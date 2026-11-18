Στις 3.770 έχουν ανέλθει οι αιτήσεις για το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης που προσφέρει έως 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό σε όσους αποφασίσουν να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους στην περιφέρεια. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον καταγράφεται στις Σέρρες, ενώ ακολουθούν το Κιλκίς και τα Ιωάννινα.

Η πρωτοβουλία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας εντάσσεται στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, με στόχο την ενίσχυση περιοχών που αντιμετωπίζουν πληθυσμιακή συρρίκνωση και τη δημιουργία κινήτρων για την εγκατάσταση νέων κατοίκων.

Όπως έχει τονίσει η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες, εργαζομένους αλλά και πολίτες που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τα μεγάλα αστικά κέντρα και να δημιουργήσουν μια νέα βάση ζωής στην ελληνική περιφέρεια.

Τα στοιχεία των αιτήσεων αποτυπώνουν ήδη σημαντικό ενδιαφέρον για συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Οι Σέρρες βρίσκονται στην κορυφή με 616 αιτήσεις, ενώ ακολουθούν το Κιλκίς με 471, τα Ιωάννινα με 450 και ο Έβρος με 424 αιτήσεις.

Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση των 10.000 ευρώ

Το διευρυμένο πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά όσο και σε οικογένειες, υπό την προϋπόθεση ότι θα μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους σε μία από τις περιοχές που έχουν ενταχθεί στη δράση.

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώνεται στα 10.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό, χωρίς να διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.

Στους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης Έλληνες που επιθυμούν να επαναπατριστούν από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιλέγοντας ως τόπο μόνιμης εγκατάστασης κάποια από τις επιλέξιμες περιοχές.

Παράλληλα, δυνατότητα συμμετοχής δίνεται και σε αποφοίτους πανεπιστημιακών τμημάτων που λειτουργούν στις συγκεκριμένες περιοχές, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 και αποφασίζουν να παραμείνουν εκεί.

Η διεύρυνση της δράσης επιτρέπει τη μετεγκατάσταση όχι μόνο σε μικρούς οικισμούς, αλλά και σε πόλεις των Περιφερειακών Ενοτήτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, αυξάνοντας τις διαθέσιμες επιλογές για τους ενδιαφερομένους.

Τι ισχύει για την εργασία και τη μόνιμη κατοικία

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στο διευρυμένο πρόγραμμα αφορά στις προϋποθέσεις απασχόλησης των δικαιούχων.

Πλέον, δεν απαιτείται η εργασία να παρέχεται στον τόπο της νέας κατοικίας, γεγονός που διευκολύνει όσους απασχολούνται εξ αποστάσεως ή έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά τη μετακόμιση.

Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα γίνεται προσβάσιμο και σε εργαζομένους που επιθυμούν να εγκατασταθούν στην περιφέρεια, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουν εργοδότη ή επαγγελματικό αντικείμενο.

Όσον αφορά στη στέγαση, οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν ιδιόκτητη κατοικία, ενοικιαζόμενο ακίνητο ή κατοικία που τους έχει παραχωρηθεί από συγγενή έως δεύτερου βαθμού.

Στην περίπτωση της ενοικίασης, απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο με διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών.

Βασικός όρος συμμετοχής, ανεξάρτητα από το καθεστώς κατοχής του ακινήτου, είναι η πραγματική μεταφορά της κύριας κατοικίας στην επιλέξιμη περιοχή.

Οι ωφελούμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διατηρήσουν τη μόνιμη εγκατάστασή τους στον νέο τόπο κατοικίας για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Πώς καταβάλλονται τα 10.000 ευρώ

Η οικονομική ενίσχυση προβλέπεται να δοθεί σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για κάθε καταβολή.

Η πρώτη δόση συνδέεται με την έγκριση της αίτησης και την ένταξη του ενδιαφερομένου στο πρόγραμμα.

Η δεύτερη δόση καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης διαμονής στη νέα περιοχή εγκατάστασης.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής των πρώτων 5.000 ευρώ, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει ειδικό αίτημα, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη έχει στόχο να διευκολύνει τη διαδικασία της μετεγκατάστασης, καλύπτοντας μέρος των αρχικών οικονομικών επιβαρύνσεων.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακόμισης, το κόστος ενοικίασης κατοικίας και οι ανάγκες της πρώτης εγκατάστασης, που συχνά αποτελούν εμπόδιο για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο να αλλάξουν τόπο διαμονής.

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις και ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Η διαδικασία συμμετοχής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, από την εφαρμογή του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή, επαγγελματική και στεγαστική τους κατάσταση.

Σκοπός των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και ότι η μεταφορά της μόνιμης κατοικίας είναι πραγματική.

Μεταξύ των εγγράφων που ενδέχεται να απαιτηθούν είναι φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων ετών, στοιχεία μεταβολής της διεύθυνσης κατοικίας στην ΑΑΔΕ, μισθωτήρια συμβόλαια, τίτλοι ιδιοκτησίας και έντυπα Ε9.

Στις περιπτώσεις δωρεάν παραχώρησης κατοικίας μπορεί να ζητηθεί και η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση.

Για τις οικογένειες που έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας προβλέπεται η προσκόμιση στοιχείων εγγραφής ή φοίτησης σε σχολική μονάδα της περιοχής μετεγκατάστασης.

Επιπλέον, οι απόφοιτοι πανεπιστημιακών τμημάτων οφείλουν να προσκομίσουν τα αποδεικτικά ολοκλήρωσης των σπουδών τους.

Αντίστοιχα, οι Έλληνες που επιστρέφουν από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τεκμηριώσουν την προηγούμενη διαμονή τους στο εξωτερικό.

Μετά την υποβολή, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τα δικαιολογητικά και ελέγχουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων, πριν προχωρήσουν στην έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης.

Έως πότε γίνονται αιτήσεις – Το όριο των 1.000 νοικοκυριών

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί για τις 31 Δεκεμβρίου 2028, δίνοντας στους ενδιαφερομένους τη δυνατότητα να εξετάσουν τις επιλογές μετεγκατάστασης και να προετοιμάσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν σημαίνει ότι οι αιτήσεις θα παραμείνουν απαραίτητα ανοιχτές μέχρι τότε.

Το πρόγραμμα προβλέπει ανώτατο αριθμό 1.000 ωφελούμενων νοικοκυριών, με τις διαθέσιμες θέσεις να κατανέμονται ανά περιοχή.

Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα, εάν καλυφθούν οι προβλεπόμενες θέσεις.

Για τον λόγο αυτό, όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν την ενίσχυση θα πρέπει, πριν προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης, να επιβεβαιώσουν τη διαθεσιμότητα θέσεων στην περιοχή που επιθυμούν να εγκατασταθούν, καθώς και τις ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής