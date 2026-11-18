«Ακούμε υποσχέσεις, αλλά δεν βελτιώνονται οι υποδομές»

Έντονη δυσαρέσκεια για το ύψος των δημοτικών τελών και την κατάσταση της ύδρευσης εκφράζουν κάτοικοι και επιχειρηματίες της Ζακύνθου, οι οποίοι κάνουν λόγο για αυξημένες οικονομικές επιβαρύνσεις, χωρίς αντίστοιχη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ιδιαίτερα προβληματισμένοι εμφανίζονται για την αύξηση των λογαριασμών νερού, καθώς, όπως επισημαίνουν, η ποιότητά του εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Οι συμπολίτες μας ζητούν από τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς να αφήσουν πίσω τις υποσχέσεις και να προχωρήσουν σε ουσιαστικές παρεμβάσεις, τόσο στις υποδομές ύδρευσης όσο και στη συνολική αναβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών. Το βασικό τους ερώτημα είναι απλό: πώς δικαιολογούνται οι αυξημένες χρεώσεις όταν τα προβλήματα παραμένουν;

Χαρακτηριστικά είναι όσα ανέφερε ο συνταξιούχος κ. Άκης Τσιόλης, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε έντονα για την ποιότητα του νερού: «Δεν έχουμε καλό νερό. Πάμε να κάνουμε μπάνιο και πρέπει να έχουμε και δύο μπουκάλια οινόπνευμα μετά για να τρίψουμε το σώμα μας από τη φαγούρα. Ποτίζουμε τα λουλούδια και ξεραίνονται. Να μαγειρέψουμε δεν μπορούμε με αυτό το νερό. Δεν φτάνει αυτό και έχουν ακριβύνει τα πάγια και το τέλος. Και αν καθυστερήσεις τον λογαριασμό θα σου πάρουν τόκο… Πήγα να πληρώσω δυο λογαριασμούς και μου πήρανε 3 ευρώ. Το νερό είναι ακατάλληλο, θα έπρεπε να είναι πόσιμο, δεν ενδιαφέρεται κανείς. Δεν έχουμε ξεσηκωθεί. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πουθενά, όχι στη στην Ελλάδα, ούτε στην Ουγκάντα. Και δεν υπάρχει ανταπόδοση ούτε στο νερό. Η Ζάκυνθος τώρα έχει γίνει κόλαση, χαβούζα, ένας απέραντος βόθρος. Θα πάθουμε ελονοσία από τα κουνούπια που βγαίνουν τα λύματα στο δρόμο. Μόνο ενδιαφέρονται για τον τουρισμό».

Από την πλευρά του, ο κ. Κώστας Μυλωνάς, επιχειρηματίας στην πόλη, σημείωσε: «Όλα έχουν ανέβει και το ρεύμα και λογικά πήρε αυτό το δρόμο και η ύδρευση. Σίγουρα θα θέλαμε να είναι μειωμένα τα τέλη αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό όταν έχουμε άνοδο σε όλα. Την ανταπόδοση δεν τη βλέπουμε ακόμη δυστυχώς, αλλά υποτίθεται πως κάποια στιγμή θα πρέπει να τη δούμε, γιατί το πρόβλημα αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Ακούμε υποσχέσεις ότι θα καλυτερεύσουν οι υποδομές. Δεν το βλέπουμε».

Ο κ. Θύμιος Κοσιφαρίνης, ο οποίος διατηρεί επίσης επιχείρηση στην πόλη, υπογράμμισε : «Τα τέλη της Ζακύνθου όντως μπορεί να ναι πιο ακριβά. Το θέμα είναι κατά πόσον γίνονται τα έργα ή οι υποδομές, ώστε να πιάσουν τόπο αυτά τα χρήματα. Δεν μπορεί να μην έχουμε νερό, να περιμένουμε πότε θα έρθει, να χάνεται, να γίνονται συνέχεια έργα γιατί σπάνε οι σωληνώσεις παντού. Θα πρέπει δηλαδή όλο αυτό να το νοικοκυρέψουν. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Να πληρώνουμε κάτι παραπάνω, αλλά να φτιάχνονται και τα έργα. Πιστεύω ότι πρέπει να φτιαχτούν πρώτα τα δίκτυα. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Διονύσης Μπινιώρης