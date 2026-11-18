Τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και πιθανώς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίο. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη δημοσιεύει το meteo.gr

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 23-24 βαθμούς, στην Ήπειρο από 6 έως 21 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 5 έως 24 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 24, στην Κρήτη από 12 έως 25-27 βαθμούς, στα Επτάνησα από 12 έως 21, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 10 έως 20 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα είναι πιθανό να είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου.