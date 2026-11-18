Η χωροθέτηση των κάδων απορριμμάτων στην πόλη μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο της Τροχαίας, η οποία, μετά από σχετική παρέμβαση της δημοτικής παράταξης «Δύναμη Ελπίδας», προχώρησε σε αυτοψία και φωτογραφική καταγραφή των σημείων όπου έχουν τοποθετηθεί οι βάσεις στήριξης.

Με επίσημο έγγραφό της προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου (το οποίο έχει κοινοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου, την Δ/νση Αστυνομίας Ζακύνθου, το Γραφείο του Προέδρου του Δ.Σ., το Γραφείο Αιρετών Οργάνων και στην δημοτική παράταξη «Δύναμη Ελπίδας), ζητά να διευκρινιστεί εάν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη ή εάν υπάρχει άλλη σχετική κυκλοφοριακή μελέτη ή τεχνική αξιολόγηση. Μάλιστα, θέτει και ζήτημα επαναφοράς του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων στην προηγούμενη κατάσταση, εφόσον δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες μελέτες, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα διαβιβάσει την αλληλογραφία στον Εισαγγελέα.

Το έγγραφο

Μεταξύ άλλων, στο σχετικό έγγραφο της Τροχαίας, αναφέρεται: «Σας γνωρίζουμε ότι περιήλθε στην υπηρεσία μας το ανωτέρο έγγραφο (σ.σ. από 07-10-2026 έγγραφο της δημοτικής παράταξης «Δύναμη Ελπίδας») , με το οποίο ζητείται να εξεταστεί, από πλευράς οδικής ασφάλειας, η τοποθέτηση βάσεων στήριξης κάδων απορριμμάτων σε σημεία που χωροθετούνται εντός της πόλεως Ζακύνθου.

Προς διερεύνηση των ανωτέρω, η Υπηρεσία διενήργησε αυτοψία και προέβη σε φωτογραφική καταγραφή των υφιστάμενων θέσεων των κάδων και των βάσεων στήριξή τους. Τα σημεία που καταγράφηκαν κατά την αυτοψία παρατίθενται κατωτέρω, με παραπομπή στις αντίστοιχες φωτογραφίες, οι οποίες προσαρτώνται: (σ.σ. αναφέρονται τα σημεία…)

Κατόπιν των ανωτέρω, με γνώμονα την ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε για καθένα από τα καταγεγραμμένα σημεία:

Α) Εάν η υφιστάμενη θέση των κάδων και των βάσεων στήριξης τους προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 36/2025 μελέτη με τίτλο «Κατασκευή βάσεων στήριξης κάδων απορριμμάτων», σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί ή καθορίζεται με άλλη μελέτη, τεχνική έκθεση ή απόφαση.

Β) Εάν έχει εκπονηθεί κυκλοφοριακή μελέτη ή άλλη συναφή τεχνική αξιολόγηση στην οποία εξετάζονται οι επιπτώσεις της τοποθέτησης των κάδων και των βάσεων στήριξή τους στην οδική ασφάλεια, ιδίως ως προς την ορατότητα των οδηγών, το διαθέσιμο πλάτος του οδοστρώματος και την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών.

Παρακαλούμε να μας διαβιβάσετε, εφόσον υφίστανται, αντίγραφα των σχετικών μελετών, τεχνικών εκθέσεων και αποφάσεων, καθώς και τυχόν συνοδευτικά σχέδια, εκθέσεις αυτοψίας ή πορίσματα ελέγχων που αφορούν την οδική ασφάλεια στα ανωτέρω σημεία. Σε διαφορετική περίπτωση, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την επαναφορά του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου στην προτέρα κατάστασή τους το συντομότερο δυνατόν. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η Υπηρεσία μας θα βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να υποβάλει την σχετική αλληλογραφία στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ζακύνθου, για διερεύνηση της υπόθεσης από ποινικής πλευράς».

