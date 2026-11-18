Απαραίτητη η συντήρηση σχολείων και δημόσιων κτιρίων κάθε χρόνο

Περίπου ένας χρόνος έχει παρέλθει από τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιήσει από κοινού σε ολόκληρη τη χώρα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και ο ΟΑΣΠ αναφορικά με τη στατικότητα στα δημόσια κτίρια και όχι μόνο. Το βασικό συμπέρασμα που έχει προκύψει είναι ότι απαιτείται συνεχής και συστηματικός έλεγχος στα σχολεία του νησιού μας, αλλά και στα υπόλοιπα δημόσια κτίρια, προκειμένου να προστατευτούν εγκαίρως και να διατηρούνται πάντοτε σε καλή κατάσταση.

Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών, κ. Διονύσης Γολέμης, ο οποίος είχε συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία των ελέγχων εκείνη την περίοδο, σημείωσε ότι η συντήρηση των υποδομών πρέπει να είναι σωστή και συνεχής: «Πρέπει να επιμείνουμε στη σωστή συντήρηση των κτηρίων. Και όταν λέω σωστή συντήρηση, εννοώ τακτική συντήρηση που να στοχεύει και στο να λύσει την αιτία η οποία μπορεί να προκαλεί μια ζημιά Αν έχει σπάσει μία στέγη, αν έχει χαλάσει ένα λούκι, ένας αρμός μεταξύ κτιρίων δεν λειτουργεί και μπαίνουν νερά που δημιουργεί υγρασία. Δεν φτάνει απλά να βάψω ένα κτίριο. Γιατί αν έχει υγρασία και μπαίνει νερό, πάλι το ίδιο θα είναι το αποτέλεσμα. Χρειάζεται τακτική και στοχευμένη συντήρηση».

«Τα σχολεία είναι παλιά κτίρια – Προτεραιότητα η ασφάλεια των παιδιών»

Ο κ. Γολέμης τόνισε ότι ειδικά οι σχολικές μονάδες πρέπει να ελέγχονται κάθε χρόνο, ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται όσα σοβαρά προβλήματα υπάρχουν: «Κάθε χρόνο πρέπει να ελέγχονται τα σχολεία, γιατί μιλάμε για κτίρια τα οποία τα περισσότερα είναι παλιά. Κάθετι που είναι παλιό θέλει τακτικό έλεγχο και συντήρηση. Στα σχολεία μπαίνουν τα παιδιά, είναι οι πρώτοι χώροι που πρέπει να προφυλαχθούν. Η υγρασία δημιουργεί συνθήκες οι οποίες δεν είναι καλές σε ένα χώρο. Δεν είναι μόνο σεισμός, αλλά να είναι τα παιδιά σε ένα περιβάλλον καλό. Είχε γίνει και έλεγχος των αθλητικών εγκαταστάσεων, πιο πολύ έλεγξαν εξέδρες, ηλεκτροφωτισμό κ.α.».

Ο κ. Γολέμης σημείωσε, βέβαια, ότι είναι πάρα πολλά τα κτίρια και μεγάλος ο φόρτος εργασίας, υπογραμμίζοντας ότι χρειάζονται αρκετοί μηχανικοί προκειμένου οι έλεγχοι αυτοί να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση: «Δεν είναι εύκολο, μιλάμε για δεκάδες κτίρια. Μιλάμε για τεράστιο φόρτο εργασίας. Αυτό το πράγμα, χρειάζεται μια τεχνική υπηρεσία με πολλούς μηχανικούς, δεν μπορεί να γίνει επί της ουσίας. Μιλάμε για 90 και σχολεία. Αυτός ο έλεγχος που έγινε τότε είχε σκοπό να κατηγοριοποιήσει τα κτίρια τα οποία ελεγχθήκανε, αν χρίζουν άμεσης περαιτέρω μελέτης ή όχι».

Ανέφερε τέλος ότι κατά τη διάρκεια των ελέγχων είχε εξεταστεί και το Πνευματικό Κέντρο, όπως και άλλα δημόσια κτίρια, καθώς επίσης και πυροσβεστικά φυλάκια σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Διονύσης Μπινιώρης