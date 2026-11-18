Την έναρξη από τις 18 Δεκεμβρίου του προγράμματος «Γιορτές για όλους» που θα αντικαταστήσει τα καλάθια των Χριστουγέννων που είχαν εφαρμοστεί τα προηγούμενα χρόνια ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης.

Όπως εξήγησε στα προϊόντα αυτά «οι εκπτώσεις θα είναι της τάξης του 25%», απαριθμώντας κάποια από τα προϊόντα στις «Γιορτές για όλους» όπως:

λάδι

σοκολατοειδή

μπισκότα

τσουρέκι

βασιλόπιτες

κρέατα

αναψυκτικά

σάλτσες

καφέδες

γάλα

ζυμαρικά

ξηροί καρποί

φέτα



«Μιλάμε για προϊόντα αυξημένης ζήτησης για ένα διάστημα από τις 18 Δεκεμβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου» είπε ο κ. Σπανάκης διευκρινίζοντας ότι «για το κρέας και τα γλυκά θα είναι μια έκπτωση μικρότερη από 25%».Θύμισε, επίσης, ότι «αυτό έρχεται να προστεθεί σε δύο πρωτοβουλίες για την εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών που περιλαμβάνουν 1140 κωδικούς με έκπτωση 7,2%».

«Στόχος μας είναι όχι μόνο το ταβάνι αλλά η μείωση τιμών. Κάνουμε έναν ανοιχτό κάλεσμα προς όλε τις εταιρίες να έρθουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα του ΥΠΑΝ για να εξασφαλίσουμε καλύτερες τιμές στους καταναλωτές» κατέληξε ο Βασίλης Σπανάκης.