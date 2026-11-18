Κάλεσμα για άμεση στελέχωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας και ενίσχυση των περιπολιών

Τα πρόσφατα περιστατικά διαρρήξεων σε διάφορες περιοχές του νησιού μας έχουν θορυβήσει έντονα την τοπική κοινωνία, η οποία ζητά περισσότερη και ουσιαστικότερη αστυνόμευση, ενώ καλεί τους αρμόδιους να στελεχώσουν και να στηρίξουν έμπρακτα την υπηρεσία στον καθημερινό αγώνα που δίνει. Μάλιστα, κάτοικοι και φορείς σημειώνουν ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες σπιτιών «οχυρώνουν» πλέον τις περιουσίες τους προκειμένου να μην πέσουν θύματα επιτήδειων.

Χρ. Κοντονής «Χτίζουν “φρούρια” οι κάτοικοι – Στο σκοτάδι περιοχή στο παλιό ΚΤΕΟ»

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καλαμακίου, κ. Χρήστος Κοντονής, επισήμανε ότι καταγράφηκαν περιστατικά στην περιοχή του και υπογράμμισε ότι πρέπει να στελεχωθεί επαρκώς η Αστυνομία και να πραγματοποιεί συχνότερες περιπολίες: «Τώρα τελευταία έχουμε τρία-τέσσερα περιστατικά με διαρρήξεις στο Καλαμάκι. Οι συμπολίτες μας έχει παρατηρηθεί ότι χτίζουν «φρούρια». Τα σπίτια τους τα κάνουνε «φρούρια» όπως ήταν παλιά, για να μην μπαίνουν μέσα οι κλέφτες. Τους κλέφτες δεν μπορούμε να τους αποφύγουμε λόγω διάφορων συνθηκών όμως μπορούμε να ζητήσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια από την πολιτεία. Δεν έχει προσωπικό η αστυνομία, πρέπει να το δει η πολιτεία, όχι μόνο το καλοκαίρι. Τον χειμώνα είμαστε σε μια ανασφάλεια διότι δεν περνάει μια φορά την ημέρα το περιπολικό».

Παράλληλα, ο κ. Κοντονής διαμαρτυρήθηκε έντονα και για μια περιοχή στον δρόμο του παλιού ΚΤΕΟ, η οποία παραμένει χωρίς φωτισμό, τονίζοντας ότι μια τέτοια κατάσταση ευνοεί ευθέως τους επιτήδειους: «Ένα άλλο θέμα που θέλω να θίξω είναι ότι έχουμε ελλιπή δημοτικό φωτισμό. Είτε καίγεται μια λάμπα, είτε έχουμε βραχυκύκλωμα. Εδώ και δύο εβδομάδες αλλάξαν ένα καλώδιο. Δεν συνδέσανε σε ένα μέρος το δημοτικό φωτισμό, οπότε είναι μια περιοχή αρκετά μεγάλη στο σκοτάδι. Παρακαλώ τους υπεύθυνους να δουν τι συμβαίνει».

Δ. Βερτζάγιας «Παρατημένα τα χωριά – Ερημώνει η ύπαιθρος»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πηγαδακίων, κ. Διονύσης Βερτζάγιας, επισήμανε ότι αρκετά χωριά έχουν ερημώσει και οι κάτοικοι αναγκάζονται να θωρακίζουν τα σπίτια τους με κάμερες και συστήματα συναγερμού: «Σαν πολίτες πρέπει να προσέχουμε τα σπίτια μας. Να είμαστε πιο προσεκτικοί με το ποιους βάζουμε μέσα. Τα χωριά είναι λίγο παρατημένα από αστυνόμευση. Πρέπει να έχουμε λίγη αστυνόμευση παραπάνω, γιατί ο κόσμος είναι πολύς τώρα.Τα χωριά έχουν ερημώσει. Όσο μπορούμε σαν τοπικό συμβούλιο και σαν σύλλογοι προστατεύουμε τα χωριά μας. Οι δράστες κοιτούν ποιοι λείπουν και τι κάνουν. Έχουμε και την έλλειψη προσωπικού στην αστυνομία. Ο κόσμος βάζει κάμερες συναγερμούς, αλλά οι δράστες τα αποφεύγουν όλα».

Ντ. Μαλαπέτσας «Στη χειρότερη θέση πανελλαδικά η Ζάκυνθος στην αναλογία αστυνομικών ανά κάτοικο»

Το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Πόλης, κ. Ντένης Μαλαπέτσας, στάθηκε ιδιαίτερα στην υποστελέχωση της Αστυνομίας και του Λιμενικού. «Βλέπουμε ότι παρότι έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια, δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, όπως της υποστελέχωσης της αστυνομικής διεύθυνσης, αλλά και του λιμενικού. Και εδώ δημιουργούνται διάφορα ερωτήματα μήπως από όλο αυτό κάποιοι επωφελούνται. Ένα άλλο σημείο είναι αν υπάρχει καταγεγραμμένη σε στατιστικά όλη αυτή η εγκληματικότητα που υπάρχει στο νησί μας, για να δούμε τι συμβαίνει. Στο τοπικό συμβούλιο έχω φέρει αυτό το θέμα προς συζήτηση και είχαμε πει διάφορες προτάσεις που αφορούν και την αστυνομία αλλά και το λιμενικό. Κατά την προσωπική μου άποψη είναι θέμα καθαρά πολιτικό. Πρέπει οι τοπικοί άρχοντες να φροντίσουν ώστε να επανδρωθούν οι υπηρεσίες όπως πρέπει. Γιατί οι πολίτες ζούμε όλοι σε μία ανασφάλεια. Τα οικονομικά του κόσμου δεν είναι και στην καλύτερη φάση. Τα σπίτια μας επειδή δουλεύουμε όλη την ώρα είναι άδεια. Άρα είναι εύκολοι στόχοι για τον κάθε κλέφτη. Ένα άλλο στοιχείο έχει να κάνει με την αναλογία αστυνομικών με τον πληθυσμό. Είμαστε στην χειρότερη θέση στην Ελλάδα».

Διονύσης Μπινιώρης