Κριτική από την αντιπολίτευση

Ο επικεφαλής της παράταξης «Δύναμη Ελπίδας», κ. Γιώργος Τσουρουνάκης, αναφέρθηκε στο εν λόγω έγγραφο, αλλά και γενικότερα στο ζήτημα της χωροθέτησης των κάδων: «Εμείς καταθέσαμε ένα έγγραφο προς τις υπηρεσίες του δήμου, την τροχαία κλπ, όσον αφορά τα κάγκελα που έχει βάλει η δημοτική αρχή πάνω στο οδόστρωμα και σε κάποια σημεία στα πεζοδρόμια που είναι πολύ μικρά τα έχει «κόψει» με τη χωροθέτηση των κάδων, γιατί τα πεζοδρόμια πρέπει να τηρούν κάποιες προδιαγραφές. Η τροχαία που είναι αρμόδια για το οδόστρωμα και για τα πεζοδρόμια, μας έχει στείλει απάντηση που ζητάει από τη μεριά της και εκείνη αν υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη -που σίγουρα δεν υπάρχει και μελέτη όπως πρέπει για τη χωροθέτηση. Η χωροθέτηση έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί μία σοβαρή μελέτη και τοποθετήθηκαν οι κάδοι εδώ και εκεί, όμως με μεγάλη επικινδυνότητα. Ήδη έχουν πέσει δύο-τρεις συμπολίτες μας με αυτοκίνητα πάνω σε αυτά τα κάγκελα».

«70 με 100.000 ευρώ για πέταμα…»

Ο κ. Τσουρουνάκης επισήμανε ότι ελλοχεύει κίνδυνος για σοβαρό ατύχημα. «Σκεφτείτε να πέσει ένα μηχανάκι ή να περάσει ένας άνθρωπος με μηχανάκι και να του πάρει το πόδι αυτό το σίδερο που προεξέχει… Θα του το κόψει ή θα του κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Επίσης, δεν είναι καλαίσθητα. Είναι μία κατασκευή πάρα πολύ άσχημη. Δεν αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ζακύνθου. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη η τροχαία θα καλέσει τη Δημοτική Αρχή να τα ξηλώσει. Δηλαδή 70-100.000 ευρώ θα πάνε για πέταμα».

«Έκτρωμα η χωροθέτηση – Καμία απάντηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα σκουπίδια»

Παράλληλα, ο κ. Τσουρουνάκης υπογράμμισε ότι η Δημοτική Αρχή σπαταλά χρήματα και «ζημιώνει» τους συμπολίτες μας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι αποτελεί έκτρωμα η χωροθέτηση των κάδων με τον τρόπο που έχει προχωρήσει: «Είναι η προσφιλή μέθοδος της δημοτικής αρχής να σκορπάει λεφτά από δω και από κει. Όμως αυτά τα χρήματα είναι των Ζακυνθινών πολιτών και εμείς έχουμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να τα καταλογίσουμε στους αρμόδιους και στους υπεύθυνους κάθε φορά που δημιουργείται ένα τέτοιο θέμα. Αυτό δεν είναι μελέτη και χωροθέτηση κάδων. Αυτό είναι ένα έκτρωμα. Είναι ντροπή το 2026 κάποιοι άνθρωποι να συμπεριφέρονται σε ένα τόπο με τέτοια ιστορία με αυτό τον τρόπο. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουμε την κατάσταση. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι ντροπή για τη Ζάκυνθο, για τον τόπο μας, τα παιδιά μας. Δηλαδή όποιος τα βλέπει λέει είναι Αφρική εδώ; Ουγκάντα; Τα μέλη της δημοτικής αρχής δεν πάνε να δούνε μια άλλη πόλη. Δεν πάνε να δούνε πώς κάνουνε χωροθέτηση σε άλλες περιοχές. Όμως και αυτό είναι μέσα στον «κουβά» των εξυπηρετήσεων κάποιων ανθρώπων. Κάνουνε πράγματα όχι για να λύσουν το πρόβλημα αλλά για να εξυπηρετήσουνε κάποιους άλλους σκοπούς».

Τέλος, ο κ. Τσουρουνάκης σημείωσε ότι η αντιπολίτευση δεν έχει λάβει καμία απάντηση για κανένα σημαντικό ζήτημα που αφορά τον κρίσιμο τομέα της καθαριότητας: «Απάντηση στο δημοτικό συμβούλιο δεν έχουμε πάρει για κανένα από τα μεγάλα προβλήματα της Ζακύνθου. Έχετε ακούσει καμία απάντηση; Oύτε για τα σκουπίδια και τους χιλιάδες τόνους. Αυξήθηκαν τα σκουπίδια 42%. Όλα αυτά στοιχίζουν πολλά χρήματα στην τσέπη των Ζακυνθινών. Υπάρχουν νοικοκυριά που περνάνε πολύ δύσκολα».

Δ. Μπινιώρης – Γ. Καλαμαρά