,5 με 7 μήνες εργασίας», υπογραμμίζει.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στην οικονομική δραστηριότητα των νοικοκυριών, καθώς η απασχόληση και το εισόδημα εξαρτώνται πλέον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από την τουριστική περίοδο.

Γιατί η Ζάκυνθος εμφανίζει τόσο χαμηλό ποσοστό συνταξιούχων;

Στους τουριστικούς νομούς, συμπεριλαμβανομένης και της Ζακύνθου, οι συνταξιούχοι καταλαμβάνουν σημαντικά μικρότερο μερίδιο στο σύνολο των φορολογικών δηλώσεων. Στο νησί μας καταγράφεται μάλιστα το χαμηλότερο ποσοστό , με τους συνταξιούχους να αποτελούν το 20,3% των δηλώσεων. Τη Ζάκυνθο ακολουθούν οι Κυκλάδες, με 20,4% και τα Δωδεκάνησα, με 20,8%.

Ο κ. Τσουκαλάς αποδίδει την εικόνα αυτή στη δυνατότητα επαγγελματικής δραστηριοποίησης που εξακολουθεί να προσφέρει το νησί, ακόμη και σε ανθρώπους που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από προηγούμενη εργασία.

«Η Ζάκυνθος είναι παράδεισος και όποιος ψάχνει δουλειά βρίσκει. Τα Σώματα Ασφαλείας βγαίνουν σε σύνταξη στα 48 – 50 έτη, οι δημόσιοι υπάλληλοι στα 55 – 58, οι τραπεζικοί πολύ πιο νέοι. Όλοι αυτοί δουλεύουν κανονικά και δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτή εργασία. Για αυτό έχουμε λίγους συνταξιούχους. Όλοι δουλεύουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή σαν μισθωτοί στις επιχειρήσεις του νησιού», εξηγεί.

«Καμπανάκι» Ν. Τσουκαλά: Η Ζάκυνθος έχει τεράστιο πλούτο, αλλά κινδυνεύει να διευρύνει τις ανισότητες

Καταλήγοντας, ο κ. Τσουκαλάς θέτει ένα ευρύτερο ζήτημα για την αναπτυξιακή πορεία του νησιού. Όπως υποστηρίζει, έχει διαμορφωθεί μια αρνητική αντίληψη για την οικονομική κατάσταση της Ζακύνθου, η οποία δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις πραγματικές δυνατότητες του τόπου.

«Έχει δημιουργηθεί ένα κακό προηγούμενο, γιατί κάποιοι μας έχουν οδηγήσει στη μηδενιστική λογική ότι όλα είναι νεκρά. Δεν είναι όλα νεκρά. Ορισμένοι οδήγησαν τον κόσμο σε αδιέξοδο, γιατί οι ίδιοι οδηγούνται και συντηρούνται από τη μιζέρια. Το νησί σαφώς και δημιουργεί ευκαιρίες απλώς δώσαμε αλλού το δικαίωμα…», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το βασικό πρόβλημα είναι ότι ένα μέρος του ντόπιου πληθυσμού έχει απομακρυνθεί από την παραγωγική διαδικασία. Ο ίδιος , μάλιστα, προειδοποιεί ότι, εάν δεν υπάρξει αλλαγή κατεύθυνσης, οι ανισότητες ενδέχεται να ενταθούν τα επόμενα χρόνια.

«Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε αυτή την κακοδαιμονία. Η Ζάκυνθος έχει τεράστιο πλούτο και μεγάλες δυνατότητες. Κάποιοι οδήγησαν τον ντόπιο πληθυσμό στην λογική της προλεταριοποίησης και κάποιοι που ήρθαν ορεξάτοι για δουλειά πλέον έχουν τα μέσα παραγωγής στα χέρια τους. Πρέπει ο κόσμος να ξεφύγει από τη μίζερη λογική της προλεταριακής αφήγησης και να μπει στην παραγωγική διαδικασία. Χωρίς παραγωγή, δεν δημιουργείται πλούτος. Αν δεν χτυπήσει καμπανάκι, θα έχουμε τεράστια θέματα ανισοτήτων τα επόμενα χρόνια», καταλήγει.

Σοφία Βαρδακαστάνη